[{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot ugrott az utóbbi időben mind a bankkártyás fizetések száma, mind az online vásárlások aránya. Nem mindegy tehát, hogy milyen benyomások érik webshopokba özönlő felhasználók szépen bővülő tömegeit. Ehhez adunk néhány tippet.","shortLead":"Nagyot ugrott az utóbbi időben mind a bankkártyás fizetések száma, mind az online vásárlások aránya. Nem mindegy tehát...","id":"20210630_online_fizetes_webshopok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6263e86-0c45-4cae-be53-fae36cd2d146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_online_fizetes_webshopok","timestamp":"2021. június. 30. 10:50","title":"Mit tehetnek a webshopok azért, hogy a vásárlók őket válasszák – és ne is meneküljenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","id":"20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f7a67a-5e90-4fb1-bbc4-a56a54224e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","timestamp":"2021. július. 01. 09:10","title":"Szivárványos zászlót vittek Orbánnak, nem vette át a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy nappal a Financial Times után, az egyik vezető amerikai lap, a Washington Post is vezércikkben teszi le a garast az LMBT-ellenes magyar politika kapcsán. Mint írja, a Fidesz egy évtizede ösztökéli a saját választóit azzal, hogy ördögnek állítja be a bevándorlókat, a muzulmánokat, a zsidókat és a nemi kisebbségeket, ám eközben élvezi az uniós tagság előnyeit. Brüsszel mindezidáig elmulasztotta, hogy keményen fellépjen az Orbán-kormány ellen, noha az lebontotta a demokratikus fékeket és ellensúlyokat, lásd a bíróságokat és a független sajtót.



","shortLead":"Egy nappal a Financial Times után, az egyik vezető amerikai lap, a Washington Post is vezércikkben teszi le a garast...","id":"20210630_Washington_Post_Orban_rafizethet_a_homofob_tamadasokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80638718-0000-4da4-ad06-25468e141a10","keywords":null,"link":"/360/20210630_Washington_Post_Orban_rafizethet_a_homofob_tamadasokra","timestamp":"2021. június. 30. 07:36","title":"Washington Post: Orbán ráfizethet a homofób támadásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87970cf-5fb8-4efe-bf26-a44822c586bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint többek között az óvodai és iskolai étkeztetésre vonatkozó kedvezményeket a gyermeküket egyedül nevelőkre is ki kellene terjeszteni.","shortLead":"A független képviselő szerint többek között az óvodai és iskolai étkeztetésre vonatkozó kedvezményeket a gyermeküket...","id":"20210630_Szel_Bernadett_egyszulos_csalad_tartasdij_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a87970cf-5fb8-4efe-bf26-a44822c586bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d115104-2a84-4632-a60b-c947850399b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Szel_Bernadett_egyszulos_csalad_tartasdij_torveny","timestamp":"2021. június. 30. 14:08","title":"Szél Bernadett az egyszülős családokat segítő törvényjavaslatot nyújtott be, de hamar lesöpörték a terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a526e693-03a8-4c9c-9847-66a6b7724d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Videóösszeállítással köszöntötte a színház a hűséges színésznőjét, Szatmári Lizát.



","shortLead":"Videóösszeállítással köszöntötte a színház a hűséges színésznőjét, Szatmári Lizát.



","id":"20210701_Hihetetlen_rekord_70_eve_a_Vigszinhaz_tagja_Szatmari_Liza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a526e693-03a8-4c9c-9847-66a6b7724d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506044f0-d55e-4c7e-8e74-1d487ff0dc1f","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Hihetetlen_rekord_70_eve_a_Vigszinhaz_tagja_Szatmari_Liza","timestamp":"2021. július. 01. 14:55","title":"Hihetetlen rekord: egy színész, aki 70 éve a Vígszínház tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f8aea6-dc58-48fe-affd-3d4f0ececa09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül egy tejszínhabos kávéval támasztották ki a felbecsülhetetlen értékű képet.","shortLead":"Végül egy tejszínhabos kávéval támasztották ki a felbecsülhetetlen értékű képet.","id":"20210630_picasso_noi_fej_leejtettek_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f8aea6-dc58-48fe-affd-3d4f0ececa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409b0c94-7b81-441d-bea2-f67525840f5d","keywords":null,"link":"/elet/20210630_picasso_noi_fej_leejtettek_a_rendorok","timestamp":"2021. június. 30. 15:28","title":"A görög rendőrök leejtették a Picasso-festményt a visszaszerzést ünneplő sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2729481-0290-4b75-b4d4-9de51175c675","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A skót falu a 20. század elején néptelenedett el.","shortLead":"A skót falu a 20. század elején néptelenedett el.","id":"20210630_falu_skocia_lawers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2729481-0290-4b75-b4d4-9de51175c675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfacface-46a8-42d3-9a13-09bdd0037b44","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_falu_skocia_lawers","timestamp":"2021. június. 30. 06:02","title":"51 millió forintért vihető egy kísértetjárta falu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű, egy része pedig szabadon megválasztható – és megköveteli tőlünk, hogy azokat is elfogadjuk, akiket nem mi választottunk, akiket mi nem választottunk volna. Hogy egy kormány a családokat állítja középpontba, helyes döntés. Hogy kiszemezgeti közülük azokat, akiket családnak tekint, és azokat, akiktől ezt az összetartozást megvonja, az viszont roncsolja a társadalmat.","shortLead":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű...","id":"202126_a_csaladban_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81abcfa9-4279-4207-9743-b6fb4404c791","keywords":null,"link":"/itthon/202126_a_csaladban_marad","timestamp":"2021. július. 01. 10:50","title":"Gergely Márton: A családban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]