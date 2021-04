Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak.","shortLead":"A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak.","id":"20210412_navalnij_ehsegsztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380f6e20-7f56-4008-817b-18b550cfe8fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_navalnij_ehsegsztrajk","timestamp":"2021. április. 12. 18:51","title":"Már 15 kilót fogyott Navalnij, ezért kényszerétkeztetést vezetnének be a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fertőzés megelőzésére és gyógyítására egyaránt jó lehet az oroszok gyógyszere, ami orron át vagy belégzés útján juttatható a szervezetbe. \r

","shortLead":"A fertőzés megelőzésére és gyógyítására egyaránt jó lehet az oroszok gyógyszere, ami orron át vagy belégzés útján...","id":"20210411_MIR19_neven_johet_az_orosz_koronavirusgyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b80340-eb68-41a2-b527-576d29c0ed00","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_MIR19_neven_johet_az_orosz_koronavirusgyogyszer","timestamp":"2021. április. 11. 15:54","title":"MIR-19 néven jöhet az orosz koronavírus-gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Illetve a favipiravir nevű gyógyszer is.","shortLead":"Illetve a favipiravir nevű gyógyszer is.","id":"20210413_taj_szam_koronavirus_oltas_favipiravir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c21c202-643b-4aee-868f-de8ba4da2e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_taj_szam_koronavirus_oltas_favipiravir","timestamp":"2021. április. 13. 06:15","title":"Akkor is jár és ingyenes a koronavírus elleni oltás, ha érvénytelen a TAJ-szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sejthető a válasz.","shortLead":"Sejthető a válasz.","id":"20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89d3b82-b45d-4518-8e4b-12dc46ed52da","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 11. 15:04","title":"Reagált a kormány Fekete-Győr felhívására, amiben közös videózásra hívta Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy megszerkesztett fotó terjed el a miniszterelnök-helyettesről.","shortLead":"Egy megszerkesztett fotó terjed el a miniszterelnök-helyettesről.","id":"20210413_semjen_zsolt_golya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb8348c-a541-4a14-abbc-fcac23ae4d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_semjen_zsolt_golya","timestamp":"2021. április. 13. 09:43","title":"Semjén Zsolt feljelentést tesz, amiért gólyagyilkosnak próbálták beállítani a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország minden katolikus templomában.","shortLead":"Az ország minden katolikus templomában.","id":"20210411_szlovakia_harangszo_aldozat_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55356c0e-c7e7-4e80-8324-a7c1f0b1495c","keywords":null,"link":"/elet/20210411_szlovakia_harangszo_aldozat_koronavirus","timestamp":"2021. április. 11. 15:44","title":"10 perces harangszóval emlékeztek a koronavírus áldozataira Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett férfi letartóztatását három hónappal meghosszabbítaná az ügyészség.","shortLead":"A többszörösen büntetett férfi letartóztatását három hónappal meghosszabbítaná az ügyészség.","id":"20210412_Megeroszakolt_kirandulo_no_budai_hegyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a601b6d6-65e7-427c-a97a-18586d4d528b","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Megeroszakolt_kirandulo_no_budai_hegyek","timestamp":"2021. április. 12. 11:35","title":"Kiránduló nővel erőszakoskodott egy 19 éves férfi a budai hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét előrébb hozta a tavalyi évhez képest.","shortLead":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét...","id":"20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8ed527-1bd3-418f-b729-f335bedae28f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","timestamp":"2021. április. 12. 19:03","title":"Kiderült, mikor mutathatják be a Samsung új összecsukható mobilját, a Galaxy Z Fold3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]