[{"available":true,"c_guid":"554353f9-3e39-4777-9442-4ec0f05542ea","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén.","shortLead":"Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén.","id":"20250330_nagy-peter-doos-imre-tisztujito-kozgyules-elnokvalasztas-magyar-sulyemelo-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554353f9-3e39-4777-9442-4ec0f05542ea.jpg","index":0,"item":"5b36daed-e317-449f-a04b-3fad01058417","keywords":null,"link":"/sport/20250330_nagy-peter-doos-imre-tisztujito-kozgyules-elnokvalasztas-magyar-sulyemelo-szovetseg","timestamp":"2025. március. 30. 17:38","title":"17 év után leváltották a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökét, aki biztos volt a győzelmében, de készült B-tervvel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7804ddf6-3641-4e90-ac3d-0f543279e408","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már Magyarországon is látni olyan házakat, amelyek hatalmas ablakaikon nyújtanak betekintést minden arra járónak az ott élők életébe. De miért nem zavarja ez a lakókat?","shortLead":"Már Magyarországon is látni olyan házakat, amelyek hatalmas ablakaikon nyújtanak betekintést minden arra járónak az ott...","id":"20250329_Miert-nem-tesznek-fuggonyt-az-ablakaikra-a-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7804ddf6-3641-4e90-ac3d-0f543279e408.jpg","index":0,"item":"ccfa1dfe-d134-4488-b9de-0871df072fbd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Miert-nem-tesznek-fuggonyt-az-ablakaikra-a-gazdagok","timestamp":"2025. március. 29. 18:31","title":"Miért nem tesznek függönyt az ablakaikra a gazdagok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ddcbf-5e78-42cc-b70e-a8a6c95e6238","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fekete Aurus Senat a sérült autó, aminek az értéke meghaladja a 130 millió forintot.","shortLead":"Egy fekete Aurus Senat a sérült autó, aminek az értéke meghaladja a 130 millió forintot.","id":"20250329_Moszkvaban-felrobbant-egy-limuzin-amely-elvileg-Putyin-flottajahoz-tartozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7ddcbf-5e78-42cc-b70e-a8a6c95e6238.jpg","index":0,"item":"7db0cb94-f2c7-4fd6-a430-527eecee8ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_Moszkvaban-felrobbant-egy-limuzin-amely-elvileg-Putyin-flottajahoz-tartozott","timestamp":"2025. március. 29. 18:36","title":"Moszkvában felrobbant egy limuzin, ami állítólag Putyin flottájához tartozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor vicces hangulatban van, Gáspár Győző zebraügyi főtanácsadó lett.","shortLead":"Orbán Viktor vicces hangulatban van, Gáspár Győző zebraügyi főtanácsadó lett.","id":"20250329_Ellenzeki-lokdosodes-abszurd-vadak-Orban-Viktor-a-zebra-ugyrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561.jpg","index":0,"item":"e5ff0345-649b-4c72-8990-5031ea7e6c9b","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Ellenzeki-lokdosodes-abszurd-vadak-Orban-Viktor-a-zebra-ugyrol","timestamp":"2025. március. 29. 19:24","title":"Ellenzéki lökdösődés, abszurd vádak – Orbán Viktor a zebra-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jens-Frederik Nielsen megválasztott grönlandi miniszterelnök vasárnap Facebookon tett bejegyzésében utasította el azt, hogy a szigetet az Egyesült Államok megszerezze.","shortLead":"Jens-Frederik Nielsen megválasztott grönlandi miniszterelnök vasárnap Facebookon tett bejegyzésében utasította el azt...","id":"20250330_donald-trump-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"671826c4-7e96-4e56-939f-6a375fd20880","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-gronland","timestamp":"2025. március. 30. 22:04","title":"Grönlandi kormányfő: „Az Egyesült Államok nem kapja meg a szigetünket!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Aránytalannak és indokolatlannak tartják a drágulásokat.","shortLead":"Aránytalannak és indokolatlannak tartják a drágulásokat.","id":"20250329_banki-telefon-internet-dijak-szabalyozasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4.jpg","index":0,"item":"483009df-3635-4c51-9984-1fe13f6b8864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250329_banki-telefon-internet-dijak-szabalyozasat","timestamp":"2025. március. 29. 11:07","title":"Az árrésstop után a banki, a telefon- és az internetdíjakat is szabályozná a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73d865-f5d1-4c47-96d1-4a6d5473c3db","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Teszten a Dyson első olyan hajformázó készüléke, amely vezeték nélküli kapcsolatban van használója telefonjával. Nem mellesleg minden korábbinál kényelmesebb használatot ígér, legyen szó egyszerű hajszárításról, göndörítésről vagy épp egyenesítésről.","shortLead":"Teszten a Dyson első olyan hajformázó készüléke, amely vezeték nélküli kapcsolatban van használója telefonjával. Nem...","id":"20250330_dyson-airwrap-id-okos-hajformazo-hajszarito-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae73d865-f5d1-4c47-96d1-4a6d5473c3db.jpg","index":0,"item":"26b0fca7-9c34-41a6-a8f3-2465301ef3df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_dyson-airwrap-id-okos-hajformazo-hajszarito-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 30. 11:00","title":"Mitől és mennyire okos a hajszárítók Rolls-Royce-a? Kipróbáltuk a Dyson új hajformázóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd124f-9c06-45b0-925b-630cfcdec4f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani” – üvöltötte egy férfi az aktivistáknak.","shortLead":"„Nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani” – üvöltötte egy férfi az aktivistáknak.","id":"20250329_tisza-aktivista-fenyegetes-akasztas-kelenfold-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dd124f-9c06-45b0-925b-630cfcdec4f8.jpg","index":0,"item":"39dc6892-7cc4-4ddc-a056-8cf6d2f0b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_tisza-aktivista-fenyegetes-akasztas-kelenfold-ebx","timestamp":"2025. március. 29. 18:01","title":"„Fel foglak akasztani, ha lesz rá lehetőségem” – most Kelenföldön estek neki a Tisza aktivistáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]