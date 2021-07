Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók szívét nyerné meg. A választások előtti pénzosztás Bod Péter Ákos közgazdászt a Medgyessy–Gyurcsány-érára emlékezteti, a GKI vezérigazgatója, Molnár László szerint pedig arra utal, hogy ettől a választástól tart a legjobban a Fidesz. Kérdés persze, mi valósul meg ténylegesen az eddigi bejelentésekből: az apró betűs részeken sok fog múlni. ","shortLead":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók...","id":"20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735782d9-ca12-4dd0-add6-b81014022377","keywords":null,"link":"/360/20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","timestamp":"2021. július. 05. 06:30","title":"Elemzők a pénzszórásról: A kormány intézkedései a félelemről szólnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c7d17f-cc64-4e87-8464-6a59a199bae8","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy metálfesztivállal.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210706_metal_factory_ajanlo_rockmaraton_rockfesztival_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c7d17f-cc64-4e87-8464-6a59a199bae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8a8495-5190-4e68-8859-6c054a3d2722","keywords":null,"link":"/elet/20210706_metal_factory_ajanlo_rockmaraton_rockfesztival_magyarorszag","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Foci helyett: Engedjük ki a gőzt a legkeményebb zenékkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7389f285-a73a-4b85-9a80-56a2e7b98234","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A horvát-francia-német sportkocsicégben mintegy 430 ember fog majd dolgozni szupersportautókon. ","shortLead":"A horvát-francia-német sportkocsicégben mintegy 430 ember fog majd dolgozni szupersportautókon. ","id":"20210706_Egyesult_a_Bugatti_es_a_horvat_Rimac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7389f285-a73a-4b85-9a80-56a2e7b98234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308a3b7d-3371-4645-9896-1b50f3259790","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Egyesult_a_Bugatti_es_a_horvat_Rimac","timestamp":"2021. július. 06. 08:14","title":"A horvát Rimac céggel egyesül a Bugatti ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a08506-effd-48e1-9860-40a981885ca7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID-családjának első kishaszonjárműve lesz a Buzz nevű modell.","shortLead":"A Volkswagen ID-családjának első kishaszonjárműve lesz a Buzz nevű modell.","id":"20210705_Elektromos_Volkswagen_ID_Buzz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a08506-effd-48e1-9860-40a981885ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3bf82-c2e2-4530-8ec0-ff7158a864c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elektromos_Volkswagen_ID_Buzz","timestamp":"2021. július. 05. 10:10","title":"Friss képeken a Volkswagen elektromos hippibusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a9fb95-a395-4f62-92cc-0965584117f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hadsereg nem tudott kapcsolatot létesíteni egy magyar légtérbe lépő lengyel géppel. ","shortLead":"A hadsereg nem tudott kapcsolatot létesíteni egy magyar légtérbe lépő lengyel géppel. ","id":"20210706_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a9fb95-a395-4f62-92cc-0965584117f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5be25a-ede6-4860-afe9-5cddd54aa50a","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_Riasztottak_a_honvedseg_Gripenjeit","timestamp":"2021. július. 06. 13:14","title":"Riasztani kellett a Magyar Honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Ha valóban medvét szeretnénk látni ezer év múlva is, ugyanúgy kell a helyi közösségekre figyelni, mint az állatokra. Olyan megoldás, amelyik bármelyik oldalt ignorálja, csak a problémát fogja súlyosbítani.","shortLead":"Ha valóban medvét szeretnénk látni ezer év múlva is, ugyanúgy kell a helyi közösségekre figyelni, mint az állatokra...","id":"20210706_Szeretettel_Erdelybol_Medvehelyzet__bonyolult_problema_egyszeru_megoldasok_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7474aa20-21e6-4122-a1ee-2ac764532594","keywords":null,"link":"/360/20210706_Szeretettel_Erdelybol_Medvehelyzet__bonyolult_problema_egyszeru_megoldasok_nelkul","timestamp":"2021. július. 06. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Medvehelyzet – bonyolult probléma, egyszerű megoldások nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt jelentette fel a Momentum elnökét.","shortLead":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt jelentette fel a Momentum elnökét.","id":"20210706_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_masodfok_per_zart_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e7cb09-dda4-418f-9b56-5b90af4c031f","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_masodfok_per_zart_targyalas","timestamp":"2021. július. 06. 15:12","title":"Mészáros nyilvános bocsánatkérést vár, mégis zárt tárgyalást kér Fekete-Győr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók azon buktak le, hogy senki nem érzett mellékhatást.","shortLead":"Szervezetten folyt a csalás, egészségügyi dolgozókat is letartóztattak az indiai rendőrök az áloltópontokon. A csalók...","id":"20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8cbfd9-ee34-4609-af07-5907dbeff7e5","keywords":null,"link":"/elet/20210706_india_csalok_koronavirus_sooldat","timestamp":"2021. július. 06. 06:02","title":"Több ezer embert oltottak be indiai csalók koronavírus ellen sóoldattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]