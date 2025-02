Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy 2014-2015-ös ügyben indított vizsgálta után osztott ki a GVH ötmillió forint büntetést a Sparnak.","shortLead":"Egy 2014-2015-ös ügyben indított vizsgálta után osztott ki a GVH ötmillió forint büntetést a Sparnak.","id":"20250219_gvh-spar-vizsgalat-polcpenz-buntetes-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"ad9d78c8-c2ca-40a2-af0b-b139f7661377","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_gvh-spar-vizsgalat-polcpenz-buntetes-birsag","timestamp":"2025. február. 19. 12:38","title":"Nagy vizsgálatot tartott a GVH a Sparnál, és adminisztrációs hibákért büntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Raiffeisen Bank lehet a régió nagy nyertese, az orosz leány ugyanis a csoport nyereségének 43 százalékát adta, de jelenleg nem tudják hazavinni. Hasonló helyzetben van a legnagyobb magyar gyógyszergyártó is.","shortLead":"A Raiffeisen Bank lehet a régió nagy nyertese, az orosz leány ugyanis a csoport nyereségének 43 százalékát adta, de...","id":"20250218_A-Richter-es-az-OTP-jol-jarhat-a-Mol-viszont-rafazhat-az-orosz-szankciok-feloldasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb.jpg","index":0,"item":"bcd7512d-0e1f-4f3b-b10a-b2985aff92e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-Richter-es-az-OTP-jol-jarhat-a-Mol-viszont-rafazhat-az-orosz-szankciok-feloldasara","timestamp":"2025. február. 18. 08:48","title":"A Richter és az OTP jól járhat, a Mol viszont ráfázhat az orosz szankciók feloldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Általános amnesztiájáért indított petíciót Rafael Lion szegedi jogász, aki szerint Budaházy György és Kónya Endre ügye után mérlegelni kell, ki, miért, és mennyit ül börtönben. A kezdeményezés a cigány közösségeknek árt a legtöbbet. Vélemény.","shortLead":"Általános amnesztiájáért indított petíciót Rafael Lion szegedi jogász, aki szerint Budaházy György és Kónya Endre ügye...","id":"20250219_revesz-velemeny-amnesztia-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da.jpg","index":0,"item":"c5aea036-f9d9-4ca3-83ae-96cc8945c225","keywords":null,"link":"/360/20250219_revesz-velemeny-amnesztia-peticio","timestamp":"2025. február. 19. 11:56","title":"Révész Sándor: A „cigánybűnözés” rehabilitálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár a lakásukban italozott, majd vitatkozni kezdtek, ezután támadta meg a nő a férfit, aki belehalt a sérülésekbe.","shortLead":"A pár a lakásukban italozott, majd vitatkozni kezdtek, ezután támadta meg a nő a férfit, aki belehalt a sérülésekbe.","id":"20250218_Leszurta-elettarsat-egy-no-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a.jpg","index":0,"item":"3f0da43a-61c1-4d3f-aa6d-10a9bf2e040a","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Leszurta-elettarsat-egy-no-Szegeden","timestamp":"2025. február. 18. 11:28","title":"Leszúrta élettársát egy nő Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d52da0f-ce1b-412e-bde4-3d350973b80e","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Petőfi Sándort, az író barátját annyira feldúlta a küszöbön álló házasság híre, hogy elrohant az eljegyzési ebédjükről. Sőt még az évtizedekkel későbbi, Mikszáth-féle Jókai-életrajzban is az volt a narratíva, hogy a Nemzeti Színház vezető tragikája, „a hervadó nő” számító módon behálózta a nála fiatalabb, tapasztalatlan írót, aki még csak nem is az első férfi volt az életében. Hogy ez mennyire volt igaz vagy sem, kiderül Szécsi Noémi Jókai és a nők című könyvéből, amely az író születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg. ","shortLead":"Petőfi Sándort, az író barátját annyira feldúlta a küszöbön álló házasság híre, hogy elrohant az eljegyzési ebédjükről...","id":"20250218_Jokai-Mor-eletrajz-Laborfalvi-Roza-hazassag-kapcsolat-Szecsi-Noemi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d52da0f-ce1b-412e-bde4-3d350973b80e.jpg","index":0,"item":"92a1b087-d054-4690-86e2-568acf728cfb","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Jokai-Mor-eletrajz-Laborfalvi-Roza-hazassag-kapcsolat-Szecsi-Noemi","timestamp":"2025. február. 18. 17:57","title":"Wesselényi megmentette, Petőfi kigúnyolta – Laborfalvi Róza még a halála után is szálka volt a Jókai-imádók szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f2208-4e2c-4b27-a0b6-bba7b5b83a5e","c_author":"Kovács István","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be a magma, ahol még nem volt vulkánkitörés, a Nápolyi-öbölben a „szokásos” földmozgás rázta meg a helyieket és Messinánál sem szokatlan jelenség, ha megmozdul a föld. Az Etna pedig egy aktív tűzhányó, ami ismét kitört.","shortLead":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be...","id":"20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c50f2208-4e2c-4b27-a0b6-bba7b5b83a5e.jpg","index":0,"item":"bc642160-897a-49ea-8f02-c6d8c9a11833","keywords":null,"link":"/zhvg/20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","timestamp":"2025. február. 18. 10:34","title":"Földközi-tengeri földrengések: Szantorininél nyugalomra, vulkánkitörésre és nagyobb kataklizmára is van esély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","shortLead":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","id":"20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"2124179f-5888-4705-9fd5-d4921369bbd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 19. 10:00","title":"Árcsökkenés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]