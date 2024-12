Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre több mentőautó érkezett. ","shortLead":"A helyszínre több mentőautó érkezett. ","id":"20241221_harmas-karambol-baleset-debrecen-gyalogosok-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"b5328149-fe31-40cf-bdec-bf0794c2448e","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_harmas-karambol-baleset-debrecen-gyalogosok-mentok","timestamp":"2024. december. 21. 14:27","title":"Hármas karambol történt Debrecenben, az egyik autó gyalogosokat is elsodort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6732eb4-1e6b-46bf-9074-06b694231d0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az amerikai robbanószerkezet gyújtóját a helyszínen eltávolították a honvédek, ezalatt lezárták a környéket.","shortLead":"Az amerikai robbanószerkezet gyújtóját a helyszínen eltávolították a honvédek, ezalatt lezárták a környéket.","id":"20241220_vilaghaborus-bomba-hatastalanitas-csepel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6732eb4-1e6b-46bf-9074-06b694231d0a.jpg","index":0,"item":"adbd27ea-2ec6-430f-b7f1-d8249504c083","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_vilaghaborus-bomba-hatastalanitas-csepel","timestamp":"2024. december. 20. 15:30","title":"Második világháborús bombát hatástalanítottak Csepelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc10c58a-899b-4fbf-974b-2711f0d05352","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A merénylettel gyanúsított ötvenéves orvos pontos motivációi egyelőre nem ismertek. A támadásban ketten meghaltak, az egyikük kisgyerek.","shortLead":"A merénylettel gyanúsított ötvenéves orvos pontos motivációi egyelőre nem ismertek. A támadásban ketten meghaltak...","id":"20241221_Magdeburg-karacsonyi-vasar-tamadas-halalos-aldozatok-serultek-szaud-arabiai-ferfi-orizetbe-vettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc10c58a-899b-4fbf-974b-2711f0d05352.jpg","index":0,"item":"62923a64-35b8-405d-9f81-43b90b01679b","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_Magdeburg-karacsonyi-vasar-tamadas-halalos-aldozatok-serultek-szaud-arabiai-ferfi-orizetbe-vettek","timestamp":"2024. december. 21. 09:14","title":"A magdeburgi támadó korábban a szaúd-arábiai menekültek üldözéséről posztolt, és bosszúval fenyegetőzhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f78ba3-4107-44ed-83bf-d38bc5a66f28","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eddig még senki nem töltött olyan sok időt űrhajón vagy űrállomáson kívül az űrben, mint két tajkonauta.","shortLead":"Eddig még senki nem töltött olyan sok időt űrhajón vagy űrállomáson kívül az űrben, mint két tajkonauta.","id":"20241220_kina-rekord-urseta-tienkung-urallomas-cai-csucse-szong-lingdong","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18f78ba3-4107-44ed-83bf-d38bc5a66f28.jpg","index":0,"item":"c4222bbe-5402-4878-9053-221d70c7d54c","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_kina-rekord-urseta-tienkung-urallomas-cai-csucse-szong-lingdong","timestamp":"2024. december. 20. 18:03","title":"Megdöntötte a NASA rekordját két kínai űrhajós, több mint 9 órás űrsétát hajtottak végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadiipari szereplőknek leadott és Ukrajnának szánt rendelésekre még van kerete a távozó elnöknek, amit most igyekszik felhasználni. Néhány napon belül érkezhet a bejelentés, tüzérségi és légvédelmi eszközökre és lőszerekre is lehet számítani.","shortLead":"A hadiipari szereplőknek leadott és Ukrajnának szánt rendelésekre még van kerete a távozó elnöknek, amit most igyekszik...","id":"20241220_Biden-Ukrajna-tamogatas-fegyverszallitmany-rendelel-trump-elott-raktarkisopres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205.jpg","index":0,"item":"2d2fa632-3007-4b8e-9e08-43e87356dc10","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_Biden-Ukrajna-tamogatas-fegyverszallitmany-rendelel-trump-elott-raktarkisopres","timestamp":"2024. december. 20. 18:13","title":"Napokon belül érkezik Biden utolsó Ukrajnát támogató csomagja, Trump előtt kisöprik az alapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar szerint Kocsis „dezinformációkat felhasználva veszélyezteti hazánk biztonságát”, ezért azt javasolja, hogy haladéktalanul hallgassák ki és kössék hazugságvizsgálóra. ","shortLead":"Magyar szerint Kocsis „dezinformációkat felhasználva veszélyezteti hazánk biztonságát”, ezért azt javasolja...","id":"20241221_Magyar-Peter-magdeburgi-tragedia-Kocsis-Mate-nemzetbiztonsagi-vizsgalat-dezinformacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"35e89654-f5a5-4eb4-a0e3-58e99f59cf2c","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_Magyar-Peter-magdeburgi-tragedia-Kocsis-Mate-nemzetbiztonsagi-vizsgalat-dezinformacio","timestamp":"2024. december. 21. 11:00","title":"Magyar Péter nemzetbiztonsági vizsgálatot követel Kocsis Máté ellen, aki a magdeburgi tragédiáról posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216589c0-fd28-4420-bc8f-d4b474a2a241","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közösségi portáon eladott hamis jegyek új tulajai csak beléptetésnél jöttek rá a csalásra. Eddig hét károsoltrul tudni, de a rendőrség szerint jóval többen járhattak pórul.","shortLead":"A közösségi portáon eladott hamis jegyek új tulajai csak beléptetésnél jöttek rá a csalásra. Eddig hét károsoltrul...","id":"20241220_Hamisitott-koncerjegyekkel-csalo-part-fogott-el-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216589c0-fd28-4420-bc8f-d4b474a2a241.jpg","index":0,"item":"772e017f-eda0-43c6-88ea-a259a614447f","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_Hamisitott-koncerjegyekkel-csalo-part-fogott-el-a-rendorseg","timestamp":"2024. december. 20. 17:19","title":"Hamisított belépőjegyekkel csaló párt fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg először.","shortLead":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg...","id":"20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a.jpg","index":0,"item":"2f794950-e3b6-4d07-b7de-ae53098d2f5e","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","timestamp":"2024. december. 20. 15:00","title":"Anima Sound System-variációk Dosztojevszkijre, Weilre és remixerekre – albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]