[{"available":true,"c_guid":"0c8dde9b-7565-48ef-adb1-b07f0771e393","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lázadók a dél-amerikai ország egyik legfontosabb kokainközpontja feletti irányításért harcolnak egymással, miközben a kolumbiai kormány tehetetlenül szemléli az eseményeket.","shortLead":"A lázadók a dél-amerikai ország egyik legfontosabb kokainközpontja feletti irányításért harcolnak egymással, miközben...","id":"20250120_kolumbia-lazadok-meszarlas-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8dde9b-7565-48ef-adb1-b07f0771e393.jpg","index":0,"item":"346024b0-a206-42bc-acc7-42c998c7732d","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_kolumbia-lazadok-meszarlas-beketargyalas","timestamp":"2025. január. 20. 11:07","title":"Mészárlásba fulladt a kolumbiai lázadó csoportokkal folytatott béketárgyalás, legalább 80-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2daa0fa-60cc-4679-adb6-38c7b875259d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pénteken halálra ítélték, hétfőn pedig végre is hajtották az ítéletet a 62 éves férfival szemben.","shortLead":"Pénteken halálra ítélték, hétfőn pedig végre is hajtották az ítéletet a 62 éves férfival szemben.","id":"20250120_kina-csuhaj-gazolas-merenylet-halalos-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2daa0fa-60cc-4679-adb6-38c7b875259d.jpg","index":0,"item":"a032676c-3d91-4a52-91c2-799dbd82cf35","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_kina-csuhaj-gazolas-merenylet-halalos-itelet","timestamp":"2025. január. 20. 10:31","title":"Kivégezték Kínában a novemberben 35 embert halálra gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai diktatúrák terrorja idején követhetjük nyomon egy család szembenézését és küzdelmeit a múltjával.","shortLead":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai...","id":"20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536.jpg","index":0,"item":"99d6b94c-92e4-4297-8adc-20035d486031","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","timestamp":"2025. január. 19. 15:45","title":"Mariana Enríquez regénye azokat is megdöbbenti és elgondolkodtatja, akik az elképzelhetetlent is feltételezik a hatalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5edb58-42e4-4014-ac5c-39256155c072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baleset idején erős áramlatok és szokatlanul nagy hullámok voltak a vízen.","shortLead":"A baleset idején erős áramlatok és szokatlanul nagy hullámok voltak a vízen.","id":"20250119_dominika-lengyel-turista-vizbe-fulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca5edb58-42e4-4014-ac5c-39256155c072.jpg","index":0,"item":"e0decd63-8e1e-45c2-8455-44f0c4c1f93a","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_dominika-lengyel-turista-vizbe-fulladas","timestamp":"2025. január. 19. 16:57","title":"Óceánba fulladt három lengyel turista Dominikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hemzsegnek az örök vegyi anyagoktól az okosórák és fitneszkarkotők pántjai, mutat rá egy friss vizsgálat. 