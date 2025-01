Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","shortLead":"Nem, nem azért, mert akkor a kifutópályára ürítenék a tartályt.","id":"20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d18a22-44b5-4688-8c71-981bf249dbaa.jpg","index":0,"item":"1bacc893-1a39-4607-bda2-2ed5a11c2175","keywords":null,"link":"/elet/20250127_repulogep-mosdo-wc-hasznalat-felszallas","timestamp":"2025. január. 27. 05:11","title":"Miért nem pisilhetek a repülőn indulás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","shortLead":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","id":"20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014.jpg","index":0,"item":"6c0fbe8d-be7f-4a29-ad21-47ac26f10cde","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","timestamp":"2025. január. 27. 14:20","title":"Ukrajna több mint ötven orosz drónt semmisített meg éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi.","shortLead":"Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi.","id":"20250127_14-ev-alatti-gyereknek-is-adott-el-kabitoszert-egy-diler-akit-most-fogtak-el-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"9a207b83-f0d8-4cb4-b7d6-279a0e3f7fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_14-ev-alatti-gyereknek-is-adott-el-kabitoszert-egy-diler-akit-most-fogtak-el-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 27. 08:24","title":"14 év alatti gyereknek is adott el kábítószert egy díler, akit most fogtak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0738fb67-a452-43c8-95e4-ea2958057972","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Sok egyetemista minden hónap végén megfogadja, hogy kevesebbet költ majd ennivalóra, és inkább otthon üt össze magának valamit, de ezt a nagy rohanásban nehéz betartani. Segítségképpen egy ezen a vonalon alkotó youtuber videóira támaszkodva összegyűjtöttünk néhány olcsó és egyszerűen elkészíthető receptet. ","shortLead":"Sok egyetemista minden hónap végén megfogadja, hogy kevesebbet költ majd ennivalóra, és inkább otthon üt össze magának...","id":"20250127_budget-food-olcso-receptek-egyetemistaknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0738fb67-a452-43c8-95e4-ea2958057972.jpg","index":0,"item":"a6661c14-b828-49c5-b97b-85c6c3da099b","keywords":null,"link":"/elet/20250127_budget-food-olcso-receptek-egyetemistaknak","timestamp":"2025. január. 27. 07:11","title":"Spórolós, megúszós receptek, amikkel az egyetemisták is változatosan étkezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Magyarország egy négypontos nyilatkozatra hivatkozva állt el az Oroszországgal szembeni szankciók vétójától, azonban Szijjártó Péter figyelmeztetett, ha az ebben a nyilatkozatban foglaltak nem válnak valóra, akkor Ukrajna számíthat arra, hogy Magyarország blokkolja a velük kapcsolatos döntéseket.","shortLead":"Magyarország egy négypontos nyilatkozatra hivatkozva állt el az Oroszországgal szembeni szankciók vétójától, azonban...","id":"20250127_szijjarto_ukrajna_europai_bizottsag_veto_energia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"2c6c93e3-e43a-4e4c-b693-aa88d013d83d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250127_szijjarto_ukrajna_europai_bizottsag_veto_energia-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 16:13","title":"“Mi magyarok vagyunk és nem hülyék” - mondta Szijjártó és vétóval fenyegette meg az ukránokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd24dd-40dc-43b7-9796-402941ae3011","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rendészek alapbére bruttó 348 ezer forint, de akár bruttó 612 ezret is megkereshetnek havonta.","shortLead":"A rendészek alapbére bruttó 348 ezer forint, de akár bruttó 612 ezret is megkereshetnek havonta.","id":"20250127_budapest-bkk-rendeszet-betoltetlen-statusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26dd24dd-40dc-43b7-9796-402941ae3011.jpg","index":0,"item":"38f5a5f1-0dfe-4144-acab-25cd27e82105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_budapest-bkk-rendeszet-betoltetlen-statusz","timestamp":"2025. január. 27. 11:21","title":"A státuszok több mint fele még betöltetlen a BKK-rendészetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fe7fdc-1f3d-415d-8254-6e33511897c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vizsgálatok szerint valóban madárrajjal ütközött a gép, de még tart a nyomozás. ","shortLead":"A vizsgálatok szerint valóban madárrajjal ütközött a gép, de még tart a nyomozás. ","id":"20250127_del-korea-repulogepbaleset-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fe7fdc-1f3d-415d-8254-6e33511897c5.jpg","index":0,"item":"2dbd83e8-99ff-4430-9ece-aeaf97572a3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_del-korea-repulogepbaleset-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 27. 06:12","title":"Elkészült az előzetes jelentés a dél-koreai repülőszerencsétlenségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]