[{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke azt is egykori barátja szemére vetette, hogy a saját keresztfiát is odadobja a propagandistáknak a hatalma megtartása érdekében.","shortLead":"A Tisza elnöke azt is egykori barátja szemére vetette, hogy a saját keresztfiát is odadobja a propagandistáknak...","id":"20250116_Magyar-Peter-arulonak-nevezte-az-ot-lebolondozo-Gulyas-Gergelyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"a4eb4dc1-54d8-4b46-9803-524f111a2362","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Magyar-Peter-arulonak-nevezte-az-ot-lebolondozo-Gulyas-Gergelyt","timestamp":"2025. január. 16. 11:23","title":"Magyar Péter árulónak nevezte az őt lebolondozó Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4a4e77-5c11-4092-aec6-1d9d066d34ab","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250116_Marabu-Feknyuz-Vege-az-indiai-udulesnek-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab4a4e77-5c11-4092-aec6-1d9d066d34ab.jpg","index":0,"item":"fac9afc2-0c8a-4a22-bd1f-5f688ec3957d","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Marabu-Feknyuz-Vege-az-indiai-udulesnek-Orban","timestamp":"2025. január. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vége az indiai üdülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4681b41c-9cee-47ec-b7b7-a264d36dc197","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező 6:1-re hozta a döntő szettet. A 17. kiemeltet búcsúztatta.","shortLead":"A magyar teniszező 6:1-re hozta a döntő szettet. A 17. kiemeltet búcsúztatta.","id":"20250116_marozsan-fabian-frances-tiafoe-tenisz-australian-open-tovabbjutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4681b41c-9cee-47ec-b7b7-a264d36dc197.jpg","index":0,"item":"40022cc3-1abf-48be-923a-27f628a3aefd","keywords":null,"link":"/sport/20250116_marozsan-fabian-frances-tiafoe-tenisz-australian-open-tovabbjutas","timestamp":"2025. január. 16. 11:09","title":"Marozsán hatalmas, ötszettes csatában győzte le Tiafoe-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9f3307-800f-47d1-b98b-015b23d24925","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Január 17-én ünnepli hetvenedik születésnapját Karikó Katalin orvosi Nobel- és Széchenyi-díjas biokémikus, a koronavírus elleni mRNS-alapú vakcina egyik fejlesztője.","shortLead":"Január 17-én ünnepli hetvenedik születésnapját Karikó Katalin orvosi Nobel- és Széchenyi-díjas biokémikus...","id":"20250117_Kariko-Katalin-70-eves-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9f3307-800f-47d1-b98b-015b23d24925.jpg","index":0,"item":"1af71b67-17af-460d-bb5f-1dc4ee5b7ad5","keywords":null,"link":"/elet/20250117_Kariko-Katalin-70-eves-szuletesnap","timestamp":"2025. január. 17. 09:57","title":"Aszteroidát is elneveztek róla – 70 éves Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc14ada-e8fb-4a3a-a691-3fe1df248831","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A limitált darabszámban készülő jubileumi Alpina B8 GT az M8 Gran Coupénál is nagyobb tempót virít.","shortLead":"A limitált darabszámban készülő jubileumi Alpina B8 GT az M8 Gran Coupénál is nagyobb tempót virít.","id":"20250117_330-kmh-ra-kepes-a-legerosebb-uj-alpina-b8-gt-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edc14ada-e8fb-4a3a-a691-3fe1df248831.jpg","index":0,"item":"a1dbf1a0-0ea7-4505-8c23-4720d6db1ab8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_330-kmh-ra-kepes-a-legerosebb-uj-alpina-b8-gt-bmw","timestamp":"2025. január. 17. 07:59","title":"330 km/h-ra képes a legerősebb új Alpina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 18 éves támadót menekülés közben fogták el.","shortLead":"A 18 éves támadót menekülés közben fogták el.","id":"20250116_szlovakia-keses-tamadas-gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"707c6136-7a80-42e6-b9cf-4791cef84113","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_szlovakia-keses-tamadas-gimnazium","timestamp":"2025. január. 16. 15:09","title":"Késes támadás volt egy szlovákiai gimnáziumban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor rájött mi van a zsákban, próbált gyorsan megszabadulni a lábaktól.","shortLead":"Amikor rájött mi van a zsákban, próbált gyorsan megszabadulni a lábaktól.","id":"20250116_elfogtak-amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09.jpg","index":0,"item":"f08c5780-5ce8-417b-8465-36458bb422e7","keywords":null,"link":"/elet/20250116_elfogtak-amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","timestamp":"2025. január. 16. 18:02","title":"Az amputált lábakat lopó férfi azt mondja, ő csak visszaváltható palackokért tört be a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai övezetben.","shortLead":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai...","id":"20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"ea3f12cb-93a8-44a7-88b6-2202ccf2ee35","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Netanjahu szerint a Hamász el akar állni a tűzszüneti megállapodás több elemétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]