[{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a747-57e3-4105-a575-8ec077d50d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","timestamp":"2021. április. 25. 12:00","title":"Ez történt: Felszállt a Marson a helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállásadók csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket fogadhatnák, de több szállásadó is jelezte: nem kéri majd a vendégeitől a kártyát. ","shortLead":"A szállásadók csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket fogadhatnák, de több szállásadó is jelezte: nem kéri majd...","id":"20210425_Meg_nem_tudni_hogyan_koteleznek_a_szallasadokat_a_vedettsegi_igazolvany_ellenorzesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b04636e-9e9a-40be-8f57-d9ff227a54e8","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Meg_nem_tudni_hogyan_koteleznek_a_szallasadokat_a_vedettsegi_igazolvany_ellenorzesere","timestamp":"2021. április. 25. 10:04","title":"Még nem tudni, hogyan köteleznék a szállásadókat a védettségi igazolvány ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2208c05a-be44-4402-ad9f-fdae8eacc622","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Megdöbbentően megengedő a most megjelent kormányrendelet a színházak nyitásáról, amely arról is rendelkezik, hogy a munkatársak védettségi igazolvány nélkül is dolgozhatnak.","shortLead":"Megdöbbentően megengedő a most megjelent kormányrendelet a színházak nyitásáról, amely arról is rendelkezik...","id":"20210426_Meg_maszk_sem_kell_majd_a_szinhazakba_a_szineszekrol_megfeledkezett_a_rendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2208c05a-be44-4402-ad9f-fdae8eacc622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e8484e-1590-47a0-89f4-cce874bf7600","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Meg_maszk_sem_kell_majd_a_szinhazakba_a_szineszekrol_megfeledkezett_a_rendelet","timestamp":"2021. április. 26. 15:18","title":"Még maszk sem kell majd a színházakba, a színészekről pedig megfeledkezett a rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatásban az ember alkalmazkodóképességét vizsgálták. A résztvevőket teljesen elzárták a külvilágtól.","shortLead":"A kutatásban az ember alkalmazkodóképességét vizsgálták. A résztvevőket teljesen elzárták a külvilágtól.","id":"20210425_Negyven_napot_toltott_egy_sotet_barlangban_egy_tudomanyos_kutatas_15_resztvevoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40728998-3a52-45a5-82b2-ab8963c1630f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Negyven_napot_toltott_egy_sotet_barlangban_egy_tudomanyos_kutatas_15_resztvevoje","timestamp":"2021. április. 25. 16:32","title":"Negyven napot töltött egy sötét barlangban egy tudományos kutatás 15 résztvevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat a munkavállalói oltására és új modellje sorozatgyártásának előkészítésére használja ki az időt.



","shortLead":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat...","id":"20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67a7d53-d642-4bf8-b76a-7ab9f8683682","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2021. április. 26. 13:50","title":"Leállt a termelés, oltópontokat alakítottak ki a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"2022 ilyen tekintetben is új helyzetet hoz: a kormányoldal nem mondhatja újra, hogy \"folytatjuk\", az ellenzéknek pedig meg kellene tanulnia végre jól programot írni. Vélemény.","shortLead":"2022 ilyen tekintetben is új helyzetet hoz: a kormányoldal nem mondhatja újra, hogy \"folytatjuk\", az ellenzéknek pedig...","id":"20210426_Csizmadia_Ervin_Ezert_valnak_ujra_fontossa_a_partprogramok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9eec81-b1c0-4f23-87e4-b8bde423715a","keywords":null,"link":"/360/20210426_Csizmadia_Ervin_Ezert_valnak_ujra_fontossa_a_partprogramok","timestamp":"2021. április. 26. 14:30","title":"Csizmadia Ervin: Ezért válnak újra fontossá a pártprogramok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek maximális merülési mélysége 500 méter. ","shortLead":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek...","id":"20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e435d7-0a49-4f9b-a372-9d8ff8e57496","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","timestamp":"2021. április. 25. 09:57","title":"Megtalálták az indonéz hadsereg eltűnt tengeralattjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536cf62-5310-48d9-ab69-05b78add7572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság, jelentős értékre elkövetett sikkasztás, egyedi azonosító jellel visszaélés és közokirat-hamisítások – ezekkel a bűncselekményekkel gyanúsítják egy nagy értékű autókkal üzletelő nemzetközi bűnbanda 19 tagját a rendőrök.\r

\r

","shortLead":"Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság, jelentős értékre elkövetett sikkasztás, egyedi azonosító jellel...","id":"20210426_nemzetkozi_bunbanda_lopott_jarmuvek_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3536cf62-5310-48d9-ab69-05b78add7572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a6135a-8657-4dd9-95b2-65388852e866","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_nemzetkozi_bunbanda_lopott_jarmuvek_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. április. 26. 15:51","title":"Felszámoltak a rendőrök egy drága autókkal üzletelő nemzetközi bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]