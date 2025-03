Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hankó Balázs bejelentette, hogy a kormány kiterjesztené a 30 év alatti anyák szja-mentességét. Eltörölnék az átlagbérre vonatkozó korlátot, illetve több édesanya lehetne jogosult a kedvezményre? De mégis mennyivel több pénz maradna az anyáknál, és azt mire lehetne felhasználni?","shortLead":"Hankó Balázs bejelentette, hogy a kormány kiterjesztené a 30 év alatti anyák szja-mentességét. Eltörölnék az átlagbérre...","id":"20250312_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyak-jovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"a68e578b-0837-40e0-8df0-3f198a714572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyak-jovedelem","timestamp":"2025. március. 12. 11:17","title":"Teljes szja-mentesség a 30 év alatti anyáknak – mennyivel emelkedhet emiatt a családok jövedelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9abcc2-718d-4f0a-9a35-f3341830b4c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Barcelona, az Inter és a Bayern München kettős győzelemmel jutott tovább.","shortLead":"A Barcelona, az Inter és a Bayern München kettős győzelemmel jutott tovább.","id":"20250311_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-visszavago-osszefoglalo-liverpool-psg-barcelona-inter-bayern-munchen-bayer-leverkusen-benfica-feyenoord-tovabbjutas-kieses-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e9abcc2-718d-4f0a-9a35-f3341830b4c2.jpg","index":0,"item":"04cc35d1-3614-4b8d-9d43-da5a1021b359","keywords":null,"link":"/sport/20250311_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-visszavago-osszefoglalo-liverpool-psg-barcelona-inter-bayern-munchen-bayer-leverkusen-benfica-feyenoord-tovabbjutas-kieses-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 23:43","title":"Dráma Liverpoolban, tizenegyesekkel jutott tovább a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a04f8d1-03dd-4ae3-be5c-e4d4cd7d91bc","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Martin Henrik kiállítása nem adja magát könnyen. A művészt a kurátori kísérőszöveg szerint a nyugati és keleti metafizikai gondolkodás inspirálja. Alkotásai az érzékeken túli megismerés tárgyai, központi témája a létezés transzcendenciája, valamint az individualitás meghaladása, ami a valóság mélyebb megértésének alapfeltétele. Megpróbáltunk közelebb kerülni hozzá.","shortLead":"Martin Henrik kiállítása nem adja magát könnyen. A művészt a kurátori kísérőszöveg szerint a nyugati és keleti...","id":"20250312_A-mu-Martin-Henrik-INDA-Galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a04f8d1-03dd-4ae3-be5c-e4d4cd7d91bc.jpg","index":0,"item":"74f456b1-1b95-473d-a558-af24972808c1","keywords":null,"link":"/360/20250312_A-mu-Martin-Henrik-INDA-Galeria","timestamp":"2025. március. 12. 14:50","title":"A szentély szürke téglatestei – Martin Henrik művei az INDA Galériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zelenszkij barátjaként és Brüsszel katonájaként ábrázolják Magyar Pétert a félperces szösszenetben.","shortLead":"Zelenszkij barátjaként és Brüsszel katonájaként ábrázolják Magyar Pétert a félperces szösszenetben.","id":"20250312_Tamad-a-cica","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9.jpg","index":0,"item":"0c73a2fd-cddc-43db-b0ff-67f43b9a0061","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Tamad-a-cica","timestamp":"2025. március. 12. 13:55","title":"„Támad a cica” – Lázár János is reagált a Tisza Párt himnuszára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint ha Moszkva elfogadná a fegyverszünetet, az azonnal életbe lépne.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint ha Moszkva elfogadná a fegyverszünetet, az azonnal életbe lépne.","id":"20250312_ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok-zelenszkij-tuzszunet-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444.jpg","index":0,"item":"0f0acac6-4dac-4411-8ba6-4dfe6c3328d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok-zelenszkij-tuzszunet-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 05:47","title":"Zelenszkij: Most az Egyesült Államokon a sor, hogy meggyőzze Oroszországot a tűzszünet elfogadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed99aa24-79fa-4f27-8d0a-3cb7f46992c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Megállapodtak a vitás kérdésekről, már csak alá kell írni a békeszerződést.","shortLead":"Megállapodtak a vitás kérdésekről, már csak alá kell írni a békeszerződést.","id":"20250313_azerbajdzsan-ormenyorszag-beketargyalas-lezarult-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed99aa24-79fa-4f27-8d0a-3cb7f46992c7.jpg","index":0,"item":"917cfd12-4c64-4196-b844-324f0551078a","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_azerbajdzsan-ormenyorszag-beketargyalas-lezarult-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 18:39","title":"Lezárultak a béketárgyalások Azerbajdzsán és Örményország közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokan örülhetnek majd, amikor meglátják Varga Mihály aláírását, és a kezükbe is foghatják az ezzel ellátott pénzt.","shortLead":"Sokan örülhetnek majd, amikor meglátják Varga Mihály aláírását, és a kezükbe is foghatják az ezzel ellátott pénzt.","id":"20250312_Varga-Mihaly-forint-alairas-bemutato-bankjegy-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/214aba48-9066-4098-a6db-303c8a4993ad.jpg","index":0,"item":"14b25e39-ba06-4cc6-a927-d8f18c3e7a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Varga-Mihaly-forint-alairas-bemutato-bankjegy-penz","timestamp":"2025. március. 12. 13:24","title":"Varga Mihály bemutatta, hogyan néz majd ki a forint mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2e5360-3613-46ca-9bbe-e9a64806fde5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoportnak köszönhetően mostantól már csak a második legtöbb holddal rendelkező bolygó a Jupiter, a Szaturnusznál ugyanis sokkal több van, mint eddig ismert volt.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoportnak köszönhetően mostantól már csak a második legtöbb holddal rendelkező bolygó a Jupiter...","id":"20250313_szaturnusz-hold-csillagaszat-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df2e5360-3613-46ca-9bbe-e9a64806fde5.jpg","index":0,"item":"eaa8268b-9c7c-4465-b947-015dc59ff7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_szaturnusz-hold-csillagaszat-felfedezes","timestamp":"2025. március. 13. 18:03","title":"Találtak 128 új holdat a Szaturnusz körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]