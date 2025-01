Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b39a0779-88c8-451c-b60b-58a011fce923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annalena Baerbock és Jean-Noel Barrot ellátogatott a hírhedt Szadnaja börtönkomplexumhoz is, ahol Aszad uralma alatt ellenzékieket embertelen körülmények között tartották fogva és kínozták.","shortLead":"Annalena Baerbock és Jean-Noel Barrot ellátogatott a hírhedt Szadnaja börtönkomplexumhoz is, ahol Aszad uralma alatt...","id":"20250103_sziria-nemet-francia-kulugyminiszter-latogatas-hts","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b39a0779-88c8-451c-b60b-58a011fce923.jpg","index":0,"item":"336bb04b-4968-487e-8c61-ced8f1871efb","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_sziria-nemet-francia-kulugyminiszter-latogatas-hts","timestamp":"2025. január. 03. 21:34","title":"Szíriában tárgyalt a német és a francia külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bdd52f-9bcb-4112-9ac0-831c3efa3a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki az áldozatait, és az utcán lőtte le őket.","shortLead":"A hatóságok szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki az áldozatait, és az utcán lőtte le őket.","id":"20250103_rotterdam-orizetbevetel-gyilkossagok-gyanusitott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8bdd52f-9bcb-4112-9ac0-831c3efa3a2f.jpg","index":0,"item":"293ce273-196f-412b-9530-86b94a84f870","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_rotterdam-orizetbevetel-gyilkossagok-gyanusitott","timestamp":"2025. január. 03. 16:12","title":"Véget érhet a rotterdami rémálom azzal, hogy elfogták a gyilkosságsorozat elkövetésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar gazdaság szorult helyzetben van, a lakosság szenved az inflációtól, és a miniszterelnök épp most lemondott arról, hogy országa kapjon egymilliárd eurót az Európai Uniótól. Válaszul az ellenzék új választásokat követel, továbbá fontos szövetségesek fordíthatnak hátat az országnak. Így összegzi a helyzetet Philipp Fritz, aki Varsóból tudósít Közép- és Kelet-Európáról.","shortLead":"A magyar gazdaság szorult helyzetben van, a lakosság szenved az inflációtól, és a miniszterelnök épp most lemondott...","id":"20250104_Die-Welt-Orban-Magyar-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb.jpg","index":0,"item":"f85c7b94-be3d-45e8-8f4d-f8c63eba00df","keywords":null,"link":"/360/20250104_Die-Welt-Orban-Magyar-EU","timestamp":"2025. január. 04. 06:30","title":"Die Welt-értékelés: Ugrott az egymilliárd euró és most esélyt érez Orbán félelmetes ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d145bb-08a1-4b86-a596-130f2a30957b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 400 lóerőnél erősebb Brabus E6.0 három étvized múltán is komoly tekintélyt parancsol.","shortLead":"A 400 lóerőnél erősebb Brabus E6.0 három étvized múltán is komoly tekintélyt parancsol.","id":"20250104_6-literes-szivo-v8-cal-hodit-ez-a-32-eves-brabus-mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70d145bb-08a1-4b86-a596-130f2a30957b.jpg","index":0,"item":"220a999c-e921-4f9d-a563-47ff9166a670","keywords":null,"link":"/cegauto/20250104_6-literes-szivo-v8-cal-hodit-ez-a-32-eves-brabus-mercedes","timestamp":"2025. január. 04. 07:21","title":"6 literes szívó V8-cal hódít ez a 32 éves Brabus Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11322296-370c-4ad1-a18c-06ec5787fa8d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Videóra vették, ahogy az alkalmazottak bontják a szanitereket, a botrány hatására Janaína Lima visszakozott. Állítja: az eszközöket saját költségére szereltette be, és a jogi osztály útmutatása szerint cselekedett.","shortLead":"Videóra vették, ahogy az alkalmazottak bontják a szanitereket, a botrány hatására Janaína Lima visszakozott. Állítja...","id":"20250104_Elvesztette-a-valasztast-elvitte-a-WC-kagylot-Sao-Paulo-egyik-kepviseloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11322296-370c-4ad1-a18c-06ec5787fa8d.jpg","index":0,"item":"372eb450-b229-42d5-961b-be02f0c00ac0","keywords":null,"link":"/elet/20250104_Elvesztette-a-valasztast-elvitte-a-WC-kagylot-Sao-Paulo-egyik-kepviseloje","timestamp":"2025. január. 04. 14:42","title":"Elvesztette a választást, elvitte a WC-kagylót az irodájából São Paulo egyik képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b053cb-45e3-4a2a-a2e4-64a4c7e1326c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken hajtott egy teherautó az egyik autópályahídnak, azt javítják. ","shortLead":"Pénteken hajtott egy teherautó az egyik autópályahídnak, azt javítják. ","id":"20250104_M1-es-15-kilometeres-a-torlodas-Tatanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32b053cb-45e3-4a2a-a2e4-64a4c7e1326c.jpg","index":0,"item":"3197adc4-b85c-4aab-a7d7-96ad5368b484","keywords":null,"link":"/cegauto/20250104_M1-es-15-kilometeres-a-torlodas-Tatanal","timestamp":"2025. január. 04. 15:47","title":"M1-es autópálya: már 15 kilométeres a torlódás Tatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Véletlenszerű videót elindító gombot tesztel a YouTube, egyesek már nyomkodhatják.","shortLead":"Véletlenszerű videót elindító gombot tesztel a YouTube, egyesek már nyomkodhatják.","id":"20251204_google-youtube-video-veletlenszeru-lejatszas-uj-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"34e08890-b5b0-4433-ba77-d547d38b95b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20251204_google-youtube-video-veletlenszeru-lejatszas-uj-gomb","timestamp":"2025. január. 04. 20:03","title":"Új gomb jön: a Netflix egyik remek funkciója bekerül a YouTube-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f98254c-75a9-43bd-bac6-d6c82c29d734","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy valaki úgy dönt, külön Gmail-fiókot nyit a munkahelyi és egy másikat a privát levelei számára, de persze annak sincsen akadálya, hogy akár három (vagy több) fiókja legyen valakinek. A Google gondoskodott arról, hogy igen egyszerű legyen a váltás ezek között.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy valaki úgy dönt, külön Gmail-fiókot nyit a munkahelyi és egy másikat a privát levelei számára...","id":"20250104_tobb-gmail-fiok-valtas-navigacio-levelek-menedzselese-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f98254c-75a9-43bd-bac6-d6c82c29d734.jpg","index":0,"item":"7c7776b1-fedb-45b9-8353-c225d685161d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_tobb-gmail-fiok-valtas-navigacio-levelek-menedzselese-email","timestamp":"2025. január. 04. 12:03","title":"Több Gmail-fiókkal is e-mailezhet, mutatjuk, hogyan használhatja kényelmesen őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]