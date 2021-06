Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre várható.\r

","shortLead":"I. András sírját nyitották fel a tihanyi apátságban. A csontok DNS-vizsgálata jelenleg folyik, eredmény szeptemberre...","id":"20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eae44ed-15a5-48ba-ac17-aa8f50824c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab813a5-e75d-4f64-8077-c99b0d7292cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_arpad_kori_kiralysir_tihany","timestamp":"2021. június. 14. 20:50","title":"Újabb Árpád-kori királysírt tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hang nélkül 2. már csak a második az észak-amerikai mozis sikerlistán, de összességében ez hozta a legtöbb pénzt a világjárvány idején. A lista vezetését egy új zenés-táncos film vette át.



","shortLead":"A Hang nélkül 2. már csak a második az észak-amerikai mozis sikerlistán, de összességében ez hozta a legtöbb pénzt...","id":"20210614_Egy_horror_lett_a_pandemia_legjovedelmezobb_filmje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41850888-ea1f-4cc1-a0ef-1b0d5c2b1747","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Egy_horror_lett_a_pandemia_legjovedelmezobb_filmje","timestamp":"2021. június. 14. 09:10","title":"Egy horror lett a pandémia legjövedelmezőbb filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9941a400-af9a-41ae-a3c9-038a16ba31f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH azt gyanítja, hogy bizonyos árak valótlanok a piactéren.","shortLead":"A GVH azt gyanítja, hogy bizonyos árak valótlanok a piactéren.","id":"20210615_gvh_vizsgalat_wish","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9941a400-af9a-41ae-a3c9-038a16ba31f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e280ea-460d-4304-b960-3a17196ec12b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_gvh_vizsgalat_wish","timestamp":"2021. június. 15. 12:40","title":"A GVH vizsgálatot indított a magyarok körében is népszerű Wish működtetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63004416-4cb4-4c2d-9d88-463642c67470","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"A natúrkozmetikumok trendje az elmúlt években futott fel: és ugyanúgy az ezzel visszaélők kora is eljött. A növényi alapú kozmetikumokat kínáló Ilcsi Szépítő Füvek Kft. története azonban nem új keletű, egészen 1958-ig nyúlik vissza. Molnár Ferenccel, a legendás Ilcsi néni fiával, a natúrkozmetikai cég tulajdonosával ültünk le. Rendszerváltókból generációváltók, 3. rész. ","shortLead":"A natúrkozmetikumok trendje az elmúlt években futott fel: és ugyanúgy az ezzel visszaélők kora is eljött. A növényi...","id":"20210613_ilcsi_kozmetikum_molnar_ferenc_generaciovaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63004416-4cb4-4c2d-9d88-463642c67470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27ebd54-cf0c-4dd7-abd7-a30e68bf696b","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_ilcsi_kozmetikum_molnar_ferenc_generaciovaltas","timestamp":"2021. június. 13. 20:00","title":"\"Az Ilcsi kozmetikumok mindig problémamegoldók voltak, de most már a problémák is mások\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c55e42-6f50-4e34-ab27-80937c3ebe2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisméretű eszköz fontos kutatás része: a szakemberek arra kíváncsiak, hogy ez az összeállítás kibírja-e az űrbéli körülményeket.","shortLead":"A kisméretű eszköz fontos kutatás része: a szakemberek arra kíváncsiak, hogy ez az összeállítás kibírja-e az űrbéli...","id":"20210615_wisa_woodsat_fabol_keszult_muhold_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63c55e42-6f50-4e34-ab27-80937c3ebe2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70dcb38-f5b1-4275-aa30-ffc7c8694cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_wisa_woodsat_fabol_keszult_muhold_urkutatas","timestamp":"2021. június. 15. 13:03","title":"Még idén útnak indul az első fából készült műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c47584-3b9a-4aca-9252-91d2d7d18718","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.","shortLead":"Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.","id":"20210613_marosi_adam_ottusa_csapat_kairo_vilagbajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c47584-3b9a-4aca-9252-91d2d7d18718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba70413-63dd-498d-88f3-24d3b568a913","keywords":null,"link":"/sport/20210613_marosi_adam_ottusa_csapat_kairo_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. június. 13. 21:38","title":"Világbajnok Marosi Ádám és a férfi öttusa csapat is Kairóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b46462-7bd8-4c50-ba25-25b2c553ab10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ arra kéri a drukkereket, hogy még hétfőn vegye át mindenki a karszalagot, ne kedden legyen hatalmas sorban állás.","shortLead":"Az MLSZ arra kéri a drukkereket, hogy még hétfőn vegye át mindenki a karszalagot, ne kedden legyen hatalmas sorban...","id":"20210614_karszalag_foci_eb_szurkolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0b46462-7bd8-4c50-ba25-25b2c553ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ecff8-dc97-4dfb-b87f-9ba6d40436fc","keywords":null,"link":"/sport/20210614_karszalag_foci_eb_szurkolo","timestamp":"2021. június. 14. 15:21","title":"Még csak ötezer szurkoló vette át a karszalagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jegy mellett negatív Covid-teszt igazolásával vagy védettséget igazolvánnyal lehet bejutni a meccsekre.","shortLead":"A jegy mellett negatív Covid-teszt igazolásával vagy védettséget igazolvánnyal lehet bejutni a meccsekre.","id":"20210614_wembley_eb_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bc06e7-5268-4c6c-9a8e-b9a6dfa509f1","keywords":null,"link":"/sport/20210614_wembley_eb_donto","timestamp":"2021. június. 14. 21:41","title":"A Wembleyben félház lehet az elődöntőben és a döntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]