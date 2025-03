Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ee7504e-14f0-4292-b3e3-b201e3dcf6e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtásláncot a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","shortLead":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtásláncot a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","id":"20250314_elso-fotok-ime-a-skoda-7-szemelyes-hatalmas-uj-villanyautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee7504e-14f0-4292-b3e3-b201e3dcf6e7.jpg","index":0,"item":"6a166838-f96b-4ecd-b89b-ced31ac80c11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_elso-fotok-ime-a-skoda-7-szemelyes-hatalmas-uj-villanyautoja","timestamp":"2025. március. 14. 07:21","title":"Első fotók: íme a Skoda 7 személyes hatalmas új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell hagynia a támadásokat és le kell ülnie az asztalhoz.","shortLead":"A brit miniszterelnök szervezett virtuális csúcsot. Starmer szerint Ukrajnát meg kell erősíteni, Putyinnak abba kell...","id":"20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"e7161762-de5d-4972-a8a5-8e17e55c6dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Elkezdodott-a-csucstalalkozo-Ukrajnarol-megint-Magyarorszag-nelkul","timestamp":"2025. március. 15. 12:32","title":"Elkezdődött a csúcstalálkozó Ukrajnáról – megint Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79647abc-e5ed-4da2-a168-7d954f42eab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli Sapir Berman lesz az első transznemű nő, aki hivatalos nemzetközi meccsen bíráskodik.","shortLead":"Az izraeli Sapir Berman lesz az első transznemű nő, aki hivatalos nemzetközi meccsen bíráskodik.","id":"20250314_eloszor-vezet-nemzetkozi-meccset-transznemu-biro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79647abc-e5ed-4da2-a168-7d954f42eab6.jpg","index":0,"item":"4f5fda0a-ea62-40f3-b511-6c41ae7e1c31","keywords":null,"link":"/elet/20250314_eloszor-vezet-nemzetkozi-meccset-transznemu-biro","timestamp":"2025. március. 14. 14:26","title":"Focitörténelmi fordulat: először vezet nemzetközi meccset transznemű bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd7d1ad-3c46-4e9b-8806-0aeac1f04de3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nincs szó arról, hogy végleg tönkrementek volna a Google Chromecast készülékei, a cég már el is kezdte kiadni a hibajavító frissítést az eszközökhöz.","shortLead":"Nincs szó arról, hogy végleg tönkrementek volna a Google Chromecast készülékei, a cég már el is kezdte kiadni...","id":"20250314_google-chromecast-hiba-javitas-frissites-teveokosito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd7d1ad-3c46-4e9b-8806-0aeac1f04de3.jpg","index":0,"item":"04ef8b49-1332-4fdb-afbf-4ecdfe57cb93","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_google-chromecast-hiba-javitas-frissites-teveokosito","timestamp":"2025. március. 14. 12:03","title":"Megérkezett a javítás a Google sorra elromló tévéokosítóihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a789bf-d2d5-41a7-bc01-06336aa3f2f0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ingatlant jelenleg felújítják, a kivitelezést Mészáros Lőrinc egyik cége végzi. ","shortLead":"Az ingatlant jelenleg felújítják, a kivitelezést Mészáros Lőrinc egyik cége végzi. ","id":"20250314_budai-villa-fogorvosi-rendelo-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a789bf-d2d5-41a7-bc01-06336aa3f2f0.jpg","index":0,"item":"623075e4-ee56-4f9a-8c61-70981c46dda1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_budai-villa-fogorvosi-rendelo-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. március. 14. 07:04","title":"Budai villában nyit fogorvosi rendelőt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bc852f-ea9e-4698-9ba5-c0c57d200132","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A két életmentő járőrt dicséretben és jutalomban részesítette a budapesti rendőrfőkapitány.","shortLead":"A két életmentő járőrt dicséretben és jutalomban részesítette a budapesti rendőrfőkapitány.","id":"20250314_kispest-tizemeletes-haz-kizuhant-fiu-rendorok-ujraelesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95bc852f-ea9e-4698-9ba5-c0c57d200132.jpg","index":0,"item":"c46aad09-b07a-4bfd-b193-e4c4be2cfeb1","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_kispest-tizemeletes-haz-kizuhant-fiu-rendorok-ujraelesztes","timestamp":"2025. március. 14. 16:04","title":"Rendőrök élesztettek újra egy kispesti panelházból kizuhant 17 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9c477-5879-44ea-8ff0-e7a87db46268","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Portugália után Kanada is azt fontolgatja, mégse az ellenségesen viselkedő USA-tól szerezzen be vadászgépeket. Kanada számára az egyik opció a svéd Saab Gripenje.","shortLead":"Portugália után Kanada is azt fontolgatja, mégse az ellenségesen viselkedő USA-tól szerezzen be vadászgépeket. Kanada...","id":"20250315_Ujabb-vasarlot-veszithet-az-F-35-os-vadaszgep-Trump-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf9c477-5879-44ea-8ff0-e7a87db46268.jpg","index":0,"item":"77f65893-bd05-4724-b005-da0115bcaa4f","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_Ujabb-vasarlot-veszithet-az-F-35-os-vadaszgep-Trump-miatt","timestamp":"2025. március. 15. 16:06","title":"Újabb vásárlót veszíthet az F-35-ös vadászgép Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A trió tagjai közül a 12 éves három évre javítóintézetbe került, míg a többiekkel szemben még folytatóik az eljárás.","shortLead":"A trió tagjai közül a 12 éves három évre javítóintézetbe került, míg a többiekkel szemben még folytatóik az eljárás.","id":"20250314_francia-no-rablas-andrassy-ut-lanybanda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d.jpg","index":0,"item":"624b7214-f6bf-4a45-8b56-3c6adabda258","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_francia-no-rablas-andrassy-ut-lanybanda","timestamp":"2025. március. 14. 12:49","title":"Tizenéves lányok raboltak ki és vertek meg egy francia nőt az Andrássy úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]