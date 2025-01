Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b35516ea-2d88-4e8d-bd93-31c8776c1257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy kórházi dolgozó szerint nem történt több baleset, de a sérülések súlyossága szokatlannak mondható. ","shortLead":"Egy kórházi dolgozó szerint nem történt több baleset, de a sérülések súlyossága szokatlannak mondható. ","id":"20250102_berlin-tuzijatek-szilveszter-szabalyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35516ea-2d88-4e8d-bd93-31c8776c1257.jpg","index":0,"item":"7d82217e-79a7-4d4a-bc95-f906678ea8da","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_berlin-tuzijatek-szilveszter-szabalyozas","timestamp":"2025. január. 02. 21:22","title":"Németországban öt ember vesztette életét a tűzijátékok miatt, vannak, akik betiltanák az árusításukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebad5613-a0d7-4111-af05-813448949432","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És többen is nézték őket.","shortLead":"És többen is nézték őket.","id":"20250103_Fordult-a-kocka-tavaly-mar-tobb-olyan-filmet-mutattak-be-ami-allami-tamogatas-nelkul-keszult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebad5613-a0d7-4111-af05-813448949432.jpg","index":0,"item":"4e0f18f6-141a-42db-b5cb-48a0c0464c89","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_Fordult-a-kocka-tavaly-mar-tobb-olyan-filmet-mutattak-be-ami-allami-tamogatas-nelkul-keszult","timestamp":"2025. január. 03. 10:30","title":"Fordult a kocka: tavaly már több olyan filmet mutattak be, ami állami támogatás nélkül készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyszerű feladat követni a közegészségügyben található várólisták hosszának változásait, mivel a NEAK többször is módosított az adatok közlésének metodikáján.","shortLead":"Nem egyszerű feladat követni a közegészségügyben található várólisták hosszának változásait, mivel a NEAK többször is...","id":"20250103_korhazi-varolista-mutet-60-nap-neak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"340345e8-2027-40ec-9470-e75247ad3140","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_korhazi-varolista-mutet-60-nap-neak","timestamp":"2025. január. 03. 14:38","title":"Jelenleg is 32 ezren vannak, akik legalább két hónapja várnak arra, hogy megműtsék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több számítógépen fut. Az újabb Windows 11 pedig egyre kevesebben. ","shortLead":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több...","id":"20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"c102101b-8dcc-4bb6-8704-758f43ee9469","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","timestamp":"2025. január. 02. 19:03","title":"Mi történik? Lendületet vett az idén megszűnő Windows 10, egyre nagyobb a Windows 11 lemaradása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047202ca-26df-45c5-a5b3-69cba04bdaf4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tavaly kevesebb Tesla talált gazdára, mint 2023-ban, de az utolsó negyedév igen jól alakult.","shortLead":"Tavaly kevesebb Tesla talált gazdára, mint 2023-ban, de az utolsó negyedév igen jól alakult.","id":"20250103_visszaestek-a-tesla-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/047202ca-26df-45c5-a5b3-69cba04bdaf4.jpg","index":0,"item":"cabbafe9-d035-49dd-8ab6-ada22f72aa33","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_visszaestek-a-tesla-eladasai","timestamp":"2025. január. 03. 09:02","title":"Visszaestek a Tesla eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jelenlegi amerikai elnök alig három hét múlva távozik hivatalából. ","shortLead":"A jelenlegi amerikai elnök alig három hét múlva távozik hivatalából. ","id":"20250104_Biden-8-milliard-dollaros-fegyverszallitmanyt-kuldhet-Izraelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"8afd6bd7-cd43-4dfb-89aa-cffe3dc654a2","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_Biden-8-milliard-dollaros-fegyverszallitmanyt-kuldhet-Izraelnek","timestamp":"2025. január. 04. 17:36","title":"Biden 8 milliárd dolláros fegyverszállítmányt küldhet Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc64af99-1d69-4f97-8344-c7e6e9f64b04","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az állam feladata lenne megvédeni a polgárait a fagyhalál ellen. Ha ezt elmulasztja, az embereknek joguk van megvédeni magukat. Nem lenne szabad a tüzelőanyag lopása miatt büntetni őket. Vélemény.","shortLead":"Az állam feladata lenne megvédeni a polgárait a fagyhalál ellen. Ha ezt elmulasztja, az embereknek joguk van megvédeni...","id":"20250103_revesz-sandor-onvedelembol-lopni-a-fagyhalal-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc64af99-1d69-4f97-8344-c7e6e9f64b04.jpg","index":0,"item":"206c3138-32b7-4e42-b7ce-30d14b6f3b27","keywords":null,"link":"/360/20250103_revesz-sandor-onvedelembol-lopni-a-fagyhalal-ellen","timestamp":"2025. január. 03. 08:00","title":"Révész Sándor: Tűzifát lopni önvédelem, ha fenyeget a fagyhalál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04241ff9-a8d7-4f7b-b4d4-fc444018a2e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók olyan okosórás alkalmazást fejlesztettek, ami figyeli a felhasználó kézmozdulatait, és jelez, ha azt érzi, az illető dohányzik. A Bristoli Egyetem tudósai szerint mindez hatékonyan segítheti a leszokást.","shortLead":"Brit kutatók olyan okosórás alkalmazást fejlesztettek, ami figyeli a felhasználó kézmozdulatait, és jelez, ha azt érzi...","id":"20250102_dohanyzas-leszokas-ujevi-fogadalom-okosora-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04241ff9-a8d7-4f7b-b4d4-fc444018a2e7.jpg","index":0,"item":"f6ced400-6cc7-41cb-a525-bc77c025b1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_dohanyzas-leszokas-ujevi-fogadalom-okosora-alkalmazas","timestamp":"2025. január. 02. 20:03","title":"Megfogadta, hogy leszokik a dohányzásról? Lenne itt egy új ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]