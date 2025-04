Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tavaly 15 évesen elhunyt lány minden kezeléssel és újabb gyógyszerrel egyre messzebb került a javulástól.","shortLead":"A tavaly 15 évesen elhunyt lány minden kezeléssel és újabb gyógyszerrel egyre messzebb került a javulástól.","id":"20250401_kaliforniaban-meghalt-magyar-kamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04a00d2-c0f2-42d4-ae75-76c2056dfe3a.jpg","index":0,"item":"6c011231-7d87-475e-bf1b-516262598e25","keywords":null,"link":"/elet/20250401_kaliforniaban-meghalt-magyar-kamasz","timestamp":"2025. április. 01. 15:20","title":"Megszólaltak a Kaliforniában meghalt magyar kamasz rokonai: magukra hagyták őket Jázmin egyre romló állapotával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a82016-1835-4e9a-b13a-c6c3c557c589","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A börtönbüntetésre ítélt boszniai szerb vezető titokban hagyta el Bosznia-Hercegovinát még március közepén.","shortLead":"A börtönbüntetésre ítélt boszniai szerb vezető titokban hagyta el Bosznia-Hercegovinát még március közepén.","id":"20250401_milorda-dodik-bosznia-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a82016-1835-4e9a-b13a-c6c3c557c589.jpg","index":0,"item":"d8b14f9b-ef2d-4c76-a1d1-9a7079562800","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_milorda-dodik-bosznia-moszkva","timestamp":"2025. április. 01. 12:22","title":"Moszkvában bukkant fel Orbán szövetségese, a hazájában körözött Milorad Dodik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db83adcf-1e1e-4983-a522-f9161af55a71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sam Mendes külön-külön életrajzi filmeket készít a négy beatle-ről, most kiderült, a négy film egyszerre kerül moziba.","shortLead":"Sam Mendes külön-külön életrajzi filmeket készít a négy beatle-ről, most kiderült, a négy film egyszerre kerül moziba.","id":"20250401_Egyszerre-mutatnak-be-harom-ev-mulva-a-negy-Beatles-filmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db83adcf-1e1e-4983-a522-f9161af55a71.jpg","index":0,"item":"bbaa56c1-3835-4b20-ae42-7a90188b34c1","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Egyszerre-mutatnak-be-harom-ev-mulva-a-negy-Beatles-filmet","timestamp":"2025. április. 01. 10:27","title":"Világhíres színészekkel jönnek Sam Mendes Beatles-filmjei, mindjárt egyszerre négy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megfigyelési övezeteket jelöltek ki, behozatali tilalmat, szigorított ellenőrzést vezettek be az osztrák hatóságok a szlovákiai és magyarországi ragadós száj- és körömfájásos esetek miatt.","shortLead":"Megfigyelési övezeteket jelöltek ki, behozatali tilalmat, szigorított ellenőrzést vezettek be az osztrák hatóságok...","id":"20250402_ragados-szaj-es-koromfajas-ausztria-ovintezkedesek-burgenland-allattartas-allategeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"08daf225-167e-439d-b3fc-735df3c27000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_ragados-szaj-es-koromfajas-ausztria-ovintezkedesek-burgenland-allattartas-allategeszsegugy","timestamp":"2025. április. 02. 08:18","title":"Bekeményít Ausztria a határok mentén a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789cfb2c-9c4a-47ed-8b88-a140f903bbb7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Négy magyar került fel a Forbes listáján azok közé, akiknek a vagyona dollárban mérve elérte az egymilliárdot.","shortLead":"Négy magyar került fel a Forbes listáján azok közé, akiknek a vagyona dollárban mérve elérte az egymilliárdot.","id":"20250401_szupergazdagok-meszaros-forbes-musk-csanyi-felcsuti-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/789cfb2c-9c4a-47ed-8b88-a140f903bbb7.jpg","index":0,"item":"12c11547-3ff8-4590-9f48-2fcf854e0f27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_szupergazdagok-meszaros-forbes-musk-csanyi-felcsuti-gazdagok","timestamp":"2025. április. 01. 15:10","title":"Már csak egy kicsit kell dolgoznia Mészáros Lőrincnek ahhoz, hogy a világ ezer leggazdagabb embere közé kerüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A méhtestrák, a vastagbélrák, a mellrák és a szájüregi daganatok azonosításában ért el nagyon biztató pontosságot a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A méhtestrák, a vastagbélrák, a mellrák és a szájüregi daganatok azonosításában ért el nagyon biztató pontosságot...","id":"20250402_mehtestrak-vastagbelrak-mellrak-daganat-pontos-diagnosztizalas-mesterseges-intelligencia-ecgmpl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80.jpg","index":0,"item":"d9c9e1db-337f-42ba-a5c1-7adf9433f52a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_mehtestrak-vastagbelrak-mellrak-daganat-pontos-diagnosztizalas-mesterseges-intelligencia-ecgmpl","timestamp":"2025. április. 02. 08:03","title":"Kétségek nélkül: 99%-os pontossággal azonosítja a rákot egy új rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Horváth László kormánybiztos zéró toleranciát emleget.","shortLead":"Horváth László kormánybiztos zéró toleranciát emleget.","id":"20250331_drogtorveny-kabitoszer-horvath-laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb.jpg","index":0,"item":"91a71618-fa7a-4802-bd2a-9aad2c72e15b","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_drogtorveny-kabitoszer-horvath-laszlo-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 12:07","title":"Kedden jön az új drogtörvény, nem lesz különbség a normál és a szintetikus kábítószerek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több ennél. Marseille környékén próbáltuk ki a négyfelé hajtással támadó román újdonságot, mely alaphangon 10 millió forintot kóstál.","shortLead":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több...","id":"20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17.jpg","index":0,"item":"9bd8826b-c153-47bf-b735-3cd166e06127","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 31. 15:18","title":"Merjünk nagyot álmodni: vezettük a legerősebb, legdrágább Daciát, a vadonatúj Bigstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]