[{"available":true,"c_guid":"afd3d205-c793-42e7-b0ee-16b582056511","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Meghibásodott a gép futóműve, ezért landoláskor a leszállópályához csapódott a szárny.","shortLead":"Meghibásodott a gép futóműve, ezért landoláskor a leszállópályához csapódott a szárny.","id":"20241229_Kigyulladt-az-Air-Canada-jaratanak-bal-szarnya-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd3d205-c793-42e7-b0ee-16b582056511.jpg","index":0,"item":"f7cb8453-0425-471c-b1aa-ba99e59db494","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Kigyulladt-az-Air-Canada-jaratanak-bal-szarnya-video","timestamp":"2024. december. 29. 12:37","title":"Kigyulladt az Air Canada járatának bal szárnya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b62d9f8-7a78-4d8f-b310-867fde709eba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szabály, az szabály – érvelt a sakkszövetség, de ez nem hatotta meg az ötszörös világbajnokot.","shortLead":"A szabály, az szabály – érvelt a sakkszövetség, de ez nem hatotta meg az ötszörös világbajnokot.","id":"20241228_Magnus-Carlsen-sakk-bajnoksag-dress-code","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b62d9f8-7a78-4d8f-b310-867fde709eba.jpg","index":0,"item":"143f8fc5-63ba-4300-92b1-97e4b0aa1cd5","keywords":null,"link":"/sport/20241228_Magnus-Carlsen-sakk-bajnoksag-dress-code","timestamp":"2024. december. 28. 17:40","title":"Egy farmernadrág miatt került bajba Magnus Carlsen, ott is hagyta a sakk-vébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mi lesz az orosz gázszállítással? ","shortLead":"A teljes, közel kétórás show ingyen megnézhető az énekes csatornáján. ","id":"20241230_Azahriah-Puskas-Arena-koncert-video-YouTube","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185990aa-b898-412c-8440-e7087dda6636.jpg","index":0,"item":"e09b26bf-c71f-4c92-979a-ebb1efd7b452","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Azahriah-Puskas-Arena-koncert-video-YouTube","timestamp":"2024. december. 30. 12:50","title":"Kikerült Azahriah aréna-koncertfilmje a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]