[{"available":true,"c_guid":"4a8bb49f-0d83-4066-83ee-14653a2b6441","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minden jel szerint életeket mentett Angliában az a szabály, amelyet egy 13 éves lány, Martha Mills halála után, a szüleinek sürgetésére vezettek be.","shortLead":"Minden jel szerint életeket mentett Angliában az a szabály, amelyet egy 13 éves lány, Martha Mills halála után...","id":"20250225_hvg-martha-szabaly-korhaz-surgossegi-ellatas-masodik-orvosi-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a8bb49f-0d83-4066-83ee-14653a2b6441.jpg","index":0,"item":"15e44a13-4212-4481-af98-a8f6b0252fed","keywords":null,"link":"/360/20250225_hvg-martha-szabaly-korhaz-surgossegi-ellatas-masodik-orvosi-velemeny","timestamp":"2025. február. 25. 16:00","title":"Ahol már bevezették a kórházakban a Martha-szabályt, ott 57 életet sikerült vele megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fac9f17-12a7-4d40-b019-287e6dc9b8ab","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Pénzeső esik majd a magyarokra – legalábbis a 2-3 gyerekesekre és a nyugdíjasokra – Orbán Viktor évértékelős kampányígéretei után, a Fidesz pedig meg is nyerte ezzel a választást? Vagy jól fognak kinézni a szlogenek a kék plakátokon, de semmi komoly hatásuk nem lesz? És miből tömné be az állam a költségvetési lyukat? Ennek jártunk utána.","shortLead":"Pénzeső esik majd a magyarokra – legalábbis a 2-3 gyerekesekre és a nyugdíjasokra – Orbán Viktor évértékelős...","id":"20250225_osztogatas-igeretek-kampany-csalad-gyerek-ado-nyugdijas-szja-afa-keszpenz-boltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fac9f17-12a7-4d40-b019-287e6dc9b8ab.jpg","index":0,"item":"2c00ceb1-1cc3-4a4c-8d2b-fa51f9ef0aa8","keywords":null,"link":"/360/20250225_osztogatas-igeretek-kampany-csalad-gyerek-ado-nyugdijas-szja-afa-keszpenz-boltok","timestamp":"2025. február. 25. 06:30","title":"A magyar gazdaságtörténet legnagyobb osztogatása jön, vagy csak egy hatalmas lufit fúj Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb5350b-460d-4395-8647-1186a6d086f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A milliárdos laptulajdonos szerint elég, hogy az interneten meg lehet találni minden nézőpontot.","shortLead":"A milliárdos laptulajdonos szerint elég, hogy az interneten meg lehet találni minden nézőpontot.","id":"20250226_jeff-bezos-washington-post-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afb5350b-460d-4395-8647-1186a6d086f3.jpg","index":0,"item":"511040a1-f41f-4723-8790-4b8648813f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_jeff-bezos-washington-post-velemeny","timestamp":"2025. február. 26. 18:18","title":"Felmondott a Washington Post rovatvezetője, miután Jeff Bezos korlátozta, hogy milyen vélemények jelenhetnek meg a lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d96768-49b4-4c7e-8562-fd5051ca713b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve dolgozik Orbán Viktor közelében, mégis kevesen ismerik Máté Jánost, aki Havasi Bertalan feladatainak java részét átveszi. Máté 2015 óta nemcsak szervezi a kormányfő programjait, a java részükön ott is van. Sok szál köti Békés megyéhez, cége, szántói vannak arra, vagyonnyilatkozataiból pedig az is kiderül, hogy egy év alatt el tud költeni 43 milliót nyom nélkül.","shortLead":"Tíz éve dolgozik Orbán Viktor közelében, mégis kevesen ismerik Máté Jánost, aki Havasi Bertalan feladatainak java...","id":"20250226_Havasi-Bertalan-utodja-Mate-Janos-kenderesi-foldbirtokos-vagyonnyilatkozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77d96768-49b4-4c7e-8562-fd5051ca713b.jpg","index":0,"item":"e6e37908-f851-4891-b136-d9c2ac1a770f","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Havasi-Bertalan-utodja-Mate-Janos-kenderesi-foldbirtokos-vagyonnyilatkozat-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 17:08","title":"Havasi Bertalan utódja, Máté János kondorosi földbirtokos titokzatosabb, mint Columbo felesége, vagyonából pedig tízmilliók tűntek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41644bd6-5f74-423a-aacf-4bf64aa2c5da","c_author":"Domokos László","category":"gazdasag","description":"Ha megvalósul a kormányfő által megígért intézkedés, a személyi jövedelemadó (szja) újabb nagy csökkentési hulláma nyomán tovább gyengülhet az öngondoskodás Magyarországon. Mi lehet a megoldás az újabb problémák ellen?","shortLead":"Ha megvalósul a kormányfő által megígért intézkedés, a személyi jövedelemadó (szja) újabb nagy csökkentési hulláma...","id":"20250225_no-oposz-nyugdij-nyugdijpenztar-egeszsegpenztar-szja-csokkentes-orban-ongondoskodas-oposz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41644bd6-5f74-423a-aacf-4bf64aa2c5da.jpg","index":0,"item":"27c6f81d-358b-449e-aa4d-32f4d5d54ea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_no-oposz-nyugdij-nyugdijpenztar-egeszsegpenztar-szja-csokkentes-orban-ongondoskodas-oposz","timestamp":"2025. február. 25. 09:43","title":"Nagy orbáni szja-csökkentés: mi lesz a nyugdíjjal és az egészséggel? Fontos javaslat érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0825857-1912-4e3b-9ea5-e9d9ee96c7fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi lenne, ha azt mondanám, létezik az igazi? Lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy fásult kapcsolatban élsz, de a lelked mélyén még hiszel abban, hogy rád is vár valahol valaki. Vele már az első találkozásnál úgy érzed, mintha villám csapott volna beléd. Ha a végsőkön túl is kitartasz, akkor elérheted, ami keveseknek sikerül: újra egyesülhetsz a lelked másik felével, az ikerlángoddal.","shortLead":"Mi lenne, ha azt mondanám, létezik az igazi? Lehet, hogy egyedül vagy, lehet, hogy fásult kapcsolatban élsz, de...","id":"20250225_Mintha-talalkoztatok-volna-mar-egy-masik-eletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0825857-1912-4e3b-9ea5-e9d9ee96c7fc.jpg","index":0,"item":"dfd250e1-7ee3-42a7-b8b6-a4c0bef8831a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250225_Mintha-talalkoztatok-volna-mar-egy-masik-eletben","timestamp":"2025. február. 25. 12:40","title":"Mintha találkoztatok volna már egy másik életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kongó középső részén pusztít egy vérzéses láz, ami 48 órán belül megölhet egy embert.","shortLead":"Kongó középső részén pusztít egy vérzéses láz, ami 48 órán belül megölhet egy embert.","id":"20250225_halalos-betegseg-kongo-gyerekek-denever-verzeses-laz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d06c38-3f97-42c6-b5c1-f750de835ee0.jpg","index":0,"item":"1ec45b21-affe-4af2-b077-545d274c9b09","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_halalos-betegseg-kongo-gyerekek-denever-verzeses-laz","timestamp":"2025. február. 25. 14:30","title":"Rejtélyes halálos betegség pusztít Kongóban, miután gyerekek denevért ettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nettó fizetés mediánértéke pedig megközelítette a 390 ezer forintot.","shortLead":"A nettó fizetés mediánértéke pedig megközelítette a 390 ezer forintot.","id":"20250225_KSH-2024-december-atlagfizetes-atlagkereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"6f9d68d8-0f2c-4496-93ba-a9c47d86994c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_KSH-2024-december-atlagfizetes-atlagkereset","timestamp":"2025. február. 25. 08:30","title":"A KSH szerint nettó 500 ezer volt az átlagfizetés decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]