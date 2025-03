Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1cc115ab-dc94-4937-9474-25aa3791f284","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Zeekr 9X Grand a kínai gyártó zászlóshajó kategóriás plugin hibrid új prémium divatterepjárója.","shortLead":"A Zeekr 9X Grand a kínai gyártó zászlóshajó kategóriás plugin hibrid új prémium divatterepjárója.","id":"20250311_gigantikus-uj-ultraluxus-suv-erkezett-kinabol-zeekr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc115ab-dc94-4937-9474-25aa3791f284.jpg","index":0,"item":"2e4ff220-55eb-4a42-af03-4776e09fd8e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_gigantikus-uj-ultraluxus-suv-erkezett-kinabol-zeekr","timestamp":"2025. március. 11. 07:59","title":"Gigantikus új ultraluxus SUV érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d28ab5-8a68-4363-b0dc-0dbf44eecd76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ügyes módszerekkel árasztja el a webet az orosz dezinformációs gépezet, és úgy tűnik, már arra is rájöttek, hogyan lehet befolyásolni az MI-chatbotok válaszait.","shortLead":"Ügyes módszerekkel árasztja el a webet az orosz dezinformációs gépezet, és úgy tűnik, már arra is rájöttek, hogyan...","id":"20250310_pravda-orosz-propagandahalozat-alhirek-terjesztese-mesterseges-intelligencia-valaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d28ab5-8a68-4363-b0dc-0dbf44eecd76.jpg","index":0,"item":"e0b108f4-c03b-47a0-8f74-f7473e9af78c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_pravda-orosz-propagandahalozat-alhirek-terjesztese-mesterseges-intelligencia-valaszok","timestamp":"2025. március. 10. 15:03","title":"3,6 millió álhír egy év alatt: annyi valótlanságot terjeszt az orosz propagandahálózat, hogy már a ChatGPT is visszamondja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. március. 11. 07:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9017b458-7884-4a87-8065-9b4081398505","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légitámadás Odessza, Dnyipro, Harkiv, Szumi és Kijev környékén okozott károkat.","shortLead":"Az orosz légitámadás Odessza, Dnyipro, Harkiv, Szumi és Kijev környékén okozott károkat.","id":"20250312_ukrajnai-haboru-raketa-dron-legitamadas-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9017b458-7884-4a87-8065-9b4081398505.jpg","index":0,"item":"f783eeed-e339-451f-88d9-f12b698307fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_ukrajnai-haboru-raketa-dron-legitamadas-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 09:58","title":"Amint megszületett az amerikai–ukrán tűzszüneti javaslat, rakéták és drónok hadával támadtak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5004571c-1638-4f1c-9a4f-b369eb7db121","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég sokkoló lehet egy ilyet közelről megélni. ","shortLead":"Elég sokkoló lehet egy ilyet közelről megélni. ","id":"20250310_Video-szetrobbant-kamion-kereke-M3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5004571c-1638-4f1c-9a4f-b369eb7db121.jpg","index":0,"item":"262f60d5-dcb4-4bdc-8de5-033fd1d5ab42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_Video-szetrobbant-kamion-kereke-M3","timestamp":"2025. március. 10. 12:19","title":"Videó: Szétrobbant egy kamion kereke az M3-ason, pont egy autó mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0731a09-b6f6-439e-a74a-4cbdc4b9aff4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közelmúltban a piacról távozott Audi R8 utódja várhatóan a Lamborghini Temerario hajtásláncát vonultatja majd fel.","shortLead":"A közelmúltban a piacról távozott Audi R8 utódja várhatóan a Lamborghini Temerario hajtásláncát vonultatja majd fel.","id":"20250311_meglepetesre-feltamadhat-az-audi-r8-raadasul-akar-1000-benzines-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0731a09-b6f6-439e-a74a-4cbdc4b9aff4.jpg","index":0,"item":"024a7492-4c2c-4736-8215-a0e026f146be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_meglepetesre-feltamadhat-az-audi-r8-raadasul-akar-1000-benzines-loerovel","timestamp":"2025. március. 11. 08:41","title":"Meglepetésre feltámadhat az Audi R8, ráadásul akár 1000 benzines lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e89ce8-d317-42ed-88f2-e245ebb2f2e7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hawaii Kilauea december vége óta háborog.","shortLead":"A hawaii Kilauea december vége óta háborog.","id":"20250311_hawaii-kilauea-vulkan-kitores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2e89ce8-d317-42ed-88f2-e245ebb2f2e7.jpg","index":0,"item":"51363b07-4867-4d0c-97d4-9ebe5ff883cb","keywords":null,"link":"/elet/20250311_hawaii-kilauea-vulkan-kitores","timestamp":"2025. március. 11. 17:49","title":"Újra kitört a világ egyik legaktívabb vulkánja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292c8a71-a261-4fab-8d5f-afa9a4ca6c56","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Ha minden rosszul sül el, akkor a következő években Keletről és Nyugatról is ömölhet a dömpingáru Magyarországra. Donald Trump világgazdaságot felforgató politikájának egyetlen célja, hogy még több erőforrást koncentráljon amerikai kézbe, pedig az USA már így is globális gabonakereskedelem több mint felét uralja. A helyzet odáig fajulhat, hogy néhány menedzser döntheti el a világ sorsát.","shortLead":"Ha minden rosszul sül el, akkor a következő években Keletről és Nyugatról is ömölhet a dömpingáru Magyarországra...","id":"20250311_hvg-kenyertores-trump-vamhaboru-magyar-boltok-unios-tamogataspolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/292c8a71-a261-4fab-8d5f-afa9a4ca6c56.jpg","index":0,"item":"7aa0f155-4269-485d-9739-9087e4658e6d","keywords":null,"link":"/360/20250311_hvg-kenyertores-trump-vamhaboru-magyar-boltok-unios-tamogataspolitika","timestamp":"2025. március. 11. 13:30","title":"Drága és silány élelmiszereket hoz Magyarországra Trump vámháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]