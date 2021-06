Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány által elfogadott homofóbtörvény kapcsán.","shortLead":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány...","id":"20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbc962-df93-48e9-b978-3ff3f3dbec12","keywords":null,"link":"/360/20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","timestamp":"2021. június. 29. 07:30","title":"Financial Times: Nő a szakadék Magyarország és az EU között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a napokban végre bemutatta új operációs rendszerét, a Windows 11-et. Aki azt hiszi, hogy már napi szinten próbálgathatja az újdonságokat, az nagyon téved: kiderült a rendszer elérésének hivatalos ütemezése.","shortLead":"A Microsoft a napokban végre bemutatta új operációs rendszerét, a Windows 11-et. Aki azt hiszi, hogy már napi szinten...","id":"20210629_windows_11_automatikus_frissites_utemterv_menetrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9229b2d5-bf53-4fd9-99d9-2d49aedb16d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_automatikus_frissites_utemterv_menetrend","timestamp":"2021. június. 29. 08:03","title":"Ingyen szeretné a Windows 11-et? Kiderült, meddig kell várnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68c92ee-6132-4975-9be5-21061acd5762","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oli London azt kéri, hogy ezek után ne britként, hanem koreaiként hivatkozzanak rá, mert a dél-koreai kultúrát érzi a sajátjának. Ennek megfelelően az arcvonásait is átrendeztette kicsit. ","shortLead":"Oli London azt kéri, hogy ezek után ne britként, hanem koreaiként hivatkozzanak rá, mert a dél-koreai kultúrát érzi...","id":"20210629_Koreaiva_muttette_magat_a_BTSrajongo_brit_influenszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a68c92ee-6132-4975-9be5-21061acd5762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb5c09a-de96-4393-aa47-9df1f825894f","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Koreaiva_muttette_magat_a_BTSrajongo_brit_influenszer","timestamp":"2021. június. 29. 15:02","title":"Koreaivá műttette magát a BTS-rajongó brit influenszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari cégek irányítását is.","shortLead":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari...","id":"20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc56e2e-ef96-45c3-bfb4-cbef57c5f8c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","timestamp":"2021. június. 29. 09:17","title":"A kormány felvásárolta egy OTP-vezető fegyverkereskedő cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc725c57-0ed1-4ac8-bbcf-3b182392ce27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy tíz éve alakult, de két éve megszűnt zenekar koncertjét ajánljuk.\r

\r

","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210629_Foci_helyett_egy_nem_letezo_zenekar_nagyon_is_zuzos_koncertje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc725c57-0ed1-4ac8-bbcf-3b182392ce27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fa72bc-b77e-44d5-b1f9-0c4a9e3aa331","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Foci_helyett_egy_nem_letezo_zenekar_nagyon_is_zuzos_koncertje","timestamp":"2021. június. 29. 09:30","title":"Foci helyett: Egy nem létező zenekar nagyon is zúzós koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2ca5bb-66e4-4491-b47e-c0e5f028bdc5","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Majd elmegyek szabadságra, és végre lesz időm kialudni magam” – szoktuk mondani, csakhogy a jelentős alvásdeficitet nem lehet egy vagy két hét alatt ledolgozni. Pedig ha törlesztjük az alvásadósságot, azt a bőrünk is meghálálja.","shortLead":"„Majd elmegyek szabadságra, és végre lesz időm kialudni magam” – szoktuk mondani, csakhogy a jelentős alvásdeficitet...","id":"202125__valodi_pihenes__szepito_alvas__nyaralas__alvasszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d2ca5bb-66e4-4491-b47e-c0e5f028bdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76394bf-1849-4236-93c5-bd6b3a7900f7","keywords":null,"link":"/360/202125__valodi_pihenes__szepito_alvas__nyaralas__alvasszabadsag","timestamp":"2021. június. 29. 16:00","title":"Még két hét szabadság sem pótolhatja a rendszertelen alvást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem hagyták otthon, aki így David Beckhammel és Ed Sheerannel egy páholyban nézhette végig az angol csapat győzelmét.","shortLead":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem...","id":"20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cc5597-568a-4d78-961f-09fecfc363e3","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","timestamp":"2021. június. 30. 09:47","title":"György herceg öltönyben és nyakkendőben szurkolta ki az angol továbbjutást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. június. 29. 09:30","title":"A korábbinál is gyorsabb lesz a technológiai fejlődés: mire számíthatunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]