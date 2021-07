Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"75f7faa8-4353-4b9b-8312-6f5eabafcb54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötven rendőr és rendőrkutyák razziáztak az Aranyparton péntek éjjel.","shortLead":"Ötven rendőr és rendőrkutyák razziáztak az Aranyparton péntek éjjel.","id":"20210703_siofok_razzia_aranypart_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75f7faa8-4353-4b9b-8312-6f5eabafcb54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f065a229-28ee-4aea-910d-92b5b708dc60","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_siofok_razzia_aranypart_rendorseg","timestamp":"2021. július. 03. 15:55","title":"Prostituáltakat, illegális árusokat, részeg sofőröket csíptek el a siófoki éjjeli razzián - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 50 lakót kellett kimenekíteni a házból.","shortLead":"Több mint 50 lakót kellett kimenekíteni a házból.","id":"20210702_tuz_pecs_tarsashaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ffeb28-d839-4bbc-872c-303f302501b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_tuz_pecs_tarsashaz","timestamp":"2021. július. 02. 20:26","title":"Tűz ütött ki egy ötemeletes társasházban Pécsen, két embert kórházba vittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Horvátországba készülő olvasónk már hajnalban négy órát várakozott a határátkelőnél.","shortLead":"Horvátországba készülő olvasónk már hajnalban négy órát várakozott a határátkelőnél.","id":"20210703_Aki_Horvatorszagba_megy_tobb_oras_sorbanallasra_szamitson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7266818-f8de-4828-99ff-8dfb89e46177","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Aki_Horvatorszagba_megy_tobb_oras_sorbanallasra_szamitson","timestamp":"2021. július. 03. 08:20","title":"Aki Horvátországba megy, több órás sorbanállásra számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224ab03-7d6a-4e6f-a07f-a70379d03e4f","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Míg napközben a vízre lehet feküdni rajta, éjszaka a hálózsák alatt tehet jó szolgálatot. A köztes időben hajtsuk össze ülőalkalmatosságnak, hazaérvén a nyaralásból pedig megteszi a vendég alá. Nehezen ereszti el az, akinek még nem eresztett le, végül csak az lett a veszte, hogy eljárt felette az idő.","shortLead":"Míg napközben a vízre lehet feküdni rajta, éjszaka a hálózsák alatt tehet jó szolgálatot. A köztes időben hajtsuk össze...","id":"20210628_retro_gumimatrac_palma_taurus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8224ab03-7d6a-4e6f-a07f-a70379d03e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa00153-e567-4246-8821-886d3758a806","keywords":null,"link":"/360/20210628_retro_gumimatrac_palma_taurus","timestamp":"2021. július. 03. 13:30","title":"Eredeti magyar kincs a Balatonból, amelyre a világ is lehasalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dcbad2-fb09-4be1-b55d-4c710129e7a0","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Sajnos úgy tűnik, nem igaz, hogy JLo lesz a miniszterelnök barátjának esküvői sztárvendége, pedig a fellépés könnyedén beilleszthető lett volna a sztár életrajzába: korábban már emberi jogi szervezetek is támadták Lopezt, amiért számításaik szerint tízmillió dollárt zsebelt be korrupt üzletemberektől és diktátoroktól.","shortLead":"Sajnos úgy tűnik, nem igaz, hogy JLo lesz a miniszterelnök barátjának esküvői sztárvendége, pedig a fellépés könnyedén...","id":"20210701_Nem_Meszaros_Lorinc_lett_volna_az_elso_oligarcha_akinek_Jennifer_Lopez_szerenadot_enekel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76dcbad2-fb09-4be1-b55d-4c710129e7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42708e06-2b8d-448c-b672-0c37d9df113f","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Nem_Meszaros_Lorinc_lett_volna_az_elso_oligarcha_akinek_Jennifer_Lopez_szerenadot_enekel","timestamp":"2021. július. 01. 19:20","title":"Nem Mészáros Lőrinc lett volna az első oligarcha, akinek Jennifer Lopez szerenádot énekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c57eba3-d278-433c-a213-0892b5fd5553","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gólgyáros spanyolokkal, világbajnokot verő svájciakkal és egy esti szuperrangadóval kezdődnek a negyeddöntők a 2021-es Európa-bajnokságon.","shortLead":"Gólgyáros spanyolokkal, világbajnokot verő svájciakkal és egy esti szuperrangadóval kezdődnek a negyeddöntők a 2021-es...","id":"20210702_negyeddonto_pp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c57eba3-d278-433c-a213-0892b5fd5553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3d7b29-9ddd-40ef-a61f-0a30325dc7b8","keywords":null,"link":"/sport/20210702_negyeddonto_pp","timestamp":"2021. július. 02. 15:07","title":"Olaszország és Spanyolország is továbbjutott - az Eb negyeddöntői a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea3391f-cdd7-47fa-b004-7539e998aa3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A horvát oldalon vezettek be szigorítást, ezért a torlódás.","shortLead":"A horvát oldalon vezettek be szigorítást, ezért a torlódás.","id":"20210701_horvatorszag_hataratkelo_letenye_varakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea3391f-cdd7-47fa-b004-7539e998aa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99aa280-4fdb-42ef-a034-0242a938af42","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_horvatorszag_hataratkelo_letenye_varakozas","timestamp":"2021. július. 01. 16:40","title":"Akár órákig is sorban állhat valaki, mire átjut Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jogvédő szervezetek kezdeményezték a pert Franciaországban arra hivatkozva, hogy Kínában a Hszincsiang-ujgur tartományban az ujgur őslakosságot kényszermunkatelepeken dolgoztatják. ","shortLead":"Jogvédő szervezetek kezdeményezték a pert Franciaországban arra hivatkozva, hogy Kínában a Hszincsiang-ujgur...","id":"20210702_Negy_divatceget_vadolnak_azzal_hogy_ujgur_kenyszermunkasokat_alkalmaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c53ec-281c-464c-9491-049215a4d919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Negy_divatceget_vadolnak_azzal_hogy_ujgur_kenyszermunkasokat_alkalmaznak","timestamp":"2021. július. 02. 13:57","title":"Négy divatcéget vádolnak azzal, hogy ujgur kényszermunkásokat alkalmaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]