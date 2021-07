Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a9ad665-0423-47d9-b100-9ae5c603a877","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minden városnak megvan a maga sajátos „lábnyoma”, ökorendszere, amelyben egyaránt megtalálhatók vírusok, baktériumok és más mikrobák. ","shortLead":"Minden városnak megvan a maga sajátos „lábnyoma”, ökorendszere, amelyben egyaránt megtalálhatók vírusok, baktériumok és...","id":"202126_varoslabnyomok_arulkodo_cipok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9ad665-0423-47d9-b100-9ae5c603a877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9678bf13-9f24-4866-b65b-b83ffff34e17","keywords":null,"link":"/360/202126_varoslabnyomok_arulkodo_cipok","timestamp":"2021. július. 03. 08:30","title":"„Cipője alapján 90%-os biztonsággal megmondom önnek, hogy melyik városból jött”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook rendszerüzenetekkel figyelmeztetné a felhasználókat arra, hogy erőszakos, káros tartalmakkal találkozhatnak.","shortLead":"A Facebook rendszerüzenetekkel figyelmeztetné a felhasználókat arra, hogy erőszakos, káros tartalmakkal találkozhatnak.","id":"20210702_facebook_szelsoseges_tartalmak_felhasznalo_segitseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d62f8d-3ea0-4b14-bdbe-f0eeed3158df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_facebook_szelsoseges_tartalmak_felhasznalo_segitseg","timestamp":"2021. július. 02. 16:03","title":"Új funkciót tesztel a Facebook, jobb hely lehet a közösségi oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt, de oda, hogy a kétfaktoros azonosítás is elterjedjen, csak az elmúlt pár évben jutottunk el. A technika már rég alkalmas arra, hogy bárki a neten fizethessen, a fő feladat arról meggyőzni az embereket, hogy ez igenis biztonságos. Főleg úgy, hogy a legnagyobb biztonsági rést maguk a felhasználók jelentik.","shortLead":"1984-ben már volt olyan kísérlet, amit ma online vásárlásnak hívnánk, tíz évvel később lehetett a neten rendelni ételt...","id":"20210702_online_fizetes_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290620b0-ffe1-4b2c-8140-bbf018e859f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc66c27-9ffe-4f37-a111-9a1719baf060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_online_fizetes_biztonsag","timestamp":"2021. július. 02. 11:13","title":"Egy brit nyugdíjastól a kétfaktoros azonosításig: ön meddig jutott az online fizetésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A természet adott fricskát a kormánynak.","shortLead":"A természet adott fricskát a kormánynak.","id":"20210702_szivarvany_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8f1fc5-4029-4e13-b9f4-3520da367b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a7928-9f54-4d4d-b043-ebc2f5248461","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_szivarvany_parlament","timestamp":"2021. július. 02. 20:12","title":"Szivárvány provokált a Parlament fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében, hogy visszafogják az építőanyagok drágulását.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében...","id":"20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bb8155-6474-4ebb-90ba-26cf66f7f86f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","timestamp":"2021. július. 02. 07:37","title":"Orbán: Korlátozzuk az építőipari anyagok kivitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is kevesebb beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Száznál is kevesebb beteget ápolnak kórházban.","id":"20210702_Nincs_ujabb_elhunyt_37_fertozottet_azonositottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64d100a-4bb6-407f-84f0-0e5ea80b478d","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Nincs_ujabb_elhunyt_37_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. július. 02. 09:31","title":"Nincs újabb elhunyt, 37 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált esetekre, és bizonyítékot sem arra, hogy földönkívüliek látogatására utalnának. Mindenesetre több, mint százból 18 esetben nem tudják az amerikai hírszerzők, mi lehet az \"ismeretlen repülő tárgy\". A vizsgálat folytatódik, az igazság még mindig odaát van. ","shortLead":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált...","id":"202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9765a36-b1df-460d-aea3-f21af35a5f04","keywords":null,"link":"/360/202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","timestamp":"2021. július. 01. 17:00","title":"Új erőre kaptak az UFO-hívők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit-svéd gyógyszercég időközben egy olyan vakcina tesztjeit is elkezdte, amely a jövőben várható koronavírus-variánsok ellen védene.","shortLead":"A brit-svéd gyógyszercég időközben egy olyan vakcina tesztjeit is elkezdte, amely a jövőben várható...","id":"20210702_astrazeneca_vedettseg_vedelem_hatekonysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b69c6e-1a07-43b3-a9f0-96b7513eaddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_astrazeneca_vedettseg_vedelem_hatekonysag","timestamp":"2021. július. 02. 10:45","title":"Legalább egy évig védhet az AstraZeneca oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]