Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két új mesterségesintelligencia-modellt is kiadott a „kínai Google-ként” is emlegetett Baidu: az Ernie X1, valamint az Ernie 4.5 a cég szerint az OpenAI-jal és a DeepSekkel is versenyre tud kelni.","shortLead":"Két új mesterségesintelligencia-modellt is kiadott a „kínai Google-ként” is emlegetett Baidu: az Ernie X1, valamint...","id":"20250317_baidu-ernie-x1-mesterseges-uj-intelligencia-modellek-kina-verseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593.jpg","index":0,"item":"fe0775c0-6251-4f2b-8289-ec83a2fe23d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_baidu-ernie-x1-mesterseges-uj-intelligencia-modellek-kina-verseny","timestamp":"2025. március. 17. 18:03","title":"99%-kal olcsóbb a ChatGPT-nél a „kínai Google” legújabb MI-je, ami még a DeepSeeknek is feladhatja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","shortLead":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","id":"20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978.jpg","index":0,"item":"03875281-af02-4994-8348-abe46b0462cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:13","title":"Egy jogállamban ez egy politikustól sem megengedhető - visszautasítja Orbán Viktor poloskázós beszédét az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507d62dc-c150-45c0-8513-bfe9ea1df986","c_author":"Galicza Dorina","category":"360","description":"CSOK, babaváró, munkáshitel – csak úgy repkednek a kormánytól a kamatmentesnek vagy vissza nem térítendőnek mondott támogatások, amelyekhez már a felvételkor gyereket kell ígérni, vagy a szülések után csökken a tartozás. Erre jön rá a családi adókedvezmény és az szja-mentesség, de mennyit nyerhet mindezekkel egy család? Végigszámoltuk a családtámogatási rendszert.","shortLead":"CSOK, babaváró, munkáshitel – csak úgy repkednek a kormánytól a kamatmentesnek vagy vissza nem térítendőnek mondott...","id":"20250316_csaladtamogatasi-rendszer-adokedvetmeny-hany-gyereket-szuljek-szja-hitel-csok-profit-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507d62dc-c150-45c0-8513-bfe9ea1df986.jpg","index":0,"item":"dc504215-5b41-41b8-a71e-99706e59c9e0","keywords":null,"link":"/360/20250316_csaladtamogatasi-rendszer-adokedvetmeny-hany-gyereket-szuljek-szja-hitel-csok-profit-gyerekvallalas","timestamp":"2025. március. 16. 10:30","title":"Much adó about nothing: mikor, hány gyereket kell szülnöm ahhoz, hogy a legtöbbet profitáljak az államból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e16524-97ac-456e-a722-7e4777d449c9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A német Amazontól rendelt egy tesztelő egy erős AMD processzort. A csomag kézbesítésekor úgy tűnt, minden rendben van. Azonban amikor pár nap múlva dolgozni akart a CPU-val, jött a feketeleves.","shortLead":"A német Amazontól rendelt egy tesztelő egy erős AMD processzort. A csomag kézbesítésekor úgy tűnt, minden rendben van...","id":"20250316_hamis-amd-processzor-nemet-amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e16524-97ac-456e-a722-7e4777d449c9.jpg","index":0,"item":"97626b52-5848-461f-8fce-1aafbce10eb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_hamis-amd-processzor-nemet-amazon","timestamp":"2025. március. 16. 08:03","title":"Vett egy menő AMD processzort az Amazonon, kicsomagolta, és kellemetlen meglepetés érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának bejegyzése közben arról tájékoztat, hogy “már harmadik hónapja, kisebb mértékben, de javul a vonatok pontossága”. ","shortLead":"Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának bejegyzése közben arról tájékoztat, hogy “már harmadik hónapja...","id":"20250316_Kigyulladt-egy-mozdony-Balatonfureden-szarvast-gazolt-a-vonat-Revfulopnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f.jpg","index":0,"item":"e82eb023-c1f2-4ca8-9136-1d45cb501e29","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Kigyulladt-egy-mozdony-Balatonfureden-szarvast-gazolt-a-vonat-Revfulopnel","timestamp":"2025. március. 16. 10:08","title":"Kigyulladt egy mozdony Balatonfüreden, szarvast gázolt a vonat Révfülöpnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d31b480-6dae-451c-a76b-ec846d90195e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tovább nőtt és ismét EU-rekorder a magyar infláció; erre válaszul a kormány meghirdette, mekkora lehet a maximális bolti árrés; az EU és az USA is egymásnak ugrott a vámháborúban. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Tovább nőtt és ismét EU-rekorder a magyar infláció; erre válaszul a kormány meghirdette, mekkora lehet a maximális...","id":"20250316_Es-akkor-arres-inflacio-mnb-matolcsy-vamhaboru-akkugyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d31b480-6dae-451c-a76b-ec846d90195e.jpg","index":0,"item":"dc429f2a-05bb-4f2f-8247-a5f17f10e6fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250316_Es-akkor-arres-inflacio-mnb-matolcsy-vamhaboru-akkugyar","timestamp":"2025. március. 16. 07:00","title":"És akkor a kormány rendeletbe írta, hogy tilos elfogynia a boltokból az árunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","shortLead":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","id":"20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4.jpg","index":0,"item":"dab5941f-3bf7-44e3-ad5d-48961ee1ffef","keywords":null,"link":"/sport/20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","timestamp":"2025. március. 17. 17:45","title":"Gulácsi a válogatottsága felfüggesztéséről: „Itthon ennek egy kicsit nagyobb feneket kerítettek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59be8f43-6c9a-4498-ace1-b3e7d661a69b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A regényben az apja magnóra mondja a családi legendákat és az addig eltitkolt részleteket.","shortLead":"A regényben az apja magnóra mondja a családi legendákat és az addig eltitkolt részleteket.","id":"20250317_hvg-Marianna-D-Birnbaum-Apu-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59be8f43-6c9a-4498-ace1-b3e7d661a69b.jpg","index":0,"item":"e296c6f1-6875-4c0b-bb53-185fbb18c191","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-Marianna-D-Birnbaum-Apu-regeny","timestamp":"2025. március. 17. 16:00","title":"Szülei életvégi monológjaival önmagának is emléket állított a nemrég elhunyt Marianna D. Birnbaum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]