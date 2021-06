Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és üzemeltetésére kötendő szerződés nagyrészt forintban lesz, így az államnak nem kell árfolyamkockázatot viselnie. Az útdíjakat továbbra is az állam szedi majd, továbbra is az infláció mértékével emelkednek. A kormány azt szeretné, ha a fenntartónak kevesebb éves díjat kellene majd fizetni, mint amennyi befolyik az útdíjakból – egyelőre kérdés, lesz-e olyan cég, aki ilyen feltételekkel elviszi a megbízást.","shortLead":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére...","id":"20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c005b-745c-4f71-bb8d-cc9e3357b28f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","timestamp":"2021. június. 18. 11:56","title":"Rogán Antal az autópálya-koncesszióról: Tanultunk az elkövetett hibákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"dr. Óváry-Papp Nóra - dr. Fehérváry Ákos","category":"kkv","description":"A fokozatos újranyitással egyre több cég tér vissza a munkahelyekre. Ezzel összefüggésben számos munkáltató vizsgálja azt a kérdést, hogy a munkavédelem keretében milyen kötelezettségei vannak a be nem oltott kollégákkal szemben: vajon kötelezővé teheti-e a védőoltást, illetve ennek hiányában elrendelheti-e a tesztelést, akár a munkavállaló költségén? Tehet-e különbséget a beoltott és a be nem oltott munkavállalók között, sőt, egyáltalán kezelheti-e a munkavállaló védettségéről szóló adatokat? Szakértőink válaszolnak.","shortLead":"A fokozatos újranyitással egyre több cég tér vissza a munkahelyekre. Ezzel összefüggésben számos munkáltató vizsgálja...","id":"20210618_Az_ujranyitas_is_szamos_veszelyt_rejt_a_munkahelyek_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d5907-740f-4154-a34e-6e121184e05c","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_Az_ujranyitas_is_szamos_veszelyt_rejt_a_munkahelyek_szamara","timestamp":"2021. június. 18. 15:20","title":"Az újranyitás is számos veszélyt rejt a munkahelyek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna hírműsorai a választási kampányban is jól jöhetnek.","shortLead":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna...","id":"202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745d9905-c025-4521-b1bd-4f3a2122cf00","keywords":null,"link":"/360/202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Romáknak szóló rádiót is indítana a Dikh TV tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf948ef-d7e9-445e-90dc-c8bd9568a7d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utasok nem voltak rajta.","shortLead":"Utasok nem voltak rajta.","id":"20210618_British_Airways_Heathrow_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cf948ef-d7e9-445e-90dc-c8bd9568a7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c723a6d9-57e7-4589-9a50-f056dcc9531a","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_British_Airways_Heathrow_repuloter","timestamp":"2021. június. 18. 12:29","title":"Orra bukott a British Airways gépe a Heathrow repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök németjuhásza 13 évet élt.","shortLead":"Az amerikai elnök németjuhásza 13 évet élt.","id":"20210619_Joe_Biden_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64729cb-c770-4e13-9156-6c790fc6e038","keywords":null,"link":"/elet/20210619_Joe_Biden_kutya","timestamp":"2021. június. 19. 18:21","title":"Elpusztult Joe Biden kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik vezető fotóművésze, aki a londoni Tate és a New York-i MoMA között a budapesti Trafóban állít ki.\r

","shortLead":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik...","id":"202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8158fa7c-cb8c-405f-9a01-1ac24f632714","keywords":null,"link":"/360/202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","timestamp":"2021. június. 19. 19:00","title":"Wolfgang Tillmans: A művészeknek politikusabbaknak kellene lenniük, de a pékeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df9bc1-4cad-4b5f-8b4a-b8d3bbd2e7f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont került egy 110 éves történet végére.","shortLead":"Pont került egy 110 éves történet végére.","id":"20210618_utolso_telefonfulke_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61df9bc1-4cad-4b5f-8b4a-b8d3bbd2e7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9487c8-837e-44a0-b5f5-9fcd27d4ae12","keywords":null,"link":"/elet/20210618_utolso_telefonfulke_csehorszag","timestamp":"2021. június. 18. 17:31","title":"Leszerelték a legutolsó telefonfülkét is Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f","c_author":"Fekő Ádám - Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Háromból két meccs is döntetlennel zárult pénteken és ha valaki azt hitte, hogy a svéd-szlováknál már nem lesz rosszabb, annak ott volt az esti angol-skót. Napi összefoglalónk. ","shortLead":"Háromból két meccs is döntetlennel zárult pénteken és ha valaki azt hitte, hogy a svéd-szlováknál már nem lesz...","id":"20210618_ebnapiosszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16559e8c-79fd-4ced-b75f-6762796b780f","keywords":null,"link":"/sport/20210618_ebnapiosszefoglalo","timestamp":"2021. június. 18. 22:45","title":"Az esti rangadót mintha nem is akarta volna megnyerni senki - összefoglalónk az Eb nyolcadik napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]