Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b04797cb-d23b-497d-a2cd-b62d34165374","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az amerikai elnök legújabb bromance-a a FIFA-elnökével mintha többről szólna a formális diplomáciai kapcsolat fenntartásánál.","shortLead":"Az amerikai elnök legújabb bromance-a a FIFA-elnökével mintha többről szólna a formális diplomáciai kapcsolat...","id":"20250201_donald-trumpn-gianni-infantino-fIfa-elnok-baratsag-bromance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04797cb-d23b-497d-a2cd-b62d34165374.jpg","index":0,"item":"1a894e93-13a5-406d-8c89-b1d9ca1405d2","keywords":null,"link":"/sport/20250201_donald-trumpn-gianni-infantino-fIfa-elnok-baratsag-bromance","timestamp":"2025. február. 01. 13:00","title":"Donald Trumpnak új legjobb barátja van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Lázár János Rákosrendezőt akarja kitakaríttatni a fővárossal, Karácsony Gergely szerint ez állami feladat.","shortLead":"Lázár János Rákosrendezőt akarja kitakaríttatni a fővárossal, Karácsony Gergely szerint ez állami feladat.","id":"20250131_karacsony-gergely-lazar-janos-rakosrendezo-mini-dubaj-szemet-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"baa5d306-d22c-4b1d-955d-252fba802d8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_karacsony-gergely-lazar-janos-rakosrendezo-mini-dubaj-szemet-takaritas","timestamp":"2025. január. 31. 16:34","title":"Karácsony üzent Lázárnak: Ennyi erővel megkérhetne arra is, hogy takarítsam ki a kastélyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793fc54-e491-4e0c-abcf-ad447833d9b6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A helyi általános iskolának küldött olyan levelet, amiben arról írt, hogy ne menjenek iskolába a tanulók, mert ott bomba van elrejtve, az épület fel fog robbanni.","shortLead":"A helyi általános iskolának küldött olyan levelet, amiben arról írt, hogy ne menjenek iskolába a tanulók, mert ott...","id":"20250131_matekdolgozat-11-eves-sajoszentpeteri-diak-bombafenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3793fc54-e491-4e0c-abcf-ad447833d9b6.jpg","index":0,"item":"f0de7a45-3f75-4ef8-8776-58b9ad5cc9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_matekdolgozat-11-eves-sajoszentpeteri-diak-bombafenyegetes","timestamp":"2025. január. 31. 21:22","title":"Nem akart matekdolgozatot írni a 11 éves sajószentpéteri diák, bombafenyegető emailt küldött az iskolájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8810355c-0061-4bdf-82e6-e4ffefc4a449","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszak nyitánya reményében széles körű támogatással választották elnöknek a libanoni hadsereg parancsnokát. Portrénk Joseph Aounról.","shortLead":"Új korszak nyitánya reményében széles körű támogatással választották elnöknek a libanoni hadsereg parancsnokát...","id":"20250202_hvg-joseph-aoun-kontur-libanon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8810355c-0061-4bdf-82e6-e4ffefc4a449.jpg","index":0,"item":"3c7381e4-006a-4d01-b479-fa0c61e0a3a9","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-joseph-aoun-kontur-libanon","timestamp":"2025. február. 02. 10:30","title":"Pártatlan politikai újonc Libanon élén: ki az ország 13. próbálkozásra megválasztott új elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cad49bb-b289-409d-b2e1-70f8be6c6ff3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hídként akart szolgálni a következő demokrata generáció számára Joe Biden, amikor beiktatták. Négy évvel később Donald Trump két elnöksége közé szorult hídként.","shortLead":"Hídként akart szolgálni a következő demokrata generáció számára Joe Biden, amikor beiktatták. Négy évvel később Donald...","id":"20250201_hvg-labjegyzet-gyanant-joe-biden-amerika-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cad49bb-b289-409d-b2e1-70f8be6c6ff3.jpg","index":0,"item":"f7e05e02-e4d8-4d30-8eb7-a1652ea8f82a","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-labjegyzet-gyanant-joe-biden-amerika-donald-trump","timestamp":"2025. február. 01. 15:30","title":"Amerika lelkét akarta megmenteni, lábjegyzet maradt? Joe Biden öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff952c83-d1da-4a91-b66a-acf698ef6051","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi lett a gép utasaival.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi lett a gép utasaival.","id":"20250201_philadelphia-baleset-repulo-lezuhant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff952c83-d1da-4a91-b66a-acf698ef6051.jpg","index":0,"item":"bb653156-a8c0-4fb3-a2aa-a7b7782e564c","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_philadelphia-baleset-repulo-lezuhant","timestamp":"2025. február. 01. 08:49","title":"Hat fővel a fedélzetén zuhant le egy orvosi kisrepülő Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279defeb-24d1-4553-bc70-87f0d717aae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus, aki korábban a Magyarországra menekült Marcin Romanowski főnöke volt, egy tévéstúdióból távozva a rendőrökkel találta szembe magát.","shortLead":"A politikus, aki korábban a Magyarországra menekült Marcin Romanowski főnöke volt, egy tévéstúdióból távozva...","id":"20250131_Orizetbe-vettek-a-volt-lengyel-igazsagugyi-minisztert-az-ottani-Pegasus-ugy-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/279defeb-24d1-4553-bc70-87f0d717aae7.jpg","index":0,"item":"68f45129-76f0-440e-8263-ca1787419639","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_Orizetbe-vettek-a-volt-lengyel-igazsagugyi-minisztert-az-ottani-Pegasus-ugy-miatt","timestamp":"2025. január. 31. 18:54","title":"Őrizetbe vették a volt lengyel igazságügyi minisztert az ottani Pegasus-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni hutik már eddig is nagy kárt okoztak a világgazdaságnak, a folytatás egyelőre bizonytalan.","shortLead":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni...","id":"20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2.jpg","index":0,"item":"29f764e4-6427-4735-8c19-ead790332675","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","timestamp":"2025. február. 01. 08:32","title":"Elég kárt okoztak már, most visszavonultak a huti lázadók, de meddig tart a nyugalom a Szuezi-csatornán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]