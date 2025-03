Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kezdte a napot ezen a héten is. A témák: árréstop, családi életpályamodell, Ukrajna EU csatlakozása. ","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kezdte a napot ezen a héten is. A témák...","id":"20250314_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"d2d76432-c39e-4f37-8660-8bf4e192f496","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Orban-Viktor-Kossuth-radio-interju","timestamp":"2025. március. 14. 07:43","title":"Orbán Viktor: Ha az árrésstopra kitalálnak valamit a kereskedők, mi majd válaszolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da19262c-338a-445b-9996-344811076b0f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Toyota bZ4X most végre olyan lett, amilyennek talán eredetileg is lennie kellett volna.","shortLead":"A Toyota bZ4X most végre olyan lett, amilyennek talán eredetileg is lennie kellett volna.","id":"20250313_alaposan-felturboztak-a-toyota-bz4x-elso-igazi-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da19262c-338a-445b-9996-344811076b0f.jpg","index":0,"item":"c2b9edc1-89ac-4427-82b9-e690e9d7973d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250313_alaposan-felturboztak-a-toyota-bz4x-elso-igazi-villanyauto","timestamp":"2025. március. 13. 07:59","title":"Alaposan felturbózták a Toyota első igazi villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miközben az amerikai tárgyalódelegáció Oroszországba tartott, Donald Trump arról beszélt a Fehér Házban, hogyan büntetné meg Moszkvát.","shortLead":"Miközben az amerikai tárgyalódelegáció Oroszországba tartott, Donald Trump arról beszélt a Fehér Házban, hogyan...","id":"20250312_trump-oroszorszag-haboru-pusztito-buntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"43f5dec2-b4bd-4603-9ce2-9af61b22c1c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_trump-oroszorszag-haboru-pusztito-buntetes-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 20:01","title":"Trump: Ha Oroszország folytatja a háborút, a büntetés pusztító lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Világos, hogy ezeknek nem küldhetem vissza, ezért egyetértek a javaslattal, elárverezem” – írja a műsorvezető.","shortLead":"„Világos, hogy ezeknek nem küldhetem vissza, ezért egyetértek a javaslattal, elárverezem” – írja a műsorvezető.","id":"20250314_Havas-Henrik-elarverezi-a-Tancsics-dijat-a-penzt-Ivanyi-Gabor-alapitvanya-kapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b.jpg","index":0,"item":"7158b277-af59-4941-b723-6a17c7b1a90f","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Havas-Henrik-elarverezi-a-Tancsics-dijat-a-penzt-Ivanyi-Gabor-alapitvanya-kapja","timestamp":"2025. március. 14. 15:57","title":"Havas Henrik elárverezi a Táncsics-díját, a pénzt Iványi Gábor alapítványa kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0758ac43-caa8-4325-b919-451e9cd840b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Friedrich Merznek sikerült egyezségre jutnia a Zöldekkel, megnyithatja az utat akár 1000 milliárd eurós új védelmi és infrastrukturális beruházások előtt.","shortLead":"Friedrich Merznek sikerült egyezségre jutnia a Zöldekkel, megnyithatja az utat akár 1000 milliárd eurós új védelmi és...","id":"20250314_Merz-Zoldek-500-milliard-euro-gigacsomag-elfogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0758ac43-caa8-4325-b919-451e9cd840b1.jpg","index":0,"item":"545cc50b-816b-4f30-9dfd-26c2ba408471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Merz-Zoldek-500-milliard-euro-gigacsomag-elfogadas","timestamp":"2025. március. 14. 14:06","title":"Történelmi megállapodás Németországban: elfogadhatják az 500 milliárd eurós gigacsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pályára állt, és rövidesen a tudományos munkát is megkezdi a NASA legújabb űrteleszkópja, mely fontos adatokkal segítheti az űrkutatást.","shortLead":"Pályára állt, és rövidesen a tudományos munkát is megkezdi a NASA legújabb űrteleszkópja, mely fontos adatokkal...","id":"20250312_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-kutatas-3d-terkep-punch-nap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"4b83c638-22cf-4a31-8164-7257b90bf94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-kutatas-3d-terkep-punch-nap","timestamp":"2025. március. 12. 20:03","title":"Akcióban a SPHEREx: elindult a NASA űrtávcsöve, ami az univerzum keletkezését kutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed854e4-e332-4b4e-a578-353740c7c58b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kétfarkúak szerint például a fű legalizált kereskedelmének adóbevételeiből lehetne javítani a szociális ellátórendszert, aminek a válsága ma a drogproblémát súlyosbítja.","shortLead":"A kétfarkúak szerint például a fű legalizált kereskedelmének adóbevételeiből lehetne javítani a szociális...","id":"20250314_MKKP-a-droghelyzetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ed854e4-e332-4b4e-a578-353740c7c58b.jpg","index":0,"item":"bdb4033f-74e0-4712-ad8b-75af053ccb66","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_MKKP-a-droghelyzetrol","timestamp":"2025. március. 14. 12:15","title":"A Kutyapárt szerint a könnyű drogok liberalizációja segíthetné a kábítószerek elleni harcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc46a79-811d-4ade-a97c-0caef62171e5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Árban akarnak versenyezni a kínai versenytársakkal.","shortLead":"Árban akarnak versenyezni a kínai versenytársakkal.","id":"20250314_olcsobb-Tesla-Model-Y","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fc46a79-811d-4ade-a97c-0caef62171e5.jpg","index":0,"item":"1551e530-dacc-4afe-a9fe-951863169e9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_olcsobb-Tesla-Model-Y","timestamp":"2025. március. 14. 12:06","title":"Jön a fapados Tesla, ezzel mentené a bezuhanó eladásokat Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]