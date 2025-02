Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","shortLead":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","id":"20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b.jpg","index":0,"item":"7dd28441-5027-4470-86ee-ae8cbdf9eded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","timestamp":"2025. február. 06. 07:16","title":"Már Szerbia is Srí Lankáról importál sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818fc66c-6dae-478b-b250-e3783029263d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál kevesebb pénz kerülhet át a nyugdíjpénztárakból lakáscélra, az állampapírok kamataiból pedig elég sokat visszatehetnek az emberek az államkasszába.","shortLead":"A korábban vártnál kevesebb pénz kerülhet át a nyugdíjpénztárakból lakáscélra, az állampapírok kamataiból pedig elég...","id":"20250205_MNB-nyugdij-penztar-lakas-kamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/818fc66c-6dae-478b-b250-e3783029263d.jpg","index":0,"item":"48f0b05f-104e-4a8c-8c9e-cf88d5d9d836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_MNB-nyugdij-penztar-lakas-kamat","timestamp":"2025. február. 05. 09:25","title":"MNB: 150 milliárd forinttal kevesebb nyugdíjpénzt vihetnek át az emberek a lakáspiacra, mint ahogy eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány engedélyezi a szerződés szerinti ügylet megkötését az elővásárlási joggal rendelkező Budapesti Közműveknek.","shortLead":"A kormány engedélyezi a szerződés szerinti ügylet megkötését az elővásárlási joggal rendelkező Budapesti Közműveknek.","id":"20250206_Maris-megjelent-a-kormanyhatarozat-a-Budapesti-Kozmuvek-elovasarlasi-joganak-gyakorlasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"685b1a38-dd83-4062-8f28-473d6352d43e","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Maris-megjelent-a-kormanyhatarozat-a-Budapesti-Kozmuvek-elovasarlasi-joganak-gyakorlasarol","timestamp":"2025. február. 06. 13:45","title":"Mini-Dubaj: Máris megjelent a kormányhatározat a rákosrendezői terület elővásárlásáról, de elírták a sorszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges intelligencia, az OmniHuman.","shortLead":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges...","id":"20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590.jpg","index":0,"item":"6927d7c2-8605-4815-87b1-b6d9a2ec34eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","timestamp":"2025. február. 05. 17:03","title":"Elképesztő videókat készít az új kínai mesterséges intelligencia, mutatjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Térfigyelő kamerákat is telepítenek, ha a miniszter megteremti hozzá a feltételeket.","shortLead":"Térfigyelő kamerákat is telepítenek, ha a miniszter megteremti hozzá a feltételeket.","id":"20250205_Zuglo-polgarmester-Rozsa-Andras-Rakosrendezo-takaritas-Lazar-Janos-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c.jpg","index":0,"item":"897d99b7-0fbf-478d-988c-482532dabded","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Zuglo-polgarmester-Rozsa-Andras-Rakosrendezo-takaritas-Lazar-Janos-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. február. 05. 14:23","title":"Zugló polgármestere felajánlotta, hogy kitakarít Rákosrendezőn, ha már Lázárék képtelenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","shortLead":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","id":"20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"c7851c2a-353f-4abb-a093-a45970d8362a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","timestamp":"2025. február. 05. 11:41","title":"Erős napja van a forintnak, már kevesebb mint 390 egy dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építésügyi és közlekedési miniszter azt javasolja az arab befektetőknek, hogy tárgyaljanak a fővárossal; és Budapestnek is azt tanácsolja, hogy hallgassa meg a fejlesztők ajánlatát. ","shortLead":"Az építésügyi és közlekedési miniszter azt javasolja az arab befektetőknek, hogy tárgyaljanak a fővárossal; és...","id":"20250206_Lazar-Magyar-peter-lazar-janos-mini-dubaj-elovasarlasi-jog-kihatralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"dc328416-be11-46b5-aa57-590bbccae5da","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Lazar-Magyar-peter-lazar-janos-mini-dubaj-elovasarlasi-jog-kihatralas","timestamp":"2025. február. 06. 14:41","title":"Magyar Péter szerint valójában az arab befektetők mondták vissza Mini-Dubajt, Lázár János pedig fél évet adott Budapestnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben, hogy a műfaj úttörőit ünnepeljék.","shortLead":"Ráadásul rajtuk kívül a metálzene legnagyobb ikonjai gyűlnek össze júliusban egy gigantikus koncerten Birminghamben...","id":"20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416bb745-cd41-4739-acc2-db8f3ffcc3e8.jpg","index":0,"item":"ade45b98-e387-4fce-9bbe-ba9821ae920f","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_Hivatalos-lesz-meg-egy-utolso-Black-Sabbath-koncert","timestamp":"2025. február. 05. 16:57","title":"Hivatalos, hogy lesz még egy utolsó Black Sabbath-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]