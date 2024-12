Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni...","id":"20241228_Ferenc-papa-ujevi-uzenet-beke-remeny-szeretet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"c2977a9e-9f5b-48d7-8e80-8cc7b064438a","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Ferenc-papa-ujevi-uzenet-beke-remeny-szeretet","timestamp":"2024. december. 28. 15:14","title":"Ferenc pápa: Ne csüggedjünk a háborúk miatt, mert a szeretet reménnyel tölti el a szívünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szankciókat is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Újabb szankciókat is kilátásba helyeztek.","id":"20241226_europai-unio-balit-tenger-villamosvezetek-rongalas-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81.jpg","index":0,"item":"4a28b909-d4fc-4e8e-99f9-11f08cfb7801","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_europai-unio-balit-tenger-villamosvezetek-rongalas-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2024. december. 26. 21:50","title":"Az EU szerint az orosz árnyékflottához tartozik a tanker, amely megrongálta a Balti-tengerben futó villamosvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé – jelentette be pénteken Robert Fico szlovák miniszterelnök egy Facebook-videóban.","shortLead":"Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja...","id":"20241227_Megtorlo-intezkedeseket-tervez-Fico-Ukrajna-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"2b58040b-dd5f-4332-9471-53a11f704239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_Megtorlo-intezkedeseket-tervez-Fico-Ukrajna-ellen","timestamp":"2024. december. 27. 21:55","title":"Megtorló intézkedéseket tervez Fico Ukrajna ellen, ha nem jön gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerencsétlenül járt sportolók személyazonosságáról egyelőre nem tudni.","shortLead":"A szerencsétlenül járt sportolók személyazonosságáról egyelőre nem tudni.","id":"20241226_Meghalt-ket-sielo-akiket-lavina-sodort-el-az-osztrak-Alpokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f.jpg","index":0,"item":"f143aa72-a2e0-401c-ac3b-a84cc7b3d7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Meghalt-ket-sielo-akiket-lavina-sodort-el-az-osztrak-Alpokban","timestamp":"2024. december. 26. 19:04","title":"Meghalt két síelő, akiket lavina sodort el az osztrák Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9224ef15-9e1d-4ef9-b44d-1e22c49b940b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton lassan oszlik majd el az éjjel keletkező köd.","shortLead":"Szombaton lassan oszlik majd el az éjjel keletkező köd.","id":"20241227_Kodosen-indul-majd-a-szombat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9224ef15-9e1d-4ef9-b44d-1e22c49b940b.jpg","index":0,"item":"1662f22e-2b8e-4608-8a0b-97815437670d","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_Kodosen-indul-majd-a-szombat","timestamp":"2024. december. 27. 17:11","title":"Ködösen indul majd a szombat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz államfő telefonon beszélt Alijev azeri elnökkel, de nem ismerte el közvetlenül, hogy ők lőtték volna le a repülőgépet.","shortLead":"Az orosz államfő telefonon beszélt Alijev azeri elnökkel, de nem ismerte el közvetlenül, hogy ők lőtték volna le...","id":"20241228_Vlagyimir-Putyin-Ilhan-Alijev-Azerbajdzsan-lelott-utasszallito-repulogep-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"256edf0d-cb94-4f47-aeba-d3369c638bfb","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Vlagyimir-Putyin-Ilhan-Alijev-Azerbajdzsan-lelott-utasszallito-repulogep-bocsanatkeres","timestamp":"2024. december. 28. 14:53","title":"Putyin bocsánatot kért a lezuhant azeri utasszállító \"tragikus balesete\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf1422c-eb18-4920-86a0-a7c19909d962","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Union Berlin utoljára október 20-án tudott győzni, megváltak a dán edzőtől.","shortLead":"Az Union Berlin utoljára október 20-án tudott győzni, megváltak a dán edzőtől.","id":"20241227_Menesztettek-Schaferek-edzojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edf1422c-eb18-4920-86a0-a7c19909d962.jpg","index":0,"item":"73748008-5f76-4c5f-91cc-756c18b7fae9","keywords":null,"link":"/sport/20241227_Menesztettek-Schaferek-edzojet","timestamp":"2024. december. 27. 20:31","title":"Menesztették Schäferék edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában festi meg önmagát.","shortLead":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában...","id":"20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a.jpg","index":0,"item":"c7c15fd6-3b50-480d-90de-737abc1747f4","keywords":null,"link":"/360/20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Nem csak HVG-címlapokat készít, könyveken, plakátokon is dolgozik, kiállításokat is tart Bódi Kati képzőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]