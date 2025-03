Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"657a300f-58cc-44a5-84e9-88c58d891474","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szerinte ez logikus lépés lenne, kérdés, kinek kell egy olyan vállalat, amely évente közel tízmilliárd dollár veszteséget termel.","shortLead":"Szerinte ez logikus lépés lenne, kérdés, kinek kell egy olyan vállalat, amely évente közel tízmilliárd dollár...","id":"20250306_Elon-Musk-mindent-privatizalna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/657a300f-58cc-44a5-84e9-88c58d891474.jpg","index":0,"item":"7aa2d572-690a-43eb-857f-f96f25b101a2","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_Elon-Musk-mindent-privatizalna","timestamp":"2025. március. 06. 11:22","title":"Elon Musk „mindent” privatizálni akar, a postával és a vasúttal kezdené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NER-elit színe-java felvonult az eseményen.","shortLead":"A NER-elit színe-java felvonult az eseményen.","id":"20250306_hunyadi-diszbemutato-ruttkay-zsofia-fuck-ner-polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4.jpg","index":0,"item":"9370c4c5-b90c-493a-9ead-9728be196bcb","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_hunyadi-diszbemutato-ruttkay-zsofia-fuck-ner-polo","timestamp":"2025. március. 06. 12:02","title":"„FUCK NER” feliratú pólóban jelent meg a forgatókönyvíró a 16 milliárdos állami támogatással készült Hunyadi díszbemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9cce67-4e16-4349-85f4-39290ee26c7d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Colossal Biosciences nevű cég kutatói úgy alakították át az egerek génjeit, hogy azok hasonlóak legyenek a mamutok génjeire. Hasonló dolgot terveznek az indiai elefántokkal is.","shortLead":"Az amerikai Colossal Biosciences nevű cég kutatói úgy alakították át az egerek génjeit, hogy azok hasonlóak legyenek...","id":"20250305_colossal-biosciences-mamut-feltamasztasa-gyapjaseger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d9cce67-4e16-4349-85f4-39290ee26c7d.jpg","index":0,"item":"23fbcb9a-8a65-4286-ad57-f7062cab46e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_colossal-biosciences-mamut-feltamasztasa-gyapjaseger","timestamp":"2025. március. 05. 20:03","title":"Egy lépésre a mamutok feltámasztásától: gyapjas egereket hoztak létre amerikai tudósok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71818619-056c-4cb6-8883-9bba894b1faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A társaság megosztotta a csalók által hamisított weboldal címét is. ","shortLead":"A társaság megosztotta a csalók által hamisított weboldal címét is. ","id":"20250307_Adathalasz-sms-ek-terjednek-a-Fovarosi-Vizmuvek-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71818619-056c-4cb6-8883-9bba894b1faf.jpg","index":0,"item":"3f751443-0d71-4a88-83bc-63d30fa1c979","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_Adathalasz-sms-ek-terjednek-a-Fovarosi-Vizmuvek-neveben","timestamp":"2025. március. 07. 18:59","title":"Vigyázat: adathalász üzenetekkel próbálják átverni a Fővárosi Vízművek ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85d3188-d2fe-4810-9521-3952bf951fb4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár az eladások csekély részét teszi ki a kanadai export, ez mégis csak aránytalan lépés a whiskeygyártó vezérigazgatója szerint.","shortLead":"Bár az eladások csekély részét teszi ki a kanadai export, ez mégis csak aránytalan lépés a whiskeygyártó...","id":"20250306_Kanada-bojkottalja-az-amerikai-szeszes-italt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85d3188-d2fe-4810-9521-3952bf951fb4.jpg","index":0,"item":"0a01cd17-bcc6-4019-8f6b-732c69050b36","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_Kanada-bojkottalja-az-amerikai-szeszes-italt","timestamp":"2025. március. 06. 08:18","title":"Kanada bojkottálja az amerikai szeszes italt, és ez rosszabb, mint a vám a Jack Daniel's gyártója szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7b5362-1249-49bc-9831-8f94e8b337d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy lebontás alatt álló autópályahídról van szó. ","shortLead":"Egy lebontás alatt álló autópályahídról van szó. ","id":"20250306_Magaval-rantott-tobb-darut-es-raesett-egy-uszalyra-egy-osszeomlo-hid-Belgiumban-tobb-serult-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc7b5362-1249-49bc-9831-8f94e8b337d7.jpg","index":0,"item":"506055da-6371-4bd4-a069-c5c836739f66","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Magaval-rantott-tobb-darut-es-raesett-egy-uszalyra-egy-osszeomlo-hid-Belgiumban-tobb-serult-van","timestamp":"2025. március. 06. 18:23","title":"Magával rántott több darut, és ráesett egy uszályra egy összeomló híd Belgiumban, több sérült van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e5a053-df3e-46f3-90f8-67989e996749","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Tanulságos volt, ahogy Trump és Zelenszkij bepillantást engedett a világpolitika bugyraiba. Tűzszünet és béke: Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök, a Tisza Párt szakpolitikusa elemez. Interjú Surányi György egykori jegybankelnökkel. Para-Kovács Imre már látja, ahogy Putyin a Szovjetunió Hőse érdemrendeket osztja Európában. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Tanulságos volt, ahogy Trump és Zelenszkij bepillantást engedett a világpolitika bugyraiba. Tűzszünet és béke...","id":"20250306_Farkas-Zoltan-Dorombolasok-es-dorongolasok-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28e5a053-df3e-46f3-90f8-67989e996749.jpg","index":0,"item":"e6098d90-ee49-4952-80c3-2ff0d35b843f","keywords":null,"link":"/360/20250306_Farkas-Zoltan-Dorombolasok-es-dorongolasok-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 06. 10:48","title":"Farkas Zoltán: Dorombolások és dorongolások – itt tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b640c6-a97c-4d1f-a3c5-a96a815dfb06","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A világ öt legnagyobb filmstúdióját Kelet-Magyarországról származó szegény kivándorlók alapították – összegzi a Magyar Hollywood Tanács elnöke. Bokor Balázst kérdeztük arról is, mi lehet a magyarázata a független magyar alkotások nemzetközi sikerének?","shortLead":"A világ öt legnagyobb filmstúdióját Kelet-Magyarországról származó szegény kivándorlók alapították – összegzi a Magyar...","id":"20250306_hvg-bokor-balazs-hollywood-messzire-jutottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b640c6-a97c-4d1f-a3c5-a96a815dfb06.jpg","index":0,"item":"f7279be2-6280-4748-a9b1-b1e29342ba12","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-bokor-balazs-hollywood-messzire-jutottak","timestamp":"2025. március. 06. 18:30","title":"Száz éve a magyarok mentek Hollywoodba, most Hollywood jár ide – interjú Bokor Balázzsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]