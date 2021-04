Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0895000-649e-4a49-9f88-f7419e287d4a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amikor a papundekli-Jaguárért már nem álltak sorba évekig, de még nem is lett trendi oldtimer. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Amikor a papundekli-Jaguárért már nem álltak sorba évekig, de még nem is lett trendi oldtimer. A német újraegyesítésről...","id":"20210417_foldbirtok_Trabant_alkatresz_1991_aprilis_23","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0895000-649e-4a49-9f88-f7419e287d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2898d768-f95f-4f3f-88eb-6adf9f289a84","keywords":null,"link":"/360/20210417_foldbirtok_Trabant_alkatresz_1991_aprilis_23","timestamp":"2021. április. 17. 16:30","title":"A Trabantokat az út szélén hagyják és kibelezik – 1991. április 23.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon díjazta a legkiemelkedőbb helyreállításokat. ","shortLead":"Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon díjazta a legkiemelkedőbb helyreállításokat. ","id":"20210418_Muemleki_felujitasokat_dijaztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bd600b-84ec-41ed-973a-5b1ce0e5d77e","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Muemleki_felujitasokat_dijaztak","timestamp":"2021. április. 18. 16:11","title":"Műemléki felújításokat díjaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másik mercedeses, Valtteri Bottas csak a nyolcadik lett.","shortLead":"A másik mercedeses, Valtteri Bottas csak a nyolcadik lett.","id":"20210417_emilia_romagna_nagydij_f1_hamilton_perez_verstappen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4606fa-c51e-4566-8e28-6f4f06097fca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_emilia_romagna_nagydij_f1_hamilton_perez_verstappen","timestamp":"2021. április. 17. 16:06","title":"Csak megszorítani tudták Hamiltont az időmérőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni a helyzetet. Mi most kollégáink gyerekeit kérdeztük, hogy örülnek-e az iskolanyitásnak, mi a véleményük az online oktatásról, de azt is megtudtuk, mi zajlik ilyenkor a „fejük kis csücskében”. Videó. ","shortLead":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni...","id":"20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38037fc7-d178-491f-8375-9edb2dba6c91","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","timestamp":"2021. április. 19. 06:30","title":"\"Én mennék, de anyukám nem enged\" – gyerekek vallanak az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai is.","shortLead":"A kínai is.","id":"20210418_Egy_szerb_vizsgalat_szerint_minden_vakcina_hatekony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc0ee60-0181-4dac-89e3-a6603e6880d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_Egy_szerb_vizsgalat_szerint_minden_vakcina_hatekony","timestamp":"2021. április. 18. 12:25","title":"Egy szerb vizsgálat szerint minden vakcina hatékony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért Horvát Lili elnyerte a 45. Cleveland-i Nemzetközi Filmfesztiválon a Legjobb közép-kelet-európai fim díját. ","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért Horvát Lili elnyerte a 45. Cleveland-i Nemzetközi...","id":"20210418_Dijat_kapott_Horvat_Lili_filmje_Clevelandben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53f647-8a4e-474e-b70b-d4ae6d22e89a","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Dijat_kapott_Horvat_Lili_filmje_Clevelandben_is","timestamp":"2021. április. 18. 12:48","title":"Díjat kapott Horvát Lili filmje Clevelandben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt kereste a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Nyíregyházi Törvényszék.","shortLead":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt...","id":"20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e14b8a4-8749-41fc-9cb3-e0efc75a8923","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","timestamp":"2021. április. 18. 09:55","title":"Fogyatékkal élőket és időseket rabolt ki a magyar férfi, Németországban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0556733b-e6bc-43bf-831b-1627e9c49a3c","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókor a hormonális változások miatt sajnos óhatatlanul tartogat néhány testi-lelki meglepetést, és nehéz lenne tagadni, hogy ezek többségéről azért szívesen lemondanának a nők. Az egyik ilyen változás (lehet) a pluszkilók megjelenése, de jó hír, hogy nem mindenkinél törvényszerű a „formátlanodás”.","shortLead":"A változókor a hormonális változások miatt sajnos óhatatlanul tartogat néhány testi-lelki meglepetést, és nehéz lenne...","id":"remifeminplus_20210419_Valtozokor_torvenyszerue_az_uszogumik_megjelenese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0556733b-e6bc-43bf-831b-1627e9c49a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9280fdbe-a6f9-4230-a8b8-22a9d80e6ab2","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20210419_Valtozokor_torvenyszerue_az_uszogumik_megjelenese","timestamp":"2021. április. 19. 07:30","title":"Változókor: törvényszerű-e az úszógumik megjelenése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"}]