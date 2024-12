Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Timothy Garton Ash arról írt, hogyan alakulhat az ukrán háború 2025-ben, a Die Welt a NATO jövőjét taglalja, a Financial Times pedig megkereste a pozitívumokat a most záruló évben. Válogatásunk a nemzetközi lapok írásaiból.","shortLead":"Timothy Garton Ash arról írt, hogyan alakulhat az ukrán háború 2025-ben, a Die Welt a NATO jövőjét taglalja...","id":"20241222_Nemzetkozi-lapszemle-kitol-fel-Vlagyimir-Putyin-es-mi-volt-jo-ebben-az-evben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"e93cb862-82f2-486d-bae0-d910b3307a77","keywords":null,"link":"/360/20241222_Nemzetkozi-lapszemle-kitol-fel-Vlagyimir-Putyin-es-mi-volt-jo-ebben-az-evben","timestamp":"2024. december. 22. 10:14","title":"Nemzetközi lapszemle: kitől fél Vlagyimir Putyin és mi volt jó ebben az évben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több régebbi készüléktől vesz búcsút a Meta üzenetküldő platformja, ezúttal az androidod mobilok vannak soron.","shortLead":"Egyre több régebbi készüléktől vesz búcsút a Meta üzenetküldő platformja, ezúttal az androidod mobilok vannak soron.","id":"20241223_whatsapp-meta-android-kitkat-kivezetes-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30.jpg","index":0,"item":"434fa6a9-72af-43aa-883d-499dac03bfac","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_whatsapp-meta-android-kitkat-kivezetes-leallas","timestamp":"2024. december. 23. 09:03","title":"Milyen mobilja van? Napokon belül végleg leállhat rajta a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Face ID-hoz hasonló arcfelismerést alkalmazó kaputelefonon dolgozik az Apple, ami okos ajtózárakat oldhat fel.","shortLead":"A Face ID-hoz hasonló arcfelismerést alkalmazó kaputelefonon dolgozik az Apple, ami okos ajtózárakat oldhat fel.","id":"20241223_apple-arcfelismeros-kaputelefon-fejlesztes-faceid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a.jpg","index":0,"item":"028612cc-4fd3-4f10-b4a7-27034efdc4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_apple-arcfelismeros-kaputelefon-fejlesztes-faceid","timestamp":"2024. december. 23. 16:03","title":"Az iPhone után egy kaputelefont is kiadhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7493ba4-9e91-460c-b3d3-a0ee7d61796a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Édességből közel egy tonnát kellett kivonni a forgalomból, 59 darab bírságot szabtak ki.","shortLead":"Édességből közel egy tonnát kellett kivonni a forgalomból, 59 darab bírságot szabtak ki.","id":"20241223_A-halak-jol-vannak-a-csokikkal-es-a-forralt-borokkal-voltak-gondok-razziazott-a-Nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7493ba4-9e91-460c-b3d3-a0ee7d61796a.jpg","index":0,"item":"70dc443a-dc59-4b0f-9e11-0d5c73279ebe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241223_A-halak-jol-vannak-a-csokikkal-es-a-forralt-borokkal-voltak-gondok-razziazott-a-Nebih","timestamp":"2024. december. 23. 13:00","title":"A halak jól vannak, a csokikkal és a forralt borokkal voltak gondok – razziázott a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó Fertőszentmiklós térségében.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó Fertőszentmiklós térségében.","id":"20241222_fertoszentmiklos-m85-os-autout-baleset-utlezaras-mentohelikopter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379.jpg","index":0,"item":"a83cb2d8-a847-43f6-9ea7-6aa4818414ca","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_fertoszentmiklos-m85-os-autout-baleset-utlezaras-mentohelikopter","timestamp":"2024. december. 22. 15:20","title":"Baleset miatt lezárták az M85-ös autóutat, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7ace76-8576-41d1-9bf6-8fadd049ff3c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hideg idő ellenére sokan elmentek a budapesti kávézóba, hogy aláírassák a könyvüket karácsony előtt.","shortLead":"A hideg idő ellenére sokan elmentek a budapesti kávézóba, hogy aláírassák a könyvüket karácsony előtt.","id":"20241221_magyar-peter-nagy-ervin-dedikalas-tisza-part-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7ace76-8576-41d1-9bf6-8fadd049ff3c.jpg","index":0,"item":"97983f00-e0fe-4c63-9229-e8b984af0bad","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_magyar-peter-nagy-ervin-dedikalas-tisza-part-video","timestamp":"2024. december. 21. 20:50","title":"„Menczer Tamásnak csak annyit üzennék: boldog karácsonyt!” – videón Magyar Péter dedikálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1538f826-f5b0-4f2a-9391-3170683875fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Radio Frequency Directed Energy Weapon, azaz RFDEW. Egy kilométeren belül egész drónrajokat tud hatástalanítani, legalábbis ezt állítja a brit védelmi minisztérium. ","shortLead":"Radio Frequency Directed Energy Weapon, azaz RFDEW. Egy kilométeren belül egész drónrajokat tud hatástalanítani...","id":"20241223_A-brit-hadsereg-uj-radiohullammal-mukodo-energiafegyvere-lovesenkent-50-forintert-szedi-le-az-ellenseges-dronokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1538f826-f5b0-4f2a-9391-3170683875fa.jpg","index":0,"item":"13b6793b-c7eb-4c8a-a7e2-f13985493c62","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_A-brit-hadsereg-uj-radiohullammal-mukodo-energiafegyvere-lovesenkent-50-forintert-szedi-le-az-ellenseges-dronokat","timestamp":"2024. december. 23. 16:13","title":"A brit hadsereg új, rádióhullámmal működő energiafegyvere lövésenként 50 forintért szedi le az ellenséges drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok a Békéért nevű izraeli–palesztin civil szervezet két társvezetője. Tizenöt hónapja próbálják a legnagyobb válságban is fenntartani a kommunikációt és képviselni a megbékélés hangját.","shortLead":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok...","id":"20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389.jpg","index":0,"item":"0ebf2dd9-3663-4f54-9091-8fbc04b1fc5d","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Hidakat kell építeni az emberek között – interjú Korányi Eszterrel és Rana Szalmannal, a Harcosok a Békéért izraeli–palesztin civil szervezet társvezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]