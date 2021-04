Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f925c5a-d41c-4de8-bb3a-c8fde389fbe9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új területen próbálja ki magát Flier Nikolett, a kormányfő feleségének földjeivel is foglalkozó felcsúti Flier János lánya. ","shortLead":"Új területen próbálja ki magát Flier Nikolett, a kormányfő feleségének földjeivel is foglalkozó felcsúti Flier János...","id":"202114_jade_diamond_dragako_felcsutrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f925c5a-d41c-4de8-bb3a-c8fde389fbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6d7907-fbcd-45ef-afcb-fcae0800fec7","keywords":null,"link":"/360/202114_jade_diamond_dragako_felcsutrol","timestamp":"2021. április. 12. 10:00","title":"A szépségiparba is betör a kormányközeli felcsúti család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos, hogy a Samsung az egyik legnagyobb riválisától rendeljen kijelzőket, ám a jobb televíziók érdekében ezt hamarosan megteheti.","shortLead":"Nem szokványos, hogy a Samsung az egyik legnagyobb riválisától rendeljen kijelzőket, ám a jobb televíziók érdekében ezt...","id":"20210412_samsung_televizio_lg_oled_kijelzo_oled_panel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc940ea-1be0-41c6-9a32-3d0d93e6e11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_televizio_lg_oled_kijelzo_oled_panel","timestamp":"2021. április. 12. 17:03","title":"Jobb tévéket akar a Samsung, az LG-től rendelnének kijelzőt hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae085d2-e34b-4f5d-a09f-b996e6b4e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers a középiskolai irodalmi szöveggyűjteményben is szerepel. ","shortLead":"A vers a középiskolai irodalmi szöveggyűjteményben is szerepel. ","id":"20210411_kolteszet_napjan_sulyos_verset_kapott_Orban_utcaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae085d2-e34b-4f5d-a09f-b996e6b4e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d337bdb-ca40-414b-bd00-84a240f57d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210411_kolteszet_napjan_sulyos_verset_kapott_Orban_utcaja","timestamp":"2021. április. 11. 18:59","title":"A költészet napján súlyos verset kapott Orbán utcája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e3edf3-1355-478a-b691-16030ca8749b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalos a 36 éves magyar versenyző szerződéshosszabbítása.","shortLead":"Hivatalos a 36 éves magyar versenyző szerződéshosszabbítása.","id":"20210412_michelisz_norbert_hyundai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e3edf3-1355-478a-b691-16030ca8749b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ad9695-920a-4fea-b96b-db77581a26eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_michelisz_norbert_hyundai","timestamp":"2021. április. 12. 11:59","title":"Michelisz a Hyundainál folytatja és új autót kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jászai Gellért szerint a 4IG a holdingosodás irányába indul el, és három pillére lesz: IT, távközlés és távközlési infrastruktúra, valamint az űripar és védelmi iparág.","shortLead":"Jászai Gellért szerint a 4IG a holdingosodás irányába indul el, és három pillére lesz: IT, távközlés és távközlési...","id":"20210412_A_DIGI_megvasarlasa_utan_tovabb_terjeszkedne_a_4IG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d6eac1-20f1-4e8c-b372-be995e3ee8a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_A_DIGI_megvasarlasa_utan_tovabb_terjeszkedne_a_4IG","timestamp":"2021. április. 12. 18:05","title":"A DIGI megvásárlása után tovább terjeszkedne a 4IG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39fb2f-161f-40d1-a8a8-9ca006fe27b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes példányok akár több mint hétméteresre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladhatja az egy tonnát. A tokhalkaviár ára az egekben van.","shortLead":"Egyes példányok akár több mint hétméteresre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladhatja az egy tonnát. A tokhalkaviár...","id":"20210412_Kihalas_Duna_tokhalfaj_orvhalasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a39fb2f-161f-40d1-a8a8-9ca006fe27b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4307e7b-3b32-4b4f-93df-6215d6ab258d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_Kihalas_Duna_tokhalfaj_orvhalasz","timestamp":"2021. április. 12. 15:05","title":"Végveszélybe kerülhetnek a Duna tokhalfajai az orvhalászat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még évekkel ezelőtt alkalmazta a Bernanke névre keresztelt projektjét, amivel belenyúlt a hirdetési rendszerének működésébe.","shortLead":"A Google még évekkel ezelőtt alkalmazta a Bernanke névre keresztelt projektjét, amivel belenyúlt a hirdetési...","id":"20210413_google_project_bernanke_hirdetesi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a8e32a-f8e6-4371-bf14-0586ba85f4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea54ef2-99ef-4938-b4f9-ac79c26bf0bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_google_project_bernanke_hirdetesi_rendszer","timestamp":"2021. április. 13. 17:03","title":"Titkos projektet futtatott a Google, hogy gyengítse a konkurenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53314cbd-0ab5-442c-9783-333a7080e4e2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rióinál is nagyobb, a talapzattal együtt 43 méter magas Krisztus-szobrot építenek a brazíliai Encantadóban, ez öt méterrel magasabb, mint a Rio de Janeiro fölé magasodó világhírű Megváltó Krisztus-szobor.

","shortLead":"A rióinál is nagyobb, a talapzattal együtt 43 méter magas Krisztus-szobrot építenek a brazíliai Encantadóban, ez öt...","id":"20210412_A_rioinal_is_hatalmasabb_Krisztusszobrot_epitenek_egy_brazil_kisvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53314cbd-0ab5-442c-9783-333a7080e4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2538c2d1-375b-4385-ab1d-95ca61051473","keywords":null,"link":"/elet/20210412_A_rioinal_is_hatalmasabb_Krisztusszobrot_epitenek_egy_brazil_kisvarosban","timestamp":"2021. április. 12. 10:23","title":"A rióinál is hatalmasabb Krisztus-szobor épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]