[{"available":true,"c_guid":"eb37a9ca-54be-4151-ad03-11e123b469ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bámészkodók azt is elmesélték, hogy szerintük mi történhetett, de nem tudni, mi igaz belőle.","shortLead":"Bámészkodók azt is elmesélték, hogy szerintük mi történhetett, de nem tudni, mi igaz belőle.","id":"20210525_penzszallito_rablas_nyiregyhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb37a9ca-54be-4151-ad03-11e123b469ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd837bb-bded-46eb-986f-68c681940ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_penzszallito_rablas_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 25. 18:20","title":"Kiraboltak egy pénzszállítót Nyíregyházán, fegyvert is szerezhettek a rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő alatt az autósok, most teljesen kiürültek.","shortLead":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő...","id":"20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8b2e9-d456-4524-83c3-d3942df8a0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","timestamp":"2021. május. 25. 13:36","title":"Vége az ingyenes parkolásnak, és ez jól látható az előtte-utána fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét.","shortLead":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat...","id":"20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dddbfa1-0808-4d19-abef-064aa6c65a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","timestamp":"2021. május. 25. 18:03","title":"Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök. Tudósítónk a cikkében a honi tévéviszonyokhoz szokottak számára nyújt bepillantást a német közszolgálati újságírás működésébe.","shortLead":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök...","id":"202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29260755-5746-433e-b97d-f02f53424b86","keywords":null,"link":"/360/202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","timestamp":"2021. május. 24. 13:30","title":"Tényleg kormánypártibb a német közmédia, mint a magyar? Orbán meglepődne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ffc690-1b43-4d50-8d44-ef4ab360613b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában az F-150 a pickupok etalonja, közel negyven éve ez a típus vezeti az eladási listákat. Mostantól pedig elektromos változata is van. ","shortLead":"Amerikában az F-150 a pickupok etalonja, közel negyven éve ez a típus vezeti az eladási listákat. Mostantól pedig...","id":"20210525_Elon_Musk_gratulalt_az_elektromos_Ford_F150","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48ffc690-1b43-4d50-8d44-ef4ab360613b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691e9e38-700a-4c0f-86c1-1dfc8300b587","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elon_Musk_gratulalt_az_elektromos_Ford_F150","timestamp":"2021. május. 25. 09:46","title":"Elon Musk is gratulált hozzá, hogy mennyire betalált az elektromos Ford F-150 Lightning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12243f46-9d9d-4c98-8a42-10f0591af4ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműveken továbbra is kötelező a maszk.","shortLead":"A járműveken továbbra is kötelező a maszk.","id":"20210525_maszkviseles_mav_hev_volanbusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12243f46-9d9d-4c98-8a42-10f0591af4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3561ed63-e19d-4cd1-b4d7-b1325348daaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_maszkviseles_mav_hev_volanbusz","timestamp":"2021. május. 25. 09:58","title":"Már nem kötelező a maszkviselés a MÁV, a HÉV és a Volánbusz peronjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1420 beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"1420 beteget ápolnak kórházban.","id":"20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e11e0c-f1d4-45d2-b728-1e2ee321d30c","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2021. május. 24. 09:39","title":"Újabb 41 magyar halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett volna tüntetni.","shortLead":"Ha a hírszerzés küldte volna Amerikába, a kémelhárításnak át kellett volna adnia őt, és ezt a kartonján fel kellett...","id":"20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d64044cb-eb7b-4541-a5a2-2322f72760a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea8c0e-bec2-4d0d-8df2-05432bac7230","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ungvary_Krisztian_Kariko_Katalint_nem_kuldtek_kemkedni_Amerikaba","timestamp":"2021. május. 24. 15:10","title":"Ungváry Krisztián: Karikó Katalint nem küldték kémkedni Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]