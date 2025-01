Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ad4bc3fb-40b0-469d-abef-1343aa47018c","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Grönland olvadó jégtakarója nemcsak a klímát, hanem a világpolitikát is átformálja. A szituáció olyan, mintha új földrészt fedeztek volna fel. Bemutatjuk a jeges sziget ismeretlen oldalát, amiből kiderül, miben hasonlít Ózd és Grönland, és miért akarja akár fegyverrel is megszerezni a szigetet Donald Trump.","shortLead":"Grönland olvadó jégtakarója nemcsak a klímát, hanem a világpolitikát is átformálja. A szituáció olyan, mintha új...","id":"20250113_trump-gronland-tortenelem-klimavaltozas-asvanykincsek-hajozas-uj-gyarmati-korszak-inuitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad4bc3fb-40b0-469d-abef-1343aa47018c.jpg","index":0,"item":"162b6d79-4f85-4115-9fd7-572a4aa0b363","keywords":null,"link":"/360/20250113_trump-gronland-tortenelem-klimavaltozas-asvanykincsek-hajozas-uj-gyarmati-korszak-inuitok","timestamp":"2025. január. 13. 14:30","title":"Veszélyes játékot játszik Trump Grönlandon – nyakunkon az új gyarmati korszak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nyelvi leleménye Indiában sem kopott meg: előrehozott választást emleget, holott ez csupán időközi volt. ","shortLead":"A miniszterelnök nyelvi leleménye Indiában sem kopott meg: előrehozott választást emleget, holott ez csupán időközi...","id":"20250113_india-orban-viktor-csibi-krisztina-tolna-gratulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"0be7c7ff-ac8e-46d1-a987-514fc93b9927","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_india-orban-viktor-csibi-krisztina-tolna-gratulacio","timestamp":"2025. január. 13. 10:56","title":"Indiából gratulált Orbán Viktor a tolnai választást behúzó fideszesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99a6495-8f31-4016-b298-d03ef7462d90","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: tikkasztó, lángtenger, tuktukpolitika, bíróper, szankciólánc.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet...","id":"20250112_Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel-Januar-a-teljesen-ertelmetlen-honap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99a6495-8f31-4016-b298-d03ef7462d90.jpg","index":0,"item":"09378153-196a-4fdf-b472-72f85daea5fa","keywords":null,"link":"/360/20250112_Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel-Januar-a-teljesen-ertelmetlen-honap","timestamp":"2025. január. 12. 17:30","title":"Az én hetem Krusovszky Dénessel: Január, a teljesen értelmetlen hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47a76fa-32cd-40ad-998a-2d8d8f31d8df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vona Gábor, a párt elnöke Magyarország második emberének nevezte a szankciós intézkedés alá vont politikust.","shortLead":"Vona Gábor, a párt elnöke Magyarország második emberének nevezte a szankciós intézkedés alá vont politikust.","id":"20250112_Tuntetesen-kovetelte-Rogan-Antal-lemondasat-a-2RK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47a76fa-32cd-40ad-998a-2d8d8f31d8df.jpg","index":0,"item":"58dbfbee-cf58-4907-b99d-4ae434030eb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Tuntetesen-kovetelte-Rogan-Antal-lemondasat-a-2RK","timestamp":"2025. január. 12. 21:27","title":"Tüntetésen követelte Rogán Antal lemondását a 2RK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","shortLead":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","id":"20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84.jpg","index":0,"item":"ee654f43-8d17-41e1-a05f-99c18144ec39","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","timestamp":"2025. január. 13. 08:11","title":"82 éves korában elhunyt a provokatív reklámkampányairól ismert Oliviero Toscani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","shortLead":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","id":"20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924.jpg","index":0,"item":"fa0cfd6a-ef75-4f2c-97ea-dea3ed98ee91","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","timestamp":"2025. január. 12. 08:22","title":"Hózáporok köszönhetnek be az északkeleti csücsökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló is.","shortLead":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló...","id":"20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7.jpg","index":0,"item":"fe1c7a88-aef6-43ca-9a71-baf541159dd7","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","timestamp":"2025. január. 13. 16:15","title":"Jó helyismerettel lehet igazán jó befektetés egy garázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43979c-f120-417e-99c8-4a3936ec547e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ez a második olyan felvétel a világon, amelyen meteorit becsapódása látható közvetlenül.","shortLead":"Ez a második olyan felvétel a világon, amelyen meteorit becsapódása látható közvetlenül.","id":"20250113_Biztonsagi-kamera-vette-fel-egy-meteorit-becsapodasat-Kanadaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe43979c-f120-417e-99c8-4a3936ec547e.jpg","index":0,"item":"bc15272a-d48f-4240-b7c3-a97de3d025f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_Biztonsagi-kamera-vette-fel-egy-meteorit-becsapodasat-Kanadaban","timestamp":"2025. január. 13. 19:55","title":"Biztonsági kamera vette fel egy meteorit becsapódását Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]