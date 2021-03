Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12 kilométer magasan képződő fátyolfelhők, vagy pehelyfelhők jégkristályain megtörő fény idézi elő. Mutatjuk a fotókat!","shortLead":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12...","id":"20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906a241-675b-4a5a-b8b6-f81f9e185e5c","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","timestamp":"2021. március. 28. 20:31","title":"Lenyűgöző optikai jelenséget örökítettek meg Salgótarján közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdi jobban érezni magát, ha minden jól megy, lassan elhagyhatja a covid-osztályt. ","shortLead":"Kezdi jobban érezni magát, ha minden jól megy, lassan elhagyhatja a covid-osztályt. ","id":"20210328_Korhaz_Suli_Janos_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212cc0f-3d92-488e-ba99-fbd125b63ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Korhaz_Suli_Janos_koronavirus","timestamp":"2021. március. 28. 19:06","title":"Kórházban ápolják a koronavírusos Süli János minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az elmúlt egy év alatt négyszer fél órát találkozhatott Belicza Bea idős édesanyjával, aki egyike volt azoknak, akik a járvány első hullámában a Pesti Úti Idősek Otthonában kapták el a vírust. Hogyan élte meg az Angliában dolgozó nő és az intézmény rabjává vált édesanyja a világjárványt? Interjú.","shortLead":"Az elmúlt egy év alatt négyszer fél órát találkozhatott Belicza Bea idős édesanyjával, aki egyike volt azoknak, akik...","id":"20210329_Pesti_uti_idosekotthona_koronavirus_jarvany__belicza_bea_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1fd483-b738-47a4-806e-e8228a7cfa0f","keywords":null,"link":"/360/20210329_Pesti_uti_idosekotthona_koronavirus_jarvany__belicza_bea_interju","timestamp":"2021. március. 29. 06:30","title":"Egy év a Pesti úton: Alig bírtak járni, de látniuk kellett, hogy a másik is túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ca14fe-61a6-4310-8cc8-3657280c01ce","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Újabb kérdőjelek tűnhetnek el a burgenlandi településen a második világháború idején zajlott borzalmak történetéből. Egy idős hölgy tett tanúvallomást. Szeretettel külföldről című sorozatunk ezúttal Bécsből jelentkezik.","shortLead":"Újabb kérdőjelek tűnhetnek el a burgenlandi településen a második világháború idején zajlott borzalmak történetéből...","id":"20210330_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2ca14fe-61a6-4310-8cc8-3657280c01ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df50517f-a6d0-4cc2-8de5-3a3dab80ca46","keywords":null,"link":"/360/20210330_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2021. március. 30. 11:00","title":"Váratlan fordulat jöhet a hírhedt rohonci vérengzés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több olyan beteg is érkezett a kórházba, aki nem érte el a háziorvosát, így inkább bement a sürgősségire.","shortLead":"Több olyan beteg is érkezett a kórházba, aki nem érte el a háziorvosát, így inkább bement a sürgősségire.","id":"20210329_fogorvos_onkentes_korhaz_covid_ambulancia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b3252-54dd-40d3-9db6-ddba55eb12b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_fogorvos_onkentes_korhaz_covid_ambulancia","timestamp":"2021. március. 29. 17:45","title":"Egyetlen nap alatt 80 koronavírusos beteggel találkozott az ambulancián az önkéntes fogorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773c646f-cd5d-4c79-84f4-524f3d7c310f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pandémia következtében minden eddiginél nagyobb igény mutatkozik a digitális megoldások alkalmazására az egészségügyben – ez vezérelte a Start it @K&H inkubátorprogramban fejlődött DokiApp elindítóit, akik azt ígérik, a szolgáltatást használó pácienseknek nem kell napokat vagy heteket várniuk arra, hogy szakemberrel konzultálhassanak a problémájukról. Az alkalmazással akár néhány percen belül rendelkezésre áll egy orvos, akinek a páciens egy videós hívás során beszámolhat a panaszairól.","shortLead":"A pandémia következtében minden eddiginél nagyobb igény mutatkozik a digitális megoldások alkalmazására...","id":"20210330_telemedicina_dokiapp_startit_kh_inkubatorprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=773c646f-cd5d-4c79-84f4-524f3d7c310f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc347261-b28d-4f22-a93a-f0ea6ee0c516","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_telemedicina_dokiapp_startit_kh_inkubatorprogram","timestamp":"2021. március. 30. 09:03","title":"Perceken belül videón kapcsolja a háziorvost, ezt ígéri egy magyar szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának egyelőre esélye sincs.","shortLead":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának...","id":"202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a7634-cd32-4849-9b98-bfd1e638edc1","keywords":null,"link":"/360/202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","timestamp":"2021. március. 28. 16:00","title":"Tízévnyi öldöklés és szenvedés után is távolinak tűnik a béke Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Arra senki ne várjon, hogy ez a nyár is olyan lesz, mint a korábbiak. Az utazási irodák érzik a növekvő érdeklődést, az árak mennek felfelé, és nem látni, hogy ez változna.","shortLead":"Arra senki ne várjon, hogy ez a nyár is olyan lesz, mint a korábbiak. Az utazási irodák érzik a növekvő érdeklődést...","id":"20210330_last_minute_utazasi_iroda_nyar_nyaralas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ca0dbb-4a76-4eaa-a0a2-f3026fbd7532","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_last_minute_utazasi_iroda_nyar_nyaralas","timestamp":"2021. március. 30. 06:30","title":"Ha tengerre vágyik, last minute ajánlatokra idén ne számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]