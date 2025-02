Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aaf80d73-1ffe-4cc4-9a06-c051c8aa0233","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rosszul felhelyezett kehely nyomást gyakorolhat a környező szervekre, ami akár egészségügyi következményekkel is járhat.","shortLead":"A rosszul felhelyezett kehely nyomást gyakorolhat a környező szervekre, ami akár egészségügyi következményekkel is...","id":"20250211_menstruacios-kehely-egeszsegi-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaf80d73-1ffe-4cc4-9a06-c051c8aa0233.jpg","index":0,"item":"ebe623b4-40c4-4a58-805f-7c201212119e","keywords":null,"link":"/elet/20250211_menstruacios-kehely-egeszsegi-kockazatok","timestamp":"2025. február. 11. 11:29","title":"Óvatosan a menstruációs kelyhekkel! – figyelmeztetnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86146c9-8f06-46f7-8ff0-aefd24ec767f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arizonai Scottsdale kifutópályáján ütközött egy leszálló üzleti gép egy másik, parkoló repülővel.","shortLead":"Az arizonai Scottsdale kifutópályáján ütközött egy leszálló üzleti gép egy másik, parkoló repülővel.","id":"20250211_usa-repulogep-halalos-baleset-scottsdale-arizona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b86146c9-8f06-46f7-8ff0-aefd24ec767f.jpg","index":0,"item":"41724f3a-6645-4032-9e40-d7195798ef41","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_usa-repulogep-halalos-baleset-scottsdale-arizona","timestamp":"2025. február. 11. 07:26","title":"Újabb halálos repülőgép-baleset történt az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9966d6-faee-46f9-886b-af971fcb12ca","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Akkora dugulás volt a sportcsarnoknál, hogy nem lehetett a bulit megtartani.","shortLead":"Akkora dugulás volt a sportcsarnoknál, hogy nem lehetett a bulit megtartani.","id":"20250210_zsirszorny-bryan-adams-koncert-csatorna-dugulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd9966d6-faee-46f9-886b-af971fcb12ca.jpg","index":0,"item":"e8e049b5-9f2b-404c-8394-c3d43eafcb42","keywords":null,"link":"/elet/20250210_zsirszorny-bryan-adams-koncert-csatorna-dugulas","timestamp":"2025. február. 10. 14:59","title":"Egy hatalmas zsírszörny miatt lefújták Bryan Adams koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f3987f-7830-4d28-bdbf-e0ace1fcc62e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pedig nagyon nem éri meg, mert közúti veszélyeztetésnek minősülhet, aminek komoly következményei vannak.","shortLead":"Pedig nagyon nem éri meg, mert közúti veszélyeztetésnek minősülhet, aminek komoly következményei vannak.","id":"20250211_buntetofekezes-lett-egy-kozuti-konfliktusbol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59f3987f-7830-4d28-bdbf-e0ace1fcc62e.jpg","index":0,"item":"2ff9ffe3-e8ae-4e91-8bcb-dd9cb1742be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_buntetofekezes-lett-egy-kozuti-konfliktusbol-video","timestamp":"2025. február. 11. 16:04","title":"Egy pillanat alatt büntetőfékezés lett egy kisebb közúti konfliktusból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52f05f0-7fef-45c8-a8d6-8310a4e8d4b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WKW Hungária Kft. dolgozói tiltakoznak majd az alacsony bérek, a kedvezőtlenül átalakított bónusz rendszer és az egyoldalú munkaszerződés-módosítás ellen, ami a szakszervezet szerint röghöz kötné a dolgozókat.","shortLead":"A WKW Hungária Kft. dolgozói tiltakoznak majd az alacsony bérek, a kedvezőtlenül átalakított bónusz rendszer és...","id":"20250212_Tuntetest-szervez-csutortokre-a-Vasas-Szakszervezet-a-Gyori-ipari-parkba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e52f05f0-7fef-45c8-a8d6-8310a4e8d4b6.jpg","index":0,"item":"50fd124c-629f-4eb3-b614-e1cc3b20ddaf","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Tuntetest-szervez-csutortokre-a-Vasas-Szakszervezet-a-Gyori-ipari-parkba","timestamp":"2025. február. 12. 10:08","title":"Újabb autóipari cégnél lesz tüntetés, most épp Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5df427-647e-47b0-8d1d-74aaf8a6e8cd","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A hatóság szerint gondok lehetnek a lengyel e-kereskedelmi cég árgarancia rendszerével, a vállalat elemzi a helyzetet, de mindenben együttműködik a GVH-val.","shortLead":"A hatóság szerint gondok lehetnek a lengyel e-kereskedelmi cég árgarancia rendszerével, a vállalat elemzi a helyzetet...","id":"20250211_gvh-allegro-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e5df427-647e-47b0-8d1d-74aaf8a6e8cd.jpg","index":0,"item":"19e8a4cc-3384-484e-be43-200f70903bfb","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_gvh-allegro-reagalas","timestamp":"2025. február. 11. 17:36","title":"Reagált az Allegro a GVH vádjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f11c96b-255c-478a-a4e0-b4de062a2c71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban olyan, kevéssé szem előtt lévő beállításokat mutatunk meg, amelyeket nem ismer mindenki, holott hasznosak lehetnek az iPhone-tulajdonosoknak.","shortLead":"Az alábbiakban olyan, kevéssé szem előtt lévő beállításokat mutatunk meg, amelyeket nem ismer mindenki, holott...","id":"20250210_apple-iphone-rejtett-beallitasok-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f11c96b-255c-478a-a4e0-b4de062a2c71.jpg","index":0,"item":"067bd8dc-29e7-4991-87b9-b74fa90797c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_apple-iphone-rejtett-beallitasok-ios","timestamp":"2025. február. 10. 16:03","title":"Ha iPhone-ja van, fussa át: mutatunk pár helyet, ahova hasznos beállításokat rejtett el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f1c64-96a0-4609-a0c0-1e4744d5e241","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara szerint az uniós alapjogi charta és a magyar Alaptörvény is kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk van a fizetett szabadsághoz.","shortLead":"Az orvosi kamara szerint az uniós alapjogi charta és a magyar Alaptörvény is kimondja, hogy a munkavállalóknak joguk...","id":"20250210_takacs-peter-mok-beragadt-szabadsag-egeszsegugyi-dolgozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a6f1c64-96a0-4609-a0c0-1e4744d5e241.jpg","index":0,"item":"c02660d3-59f8-430c-a329-2316d4b3a10c","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_takacs-peter-mok-beragadt-szabadsag-egeszsegugyi-dolgozok","timestamp":"2025. február. 10. 12:01","title":"Takács Péter a MOK-nak: elvesztették a beragadt szabadságaikat az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]