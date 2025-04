Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a környék egyik legdrágább ingatlana.","shortLead":"Ez a környék egyik legdrágább ingatlana.","id":"20250402_Meszaros-Lorinc-borasz-luxusvilla-francia-riviera-vallauris-varaslas-kalocsai-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"a277aa7a-3986-4ffd-8b73-127059c01ee9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Meszaros-Lorinc-borasz-luxusvilla-francia-riviera-vallauris-varaslas-kalocsai-laszlo","timestamp":"2025. április. 02. 07:28","title":"Több mint négymilliárd forintért vásárolt luxusvillát Mészáros Lőrinc borásza a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg az uniós kormányok. Eddig 19 ország jelezte erre vonatkozó szándékát – értesült az EUrologus.","shortLead":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg...","id":"20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228.jpg","index":0,"item":"99cc8e4a-4e0b-46e4-ada1-8289fe182f6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:33","title":"Már 19 kormányból áll az Orbán-ellenes koalíció az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d721c558-aa18-40a3-bffe-170951a92cdd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Bedrogozva, vezetéstől eltiltva és forgalomból kivont kocsival sikerült mindezt összehoznia. ","shortLead":"Bedrogozva, vezetéstől eltiltva és forgalomból kivont kocsival sikerült mindezt összehoznia. ","id":"20250401_Langra-kapott-a-bedrogozva-menekulo-autos-kocsija-Papan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d721c558-aa18-40a3-bffe-170951a92cdd.jpg","index":0,"item":"738a1f29-afa3-4a94-8ba5-f8e1c456178e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_Langra-kapott-a-bedrogozva-menekulo-autos-kocsija-Papan","timestamp":"2025. április. 01. 07:53","title":"A járőrök oltották el a menekülő autós kocsiját miután kerékpártartóknak csapódott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel szeretne megérteni és kezelni az állam.","shortLead":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel...","id":"20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"693f5a8c-97c3-4272-9c8f-5a48e0586789","keywords":null,"link":"/elet/20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","timestamp":"2025. április. 02. 18:37","title":"Drasztikusan megnőtt a mérgezések száma a nikotinos termékek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d349eb22-90eb-43bc-b7a8-27460cce857c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mészáros József, Sóskút polgármestere azt mondta, kedden tárgyaltak a kormányhivatallal az Andrada-beruházásáról, illetve az ahhoz kapcsolódó engedélyekről. ","shortLead":"Mészáros József, Sóskút polgármestere azt mondta, kedden tárgyaltak a kormányhivatallal az Andrada-beruházásáról...","id":"20250402_soskuti-akkufeldolgozo-kornyezethasznalati-engedely-kormanyhivatal-andrada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d349eb22-90eb-43bc-b7a8-27460cce857c.jpg","index":0,"item":"7c38d5ae-25ac-4312-8f34-1e6088e62bc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_soskuti-akkufeldolgozo-kornyezethasznalati-engedely-kormanyhivatal-andrada","timestamp":"2025. április. 02. 17:39","title":"Visszavonta a sóskúti akkufeldolgozó környezethasználati engedélyét a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával később érkezik Budapestre a korábban bejelentettnél. Ezzel módosultak a közúti korlátozások is a fővárosban.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával később érkezik Budapestre a korábban bejelentettnél. Ezzel módosultak a közúti...","id":"20250402_netanjahu-budapest-kozuti-korlatozasok-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e.jpg","index":0,"item":"d4a2af85-982b-4bfe-8e51-2a30be360a43","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_netanjahu-budapest-kozuti-korlatozasok-valtozas","timestamp":"2025. április. 02. 17:54","title":"Csak csütörtökön érkezik meg Netanjahu Budapestre, változtak a közúti korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325ceed8-f287-486b-b1a2-20db86be1f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas rendezőt tanúként hallgatták meg a kongresszus bizottsági ülésén.","shortLead":"Az Oscar-díjas rendezőt tanúként hallgatták meg a kongresszus bizottsági ülésén.","id":"20250402_Oliver-Stone-a-Kennedy-gyilkossag-aktajanak-ujranyitasat-surgeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325ceed8-f287-486b-b1a2-20db86be1f05.jpg","index":0,"item":"979c43fa-234d-4dd0-9e07-37dcf7e00564","keywords":null,"link":"/elet/20250402_Oliver-Stone-a-Kennedy-gyilkossag-aktajanak-ujranyitasat-surgeti","timestamp":"2025. április. 02. 16:49","title":"Oliver Stone a Kennedy-gyilkosság aktájának újranyitását sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49de913-ab8c-4165-87f1-25c7d2bd205a","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A pilóták „gyógyszerezését” a nácik kezdték el. Ők metamfetamint használtak, amit hatékonysága miatt más országok is átvettek, de rövid időn belül leváltották egy kevésbé addiktív és veszélyes drogra – igaz, ennek is megvannak a maga mellékhatásai.","shortLead":"A pilóták „gyógyszerezését” a nácik kezdték el. Ők metamfetamint használtak, amit hatékonysága miatt más országok is...","id":"20250402_modafinil-hatasa-ezt-szedik-a-vadaszpilotak-hogy-ebren-maradjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a49de913-ab8c-4165-87f1-25c7d2bd205a.jpg","index":0,"item":"4801a42b-6b4a-4586-9c3d-7b5827e04818","keywords":null,"link":"/elet/20250402_modafinil-hatasa-ezt-szedik-a-vadaszpilotak-hogy-ebren-maradjanak","timestamp":"2025. április. 02. 06:01","title":"Ezt szedik a vadászpilóták, hogy ébren maradjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]