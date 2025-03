Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5fbd4c55-b189-43fa-97dd-d2449f56c773","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vasárnapi londoni európai csúcstalálkozó eseményeit elemzik a külföldi lapok. Az összkép az, hogy míg Európa csak beszél és beszél, addig az ellenség nyomul. Sokat várnak a csütörtöki csúcstalálkozótól. Közben amerikai lapok a Trump-féle világpolitikai fordulat további hatásait elemzik.","shortLead":"A vasárnapi londoni európai csúcstalálkozó eseményeit elemzik a külföldi lapok. Az összkép az, hogy míg Európa csak...","id":"20250303_Europa-csak-beszel-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fbd4c55-b189-43fa-97dd-d2449f56c773.jpg","index":0,"item":"559e82dd-b989-406d-8a2a-458100e2bce3","keywords":null,"link":"/360/20250303_Europa-csak-beszel-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 11:02","title":"Az amerikai kivonulás Európából nem lesz olyan békés – jöhet a japán atomfegyver a WSJ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zalán János szerint nincs válsághelyzet, pedig a munkatársak több mint negyede távozik tiltakozásul.","shortLead":"Zalán János szerint nincs válsághelyzet, pedig a munkatársak több mint negyede távozik tiltakozásul.","id":"20250304_zalan-janos-kolibri-szinhaz-felmondasok-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8.jpg","index":0,"item":"b5f540d2-6006-4f72-a8fe-6dce03e53310","keywords":null,"link":"/kultura/20250304_zalan-janos-kolibri-szinhaz-felmondasok-nyilatkozat","timestamp":"2025. március. 04. 13:05","title":"Harmincan mondtak fel, de ez nem felmondási hullám a Kolibri Színház új igazgatója szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed98a85-512e-451b-ba3b-1f812e88ec7a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Új vezérigazgatót kapott a Szerencsejáték Zrt., méghozzá olyat, aki az elmúlt másfél évtizedben a kormányban és az állami cégeknél is nagyon-nagyon változatos pozíciókat töltött be.","shortLead":"Új vezérigazgatót kapott a Szerencsejáték Zrt., méghozzá olyat, aki az elmúlt másfél évtizedben a kormányban és...","id":"20250304_Szerencsejatek-Zrt-turisztikai-ugynokseg-Guller-Zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ed98a85-512e-451b-ba3b-1f812e88ec7a.jpg","index":0,"item":"a23fa79c-715a-4337-bacb-47ccd04da9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_Szerencsejatek-Zrt-turisztikai-ugynokseg-Guller-Zoltan","timestamp":"2025. március. 04. 13:54","title":"NER-káderek keringője: a Szerencsejáték Zrt.-hez kerül a turisztikai ügynökség vezetője az MNB-hez távozó volt miniszter helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fc9cbd-8961-4e53-9127-4074e6107a65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai színész megható beszédet mondott a vasárnap esti Oscar-gálán nemrég elhunyt „kedves barátjáról”.","shortLead":"Az amerikai színész megható beszédet mondott a vasárnap esti Oscar-gálán nemrég elhunyt „kedves barátjáról”.","id":"20250303_Morgan-Freeman-Gene-Hackman-tehetsege-mindenki-munkajat-magasabb-szintre-emelte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69fc9cbd-8961-4e53-9127-4074e6107a65.jpg","index":0,"item":"5940ad70-eecf-47ce-81d7-a5e86134bef1","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Morgan-Freeman-Gene-Hackman-tehetsege-mindenki-munkajat-magasabb-szintre-emelte","timestamp":"2025. március. 03. 13:40","title":"Morgan Freeman: Gene Hackman tehetsége mindenki munkáját magasabb szintre emelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464243c9-5322-4fd9-b0b8-6430a14289ac","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Magyar kutatók olyan matematikai modellen dolgoznak, amellyel pontosabbá válhat az egészségügyi rendszert kiszolgáló mesterséges intelligencia. A fejlesztés nyertese a beteg lehet, aki jobb diagnózist és hatékonyabb kezelést kaphat. ","shortLead":"Magyar kutatók olyan matematikai modellen dolgoznak, amellyel pontosabbá válhat az egészségügyi rendszert kiszolgáló...","id":"20250304_hvg-egeszseg-plusz-renyi-matematikai-kutatas-mesterseges-intelligencia-eeszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/464243c9-5322-4fd9-b0b8-6430a14289ac.jpg","index":0,"item":"dc792f9c-939b-4bc9-88da-ca1a744f8ac6","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-egeszseg-plusz-renyi-matematikai-kutatas-mesterseges-intelligencia-eeszt","timestamp":"2025. március. 04. 11:31","title":"Mit keres a matematikus a háziorvosi rendelőben, ha nincs panasza? Hatalmas változások jöhetnek az EESZT-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből. A bank 132 milliárd forint profitot hozott össze.","shortLead":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből...","id":"20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d.jpg","index":0,"item":"c8382ff0-303d-42be-92cb-9c4a600be120","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","timestamp":"2025. március. 03. 11:00","title":"Erste: Sokkal több lakáshitelt és személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok, rengeteg pénzt költenek külföldi webshopoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tervét a szabad pénzeszközeik központosítására. Közben Karácsony Gergely főpolgármester Luxemburgba készül, hogy pénzt szerezzen a rákosrendezői fejlesztésre.","shortLead":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági...","id":"20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912.jpg","index":0,"item":"1e52a133-9a54-4d76-8e7f-5c9133bace86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","timestamp":"2025. március. 04. 15:17","title":"„Nonszensz, hogy az önkormányzatok a nap végén elutalnák a kassza tartalmát az államnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0253514-3454-404c-bd39-8a7e4f65dfd1","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Több új javaslat is az amerikai ligák bevett szokásait ültetné át a futballba, és sokak szerint a lesszabály is megérett a reformra. Utóbbira lenne ötlet, de egyelőre nem ment át a rostán.","shortLead":"Több új javaslat is az amerikai ligák bevett szokásait ültetné át a futballba, és sokak szerint a lesszabály is...","id":"20250303_foci-szabalyok-valtozas-kapus-les-ifab-uefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0253514-3454-404c-bd39-8a7e4f65dfd1.jpg","index":0,"item":"a26fc9f7-6402-4721-90aa-7d3e694c8160","keywords":null,"link":"/sport/20250303_foci-szabalyok-valtozas-kapus-les-ifab-uefa","timestamp":"2025. március. 03. 17:50","title":"Az új kapusszabály csak a jéghegy csúcsa, ismét nekiugranának a foci megreformálásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]