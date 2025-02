Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","shortLead":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","id":"20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa.jpg","index":0,"item":"dfff3b4d-9e8f-4f6c-ab14-dfbd35cb37ee","keywords":null,"link":"/elet/20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 09:02","title":"Meghalt Návai Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd25bd29-3459-463d-b0fb-b330fdf0f86f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mert fennállnak a feltételek, áll az indoklásban.","shortLead":"Mert fennállnak a feltételek, áll az indoklásban.","id":"20250218_bevandorlasi-valsaghelyzet-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd25bd29-3459-463d-b0fb-b330fdf0f86f.jpg","index":0,"item":"dac53ae2-c231-4ec6-948c-718aa98dc2fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_bevandorlasi-valsaghelyzet-hosszabbitas","timestamp":"2025. február. 18. 18:08","title":"Még mindig bevándorlási válsághelyzet van a kormány szerint, újabb fél évvel hosszabbítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem volt elég a béke lehetőségének híre, hogy elmozdítsa a forintot a napok óta betonbiztosnak tűnő 402-es árfolyamról.","shortLead":"Nem volt elég a béke lehetőségének híre, hogy elmozdítsa a forintot a napok óta betonbiztosnak tűnő 402-es árfolyamról.","id":"20250218_Orban-joslata-ellenere-nincs-meg-a-400-alatti-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"a4d76461-0631-4204-aedd-e9d99eae9ac8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Orban-joslata-ellenere-nincs-meg-a-400-alatti-euro","timestamp":"2025. február. 18. 10:57","title":"Még mindig vár a forint Orbán jóslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a4c93-eb1b-49bd-b4f2-2147d0ffa8c4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi lakosok meg is támadták a beruházást egy petícióval.","shortLead":"A helyi lakosok meg is támadták a beruházást egy petícióval.","id":"20250217_vaci-Duna-hid-hatastanulmany-latvanyterv-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247a4c93-eb1b-49bd-b4f2-2147d0ffa8c4.jpg","index":0,"item":"8fe1f4c8-cfb0-41a4-9c9e-b184913a7769","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_vaci-Duna-hid-hatastanulmany-latvanyterv-peticio","timestamp":"2025. február. 17. 14:16","title":"Elkészült a váci Duna-híd hatástanulmánya, még a készítői szerint sem jó ötlet a projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9df6a9-f05f-4d66-bac8-1e6a3471a8a5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnököt felesége is elkísérte. ","shortLead":"Az ukrán elnököt felesége is elkísérte. ","id":"20250217_Volodimir-Zelenszkij-az-Egyesult-Arab-Emirsegekben-targyal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d9df6a9-f05f-4d66-bac8-1e6a3471a8a5.jpg","index":0,"item":"5ddbd64c-c0af-4876-b213-1cf8880d33b2","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Volodimir-Zelenszkij-az-Egyesult-Arab-Emirsegekben-targyal","timestamp":"2025. február. 17. 09:23","title":"Volodimir Zelenszkij az Egyesült Arab Emírségekben tárgyal - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a00a49-e067-4217-853d-b5f509550257","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hatótávolsága 300 kilométer egy feltöltéssel. ","shortLead":"A hatótávolsága 300 kilométer egy feltöltéssel. ","id":"20250217_uj-magyar-villanybusz-ingyen-lehet-utazni-rajta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64a00a49-e067-4217-853d-b5f509550257.jpg","index":0,"item":"50499ba7-35d5-4b88-bbbe-ee954243e024","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_uj-magyar-villanybusz-ingyen-lehet-utazni-rajta","timestamp":"2025. február. 17. 11:18","title":"Forgalomba állt egy új magyar villanybusz, ingyen lehet utazni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fbe701-7249-4c0c-9b66-725849f8dfe0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Közös tiltakozó közlemény kiadására sarkallta a rendszerváltást követő vezérkari főnököket Ruszin-Szendi Romulusz szereplése a Tisza Párt hétvégi kongresszusán. Aki megfogalmazta és „postásként” a HM-nek elküldte a közleményt, Fodor Lajos, az 1999–2003 közötti vezérkari főnök. A HVG-nek el is mondta, mi volt a bajuk.","shortLead":"Közös tiltakozó közlemény kiadására sarkallta a rendszerváltást követő vezérkari főnököket Ruszin-Szendi Romulusz...","id":"20250217_Fodor-Lajos-vezerornagy-ruszin-szendi-tisza-part-kozlemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16fbe701-7249-4c0c-9b66-725849f8dfe0.jpg","index":0,"item":"a2e27f3a-7568-4ef0-913a-d1119ee23c75","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Fodor-Lajos-vezerornagy-ruszin-szendi-tisza-part-kozlemeny-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 18:46","title":"Fodor Lajos a HVG-nek: „Mi, volt vezérkari főnökök nem pártpolitizálunk, és baj, hogy Ruszin-Szendi a Tisza rendezvényén szerepelt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és így a komputerek is egyre erősebbekké válnak. Ezért is meglepő az a méréssorozat, amely szerint először fordult elő a CPU-k történetében, hogy nem jobbakká váltak, hanem csökkenést mutatnak a teljesítményben.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik a számítógép agyát, a CPU-t vagyis a processzort, amelynek egyre jobbak a képességei, és...","id":"20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e35b7-41eb-438c-87b3-3bd8ab9f89e3.jpg","index":0,"item":"c3e754d9-62d5-4b02-ad0b-9d72db481e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_passmark-banchmark-csokkeno-cpu-teljesitmeny","timestamp":"2025. február. 18. 12:03","title":"Senki nem érti, miért történik: világszerte csökken az átlagos processzorteljesítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]