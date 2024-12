Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ugyanakkor a Fidesz-szavazók többsége szerint a felelősség Magyar Péteré.","shortLead":"Ugyanakkor a Fidesz-szavazók többsége szerint a felelősség Magyar Péteré.","id":"20241228_Felmeres-a-fideszesek-tobbsegenek-sem-tetszett-amit-Menczer-csinalt-Magyarral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219.jpg","index":0,"item":"eff1b606-553d-49ae-9f4b-6fca590ce414","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_Felmeres-a-fideszesek-tobbsegenek-sem-tetszett-amit-Menczer-csinalt-Magyarral","timestamp":"2024. december. 28. 08:09","title":"Felmérés: a fideszesek többségének sem tetszett, amit Menczer csinált Magyarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c766dba-efc8-45c2-931b-13e8f244be0b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Halálra ítélték azt az autóst, aki a dél-kínai Csuhaj városában szándékosan elgázolta az egyik stadion közelében kocogó embereket. Fan Vej-csiu 35 embert ölt meg, és sokakat megsebesített.","shortLead":"Halálra ítélték azt az autóst, aki a dél-kínai Csuhaj városában szándékosan elgázolta az egyik stadion közelében kocogó...","id":"20241227_Halalra-iteltek-Kinaban-a-tomegbe-hajto-autost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c766dba-efc8-45c2-931b-13e8f244be0b.jpg","index":0,"item":"4cdb0f44-4d5b-431c-be50-a83c34f3cc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Halalra-iteltek-Kinaban-a-tomegbe-hajto-autost","timestamp":"2024. december. 27. 15:46","title":"Halálra ítélték Kínában a tömegbe hajtó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cf9eae-9a62-42c8-a73a-01e716d68c2c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kivitelező szerint tévedésről és fordítási hibákról van szó.","shortLead":"A kivitelező szerint tévedésről és fordítási hibákról van szó.","id":"20241227_byd-brazilia-beruhazas-rabszolgasag-kinai-munkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cf9eae-9a62-42c8-a73a-01e716d68c2c.jpg","index":0,"item":"61f1b685-391f-427d-b323-d99458f632e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_byd-brazilia-beruhazas-rabszolgasag-kinai-munkasok","timestamp":"2024. december. 27. 10:03","title":"A brazil hatóságok szerint rabszolgasorban tartják a BYD gyárát építő kínai munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6712dfee-0eb1-4956-a8d4-ba10dd71c672","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Jövőre érkezik a kamatmentes munkáshitel. Melyik bank indul a lehetőséggel? Lesz olyan pénzintézet, ahol már január első napjaiban igényelhető a kamatmentes kölcsön? A Bankmonitor szakértői ennek jártak utána.","shortLead":"Jövőre érkezik a kamatmentes munkáshitel. Melyik bank indul a lehetőséggel? Lesz olyan pénzintézet, ahol már január...","id":"20241227_Van-bank-ahol-mar-januar-masodikan-lehet-Munkashitelt-igenyelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6712dfee-0eb1-4956-a8d4-ba10dd71c672.jpg","index":0,"item":"dead9bb9-0f13-4663-9078-f29d30c0b10c","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_Van-bank-ahol-mar-januar-masodikan-lehet-Munkashitelt-igenyelni","timestamp":"2024. december. 27. 11:22","title":"Van bank, ahol már január másodikán lehet munkáshitelt igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75d70e2-72a6-4ead-a1e4-d9df9bafcf84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy olyan technológiával rukkoltak ki, amelyik képes helyettesíteni a szilíciumot, azonban a működéshez sokkal jobb az energiahatékonysága. Emellett a helyigénye is jóval szerényebb, így nem igazán érdekli a Moore-törvény.","shortLead":"Amerikai kutatók egy olyan technológiával rukkoltak ki, amelyik képes helyettesíteni a szilíciumot, azonban...","id":"20241227_fuggoleges-elrendezesu-3d-tranzisztorok-moore-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e75d70e2-72a6-4ead-a1e4-d9df9bafcf84.jpg","index":0,"item":"a2733841-46b3-4c18-a851-aa41cde1d2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_fuggoleges-elrendezesu-3d-tranzisztorok-moore-torveny","timestamp":"2024. december. 27. 16:03","title":"Itt vannak a tranzisztorok, amelyek fittyet hánynak a Moore-törvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32375c-b3a7-4988-a4a1-f19cccaeffbc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Libanonon keresztül próbálnak elmenekülni a népharag elől Basar Aszad családtagjai és hóhérai.","shortLead":"Libanonon keresztül próbálnak elmenekülni a népharag elől Basar Aszad családtagjai és hóhérai.","id":"20241228_Sziria-Aszad-csalad-menekules-Libanon-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b32375c-b3a7-4988-a4a1-f19cccaeffbc.jpg","index":0,"item":"67d2210f-d4d8-4fba-aae0-9dfcb701d672","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Sziria-Aszad-csalad-menekules-Libanon-letartoztatas","timestamp":"2024. december. 28. 14:26","title":"Bejrútban tartóztatták le a száműzött szíriai diktátor menekülő családtagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy patinás budai villában.</strong>","shortLead":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b.jpg","index":0,"item":"d60efd7d-690d-44fc-9648-45f214924c70","keywords":null,"link":"/360/20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","timestamp":"2024. december. 27. 19:30","title":"Hasbeszélő: Majdnem elbagatellizált ebéd egy patinás budai villában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában festi meg önmagát.","shortLead":"Művészettörténeti gyorstalpalóval érnek fel Bódi Kati illusztrátor önképei, amelyeken különböző művészek stílusában...","id":"20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3926bd8d-4062-4f74-9a33-d4ed83335f7a.jpg","index":0,"item":"c7c15fd6-3b50-480d-90de-737abc1747f4","keywords":null,"link":"/360/20241128_hvg-bodi-kati-illusztrator-kepzomuveszet","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Nem csak HVG-címlapokat készít, könyveken, plakátokon is dolgozik, kiállításokat is tart Bódi Kati képzőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]