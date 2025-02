Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fcb4ffe0-7939-4c67-928c-03cf10255e05","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és szépségkirálynők keresték a társaságát – többüket feleségül is vette. Kimagasló színészi képességeit és hihetetlen meggyőző erejét azonban nem a filmvásznon kamatoztatta: hol francia nemesnek, hol a Rockefeller család örökösének vagy Sophia Loren törvénytelen fiának, hol filmproducernek vagy menő bokszpromóternek adta ki magát, hogy a lehető legtöbb pénzt csalja ki áldozataiból. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és...","id":"20250218_Christophe-Rocancourt-nagy-csalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcb4ffe0-7939-4c67-928c-03cf10255e05.jpg","index":0,"item":"273bf6ac-2460-4243-b9cf-69787a4e729c","keywords":null,"link":"/360/20250218_Christophe-Rocancourt-nagy-csalok","timestamp":"2025. február. 18. 19:45","title":"Aki fél Hollywoodot bepalizta: a világ legsármosabb szélhámosa, Christophe Rocancourt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b1eb2-3990-40d0-8d1e-3c5819f77d85","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beadvánnyal a pert indító akadémikusok azt szeretnék elérni, hogy más politikai klímában döntsenek az ingatlanokról, és garanciákat kapjon arra a testüket, hogy nem mazsolázzák ki belőle az értékes elemeket. A propaganda már a Tiszát okolja, pedig nincs köze hozzá.","shortLead":"A beadvánnyal a pert indító akadémikusok azt szeretnék elérni, hogy más politikai klímában döntsenek az ingatlanokról...","id":"20250220_Kozigazgatasi-per-indult-az-akademia-vagyon-eladasa-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652b1eb2-3990-40d0-8d1e-3c5819f77d85.jpg","index":0,"item":"c842735a-981f-4059-8265-5cdb147f2e68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_Kozigazgatasi-per-indult-az-akademia-vagyon-eladasa-ellen","timestamp":"2025. február. 20. 11:28","title":"Pert indítottak az Akadémia vagyonának eladása ellen – formai hibán csúszhatnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507025b6-f243-4549-9887-91cd13ad67af","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A korábbi uniós biztos, jelenleg közigazgatási miniszter Navracsics Tibor arról beszélt, hogy háttérbe szorulnak az EU intézményei, és bár jelentősen csökken a jelentősége, a közös hatáskörbe tartozó szakpolitikák miatt megkerülhetetlen marad a multilateralizmus, amíg tart a tagállamok lojalitása. Trump eddigi tevékenységének legnagyobb vesztese Európa, azt viszont nem tudja, hogy ezen belül Magyarország számíthat-e pozitív megkülönböztetésre.","shortLead":"A korábbi uniós biztos, jelenleg közigazgatási miniszter Navracsics Tibor arról beszélt, hogy háttérbe szorulnak az EU...","id":"20250219_Navracsics-Trump-sikeret-vagy-idegesito-voltat-az-magyarazza-hogy-kiszamithatatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507025b6-f243-4549-9887-91cd13ad67af.jpg","index":0,"item":"eca36a75-a963-4299-a1ba-e32e4166062c","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Navracsics-Trump-sikeret-vagy-idegesito-voltat-az-magyarazza-hogy-kiszamithatatlan","timestamp":"2025. február. 19. 13:42","title":"Navracsics: Trump sikerét vagy idegesítő voltát az magyarázza, hogy kiszámíthatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec94d34d-0779-44b2-9713-3282879e80eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közhelyesen hangzik, de tényleg egy modern kori szerelmi történet zajlott le milliók szeme láttára a közösségi médiában az elmúlt hetekben. Kivéve persze, ha igaza van annak a néhány kritikusabb hangnak, melyek szerint mindössze egy marketingfogásról van szó. ","shortLead":"Közhelyesen hangzik, de tényleg egy modern kori szerelmi történet zajlott le milliók szeme láttára a közösségi médiában...","id":"20250220_YouTube-Nessi-influenszerek-szerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec94d34d-0779-44b2-9713-3282879e80eb.jpg","index":0,"item":"b4570907-b1cf-4998-bad3-b506ed6a9f72","keywords":null,"link":"/elet/20250220_YouTube-Nessi-influenszerek-szerelem","timestamp":"2025. február. 20. 06:01","title":"Összehozták rajongóik az influenszereket, akikért még a YouTube is izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"A Trump-tornádó elérte Európát, és jelentős károkat okozott az uniós berendezésben. Erről a kontinens országai is tehetnek, mert oly mélyre züllesztették katonai képességeiket, hogy bénultan nézhetik, ahogy az Egyesült Államok fejük felett átnyúlva, a megtámadott Ukrajnát kikerülve közvetlenül Oroszországgal egyeztet a békéről. ","shortLead":"A Trump-tornádó elérte Európát, és jelentős károkat okozott az uniós berendezésben. Erről a kontinens országai is...","id":"20250219_hvg-beketargyalasok-trump-europa-ukrajna-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf.jpg","index":0,"item":"f4458c8f-a606-410f-82a5-123fbd69bc99","keywords":null,"link":"/360/20250219_hvg-beketargyalasok-trump-europa-ukrajna-putyin","timestamp":"2025. február. 19. 06:30","title":"Trumpnak terve, Európának ereje és bátorsága nincs az ukrajnai békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","shortLead":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","id":"20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984.jpg","index":0,"item":"d28a31b7-cbac-4ca9-ad95-67fece81f699","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","timestamp":"2025. február. 19. 15:14","title":"Kéttonnányi gyanús sajtszállítmányt követett a NAV, és beigazolódott, amitől tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság elmagyarázza, hogy Biró miért kezdeményezte, hogy legyen mentelmi joga.","shortLead":"A hatóság elmagyarázza, hogy Biró miért kezdeményezte, hogy legyen mentelmi joga.","id":"20250219_Az-Integritas-Hatosag-reagalt-Biro-Ferenc-mentelmi-joganak-ugyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"05e64832-85e5-4987-ab10-9a792b4be6f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Az-Integritas-Hatosag-reagalt-Biro-Ferenc-mentelmi-joganak-ugyere","timestamp":"2025. február. 19. 12:35","title":"Az Integritás Hatóság teljes egészében nyilvánosságra hozta a levelet, amelyben a vezetője mentelmi jogot kér Varga Judittól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára változott a valószínűsége annak, hogy néhány éven belül aszteroida ütközik a Földnek. Ráadásul mindkét alkalommal a rossz irányba – aggodalomra azonban semmi ok.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára változott a valószínűsége annak, hogy néhány éven belül aszteroida ütközik a Földnek...","id":"20250219_nasa-aszteroida-2024-yr4-fold-becsapodas-eselye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"a1b5d442-aafc-4fac-baa1-9a0cd5f10b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-aszteroida-2024-yr4-fold-becsapodas-eselye","timestamp":"2025. február. 19. 09:03","title":"NASA: Ismét nőtt az esélye annak, hogy 2032-ben aszteroida csapódik a Földnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]