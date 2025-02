Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök szerint Tajvan “elvette tőlük” az iparágat, és ha a gyártók nem települnek vissza az USA-ba, akkor Amerika “nem lesz túl boldog”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint Tajvan “elvette tőlük” az iparágat, és ha a gyártók nem települnek vissza...","id":"20250214_chipgyartas-USA-Tajvan-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"7dea8607-03f1-423d-9e3e-5e331efd1101","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_chipgyartas-USA-Tajvan-Donald-Trump","timestamp":"2025. február. 14. 09:27","title":"Trump fenyegetőzéssel indította a napot, most épp a chipgyártókat vette célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829156a5-d0d0-4fae-81d3-1f61b4cd9c91","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fiatal kajakost pár másodpercig tartotta a szájában a bálna, aztán kiköpte.","shortLead":"A fiatal kajakost pár másodpercig tartotta a szájában a bálna, aztán kiköpte.","id":"20250214_kajakos-balna-magellan-szoros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829156a5-d0d0-4fae-81d3-1f61b4cd9c91.jpg","index":0,"item":"86f99fad-4a71-4d8a-aaa6-b5f47d7a14f5","keywords":null,"link":"/elet/20250214_kajakos-balna-magellan-szoros","timestamp":"2025. február. 14. 07:43","title":"Apja vette videóra, hogy fiát egészben bekapja egy bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d05a33-a094-48a0-a7ff-84e31b4f108d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi jövedelmekhez viszonyítva a helyi ingatlanárakat a kistelepülések ingatlanpiaca egy nagyságrenddel olcsóbb, mint a fővárosi. Egyévi budapesti jövedelemből 4 négyzetméter budapesti használt lakás sem jön ki.","shortLead":"A helyi jövedelmekhez viszonyítva a helyi ingatlanárakat a kistelepülések ingatlanpiaca egy nagyságrenddel olcsóbb...","id":"20250214_Sokkal-nagyobb-kulonbsegek-vannak-a-lakasarakban-mint-a-nyers-arakbol-latszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d05a33-a094-48a0-a7ff-84e31b4f108d.jpg","index":0,"item":"7c2b60ec-4064-4b74-aba5-fa956bbe4d8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_Sokkal-nagyobb-kulonbsegek-vannak-a-lakasarakban-mint-a-nyers-arakbol-latszik","timestamp":"2025. február. 14. 16:42","title":"Sokkal nagyobb különbségek vannak a lakásárakban, mint a nyers árakból látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7101b5c9-cc95-4253-b601-e5a1af131ece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Természetesen nem csak budapestieknek. ","shortLead":"Természetesen nem csak budapestieknek. ","id":"20250214_Karacsony-Gergely-Valentin-nap-video-Budapest-randi-parkapcsolat-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7101b5c9-cc95-4253-b601-e5a1af131ece.jpg","index":0,"item":"c3919bd2-2c7a-4713-863c-9097b308e6e2","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Karacsony-Gergely-Valentin-nap-video-Budapest-randi-parkapcsolat-tippek","timestamp":"2025. február. 14. 16:26","title":"„Ha elfogyott a tinta a patronban, akkor el kell engedni” – Karácsony Gergely Valentin-napi videójában budapestiek adnak szerelmi jótanácsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209235f0-70ad-4d24-81ca-7307cac5ac09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna abbahagyja a gyártását, és egyelőre nem jelentettek be más főzős műsort.","shortLead":"A csatorna abbahagyja a gyártását, és egyelőre nem jelentettek be más főzős műsort.","id":"20250214_Konyhafonok-vege-RTL-20-evad-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/209235f0-70ad-4d24-81ca-7307cac5ac09.jpg","index":0,"item":"178387ec-7aec-41b6-9c8b-9b0c9ad007fa","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Konyhafonok-vege-RTL-20-evad-megszunik","timestamp":"2025. február. 14. 14:54","title":"20 évad után elkaszálták a Konyhafőnököt az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Oda kellett mennünk Mengele és a többi szelektáló tiszt elé” – emlékezett vissza a 93 évesen elhunyt Kun György. ","shortLead":"„Oda kellett mennünk Mengele és a többi szelektáló tiszt elé” – emlékezett vissza a 93 évesen elhunyt Kun György. ","id":"20250213_Elhunyt-az-auschwitzi-ikerkiserletek-utolso-magyar-tuleloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca.jpg","index":0,"item":"1e474fd9-5ab9-40dd-9aa4-8805db50ecc2","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Elhunyt-az-auschwitzi-ikerkiserletek-utolso-magyar-tuleloje","timestamp":"2025. február. 13. 13:09","title":"Elhunyt az auschwitzi ikerkísérletek utolsó magyar túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","shortLead":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","id":"20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"2061fd4c-6620-4697-a4b6-eaa37f9f091e","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","timestamp":"2025. február. 14. 11:34","title":"Kórházba került Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588bd97-0150-4e9f-ac76-f66b748c5358","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint az agy fejlődésének köszönhető, hogy a főemlősök ma már a legtöbbször egy utódnak adnak életet egyszerre. ","shortLead":"Amerikai kutatók szerint az agy fejlődésének köszönhető, hogy a főemlősök ma már a legtöbbször egy utódnak adnak...","id":"20250214_evolucio-emberi-agy-merete-ikerterhesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588bd97-0150-4e9f-ac76-f66b748c5358.jpg","index":0,"item":"75895dee-9695-42e3-b1bb-d57edac42c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_evolucio-emberi-agy-merete-ikerterhesseg","timestamp":"2025. február. 14. 08:03","title":"Megdőlt egy tudományos elmélet: 60 millió éve az ikerterhesség volt a „normális”, aztán minden megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]