[{"available":true,"c_guid":"07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Skót kutatók szerint 2008 óta a növények évről évre egyre kevesebb szén-dioxidot képesek megkötni, ami tovább növeli a globális felmelegedés jelentette problémát.","shortLead":"Skót kutatók szerint 2008 óta a növények évről évre egyre kevesebb szén-dioxidot képesek megkötni, ami tovább növeli...","id":"20250226_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-noveny-szen-dioxid-megkotes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d.jpg","index":0,"item":"a29dd0bb-a142-440e-bd11-d9307fc3d03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-noveny-szen-dioxid-megkotes","timestamp":"2025. február. 26. 19:03","title":"Egyre kisebb a növények étvágya, és ez óriási baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első hírek szerint a családnak kellett átvinnie a beteg gyereküket a kalocsai kórházból Bajára, mert mentőt sem hívtak nekik. Az OKFŐ szerint viszont egészen más történt.","shortLead":"Az első hírek szerint a családnak kellett átvinnie a beteg gyereküket a kalocsai kórházból Bajára, mert mentőt sem...","id":"20250227_meghalt-gyerek-kalocsai-korhaz-baja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371.jpg","index":0,"item":"f82bf32e-f634-4ac0-8900-f2c642b08dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_meghalt-gyerek-kalocsai-korhaz-baja","timestamp":"2025. február. 27. 14:39","title":"Meghalt egy gyerek, miután átküldték a bajai kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színművész méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.","shortLead":"A színművész méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.","id":"20250227_meghalt-Mecs-Karoly-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85.jpg","index":0,"item":"304241cb-a575-4f1d-9dd5-43be79403bdc","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-Mecs-Karoly-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 09:15","title":"Meghalt Mécs Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cd224c-f3f2-4798-add8-aef4accfa52f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másodfokú bíróság a tényállást csak csekély mértékben módosította.","shortLead":"A másodfokú bíróság a tényállást csak csekély mértékben módosította.","id":"20250227_rottenbiller-utca-mentos-motoros-jogeros-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cd224c-f3f2-4798-add8-aef4accfa52f.jpg","index":0,"item":"1b2e15ec-f601-43ec-ba24-40951d0240e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_rottenbiller-utca-mentos-motoros-jogeros-itelet","timestamp":"2025. február. 27. 18:09","title":"Jogerősen is felfüggesztett fogházbüntetést kapott a mentős, aki összeütközött egy száguldó motorossal a Rottenbiller utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk a gyülekezési törvényt írná át, beemelve „a homoszexualitást népszerűsítő” rendezvények tilalmát. A kormány viszont biztosabbra menne ennél, az Alaptörvényt írná át.","shortLead":"A Mi Hazánk a gyülekezési törvényt írná át, beemelve „a homoszexualitást népszerűsítő” rendezvények tilalmát. A kormány...","id":"20250227_Novak-Elod-nem-tetlenkedett-mar-be-is-nyujtotta-a-Pride-betiltasat-celzo-torvenyjavaslatat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b.jpg","index":0,"item":"c34530b0-19f2-457f-9791-0e4aaf85c6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Novak-Elod-nem-tetlenkedett-mar-be-is-nyujtotta-a-Pride-betiltasat-celzo-torvenyjavaslatat-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 14:59","title":"Novák Előd nem tétlenkedett, már be is nyújtotta a Pride betiltását célzó törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539e0af2-4d6c-4b7b-92ad-e8eebbd4f508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány képviselői eddig csak utalgattak arra, hogy megakadályoznák a melegfelvonulás megrendezését az eddig ismert formájában. ","shortLead":"A kormány képviselői eddig csak utalgattak arra, hogy megakadályoznák a melegfelvonulás megrendezését az eddig ismert...","id":"20250227_pride-betiltas-lazar-janos-orban-viktor-gulyas-gergely-lmbtq-kozosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539e0af2-4d6c-4b7b-92ad-e8eebbd4f508.jpg","index":0,"item":"7026a651-d79d-42a3-9f8c-304a5fcc2d69","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_pride-betiltas-lazar-janos-orban-viktor-gulyas-gergely-lmbtq-kozosseg","timestamp":"2025. február. 27. 08:26","title":"Lázár János: A Pride-ot mihamarabb be kell tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán Viktort kritizáló Facebook-posztja tette. Most a Tisza Párt operatív igazgatójaként egészen más építkezésbe kezdett. Portré.","shortLead":"Hét évig vezette a Decathlon magyarországi cégét, országossá ismertté azonban egy 2017-es, „a viszkető tenyerű” Orbán...","id":"20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e4f19e-13ce-4e81-91bd-0031ba6fc664.jpg","index":0,"item":"997ac42f-dc5b-4d71-931d-e9565cc66346","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-portre-posfai-gabor-tisza-part","timestamp":"2025. február. 27. 06:30","title":"Pósfai Gábor, aki a cégvezetést hagyta ott a Tisza Pártért: „A demokrácia fáradságos dolog, de megéri”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5d98ce-f359-419c-98e7-72deb8927e01","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jakab Ernő és fia immár féltucatnyi magyarországi és több külföldi bejegyzésű vállalkozással vesz részt a légibizniszben.","shortLead":"Jakab Ernő és fia immár féltucatnyi magyarországi és több külföldi bejegyzésű vállalkozással vesz részt...","id":"20250227_Bavitenek-a-korma-y-pilotai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b5d98ce-f359-419c-98e7-72deb8927e01.jpg","index":0,"item":"013f70fb-42a8-4579-9206-b88baa226f29","keywords":null,"link":"/360/20250227_Bavitenek-a-korma-y-pilotai","timestamp":"2025. február. 27. 16:00","title":"Új taggal bővül a Rogánékat helikoptereztető családi cégcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]