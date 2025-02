Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","shortLead":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","id":"20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34.jpg","index":0,"item":"3f35d8b6-ad4e-4339-aa8e-ee7e9894e20d","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Tagadja bűnösségét a férfi, aki őrjöngve próbálta eltolni a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5572-121f-49c5-90e3-00c0647758f3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A határozatot így is elfogadták.","shortLead":"A határozatot így is elfogadták.","id":"20250224_ensz-kozgyules-ukrajnai-haboru-oroszorszag-eliteles-nem-szavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46af5572-121f-49c5-90e3-00c0647758f3.jpg","index":0,"item":"2a407a85-4354-472b-a9f4-cd340f63aca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_ensz-kozgyules-ukrajnai-haboru-oroszorszag-eliteles-nem-szavazat-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 19:54","title":"Az USA mellett Magyarország is nemmel szavazott az Oroszországot elítélő ENSZ-határozatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343f5b6-31ba-4f30-a0e7-557547360845","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes elismerte, hogy kijelentése kissé talán cinikus, de ez mit sem változtat az Orbánhoz való hozzáállásán. ","shortLead":"Az énekes elismerte, hogy kijelentése kissé talán cinikus, de ez mit sem változtat az Orbánhoz való hozzáállásán. ","id":"20250225_Nagy-Fero-Orban-Viktor-miniszterelnok-Hir-Tv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8343f5b6-31ba-4f30-a0e7-557547360845.jpg","index":0,"item":"6ae38bca-dd50-4c95-a1af-979ef701e16c","keywords":null,"link":"/elet/20250225_Nagy-Fero-Orban-Viktor-miniszterelnok-Hir-Tv","timestamp":"2025. február. 25. 12:53","title":"Nagy Feró: Nekem már nem kell gondolkodni semmin, a miniszterelnök megmondja, hogy merre kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Trump szerint az ukrajnai háború heteken belül véget érhet, „ha okosak vagyunk”. Ha viszont nem születik megállapodás, az a harmadik világháborúhoz vezethetne.","shortLead":"Trump szerint az ukrajnai háború heteken belül véget érhet, „ha okosak vagyunk”. Ha viszont nem születik megállapodás...","id":"20250224_Trump-nem-volt-hajlando-Putyint-diktatornak-nevezni-az-Ovalis-Irodaban-a-Macronnal-tartott-talalkozon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"db30fcea-1c93-494f-9fff-9e6da27219d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Trump-nem-volt-hajlando-Putyint-diktatornak-nevezni-az-Ovalis-Irodaban-a-Macronnal-tartott-talalkozon","timestamp":"2025. február. 24. 22:19","title":"Trump nem volt hajlandó Putyint diktátornak nevezni az Ovális Irodában a Macronnal tartott találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4f66c6-fd32-437c-a3de-1be43fc16a99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zara László szerint a mostani adókedvezmény árát mindenki meg fogja fizetni 2026 után, az is, aki most részesül a kedvezményben.","shortLead":"Zara László szerint a mostani adókedvezmény árát mindenki meg fogja fizetni 2026 után, az is, aki most részesül...","id":"20250224_adotanacsadok-egyesulete-szja-mentesseg-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4f66c6-fd32-437c-a3de-1be43fc16a99.jpg","index":0,"item":"8ef9abab-1397-4f90-815d-cf0ddda25542","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_adotanacsadok-egyesulete-szja-mentesseg-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 24. 16:37","title":"Az Adótanácsadók Egyesülete az szja-mentességről: A Kutyapárt ígéreteire hajaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c956ba7-41c8-48dc-b90f-164516022b41","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Minimum alatt van a hóban tárolt vízmennyiség a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén jóformán nincs is. Ebből aligha lesz tavaszi áradás. Ennek akár örülhetnénk is, de annak már kevésbé, hogy mennyivel több víz párolog el az utóbbi években Magyarország területéről. Közben azonban kinyílt egy lehetőség, amivel egyszerűen pótolhatjuk a talajból hiányzó vizet.","shortLead":"Minimum alatt van a hóban tárolt vízmennyiség a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén jóformán nincs is. Ebből aligha lesz...","id":"20250225_klimavaltozas-alacsony-hovizkeszlet-keves-csapadek-aszaly-olvadas-tavaszi-arhullam-vizegyenleg-ovf-vizmegtartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c956ba7-41c8-48dc-b90f-164516022b41.jpg","index":0,"item":"7d839ff8-d164-4891-a370-0340feed3433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_klimavaltozas-alacsony-hovizkeszlet-keves-csapadek-aszaly-olvadas-tavaszi-arhullam-vizegyenleg-ovf-vizmegtartas-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 13:44","title":"Újabb figyelmeztető jel: alig van hó a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén nem is mérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57840068-6e53-4853-8f46-13575e49f3c0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A keményen dolgozó miniszterelnök propagandavideókban magyarázza az áfa-visszatérítést és a forint erősödését.","shortLead":"A keményen dolgozó miniszterelnök propagandavideókban magyarázza az áfa-visszatérítést és a forint erősödését.","id":"20250226_Orban-felturt-ingujjban-jatszott-a-ceruzajaval-amikor-ratortek-az-afavisszaterites-es-a-forint-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57840068-6e53-4853-8f46-13575e49f3c0.jpg","index":0,"item":"fd781e7a-708d-48cb-ae94-b8b9e9348f80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Orban-felturt-ingujjban-jatszott-a-ceruzajaval-amikor-ratortek-az-afavisszaterites-es-a-forint-miatt","timestamp":"2025. február. 26. 10:28","title":"Orbán feltűrt ingujjban játszott a ceruzájával, amikor rátörtek az áfa-visszatérítés és a forint miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad26186-a306-40ba-9960-f153c8b96ed7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A NOB-elnökjelölt szerint, ha mindkét félnek megfelelő háborút lezáró megállapodás születik, akkor sokkal jobb, ha mindenki részt vehet a sporteseményeken, mintha valaki kimarad belőlük.","shortLead":"A NOB-elnökjelölt szerint, ha mindkét félnek megfelelő háborút lezáró megállapodás születik, akkor sokkal jobb, ha...","id":"20250225_orosz-belarusz-sportolok-olimpia-reszvetel-sebastian-coe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad26186-a306-40ba-9960-f153c8b96ed7.jpg","index":0,"item":"af30247b-5cae-4a13-bb25-c59206998ec3","keywords":null,"link":"/sport/20250225_orosz-belarusz-sportolok-olimpia-reszvetel-sebastian-coe","timestamp":"2025. február. 25. 12:52","title":"Sebastian Coe szerint lehet visszaút az oroszoknak az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]