[{"available":true,"c_guid":"21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","shortLead":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","id":"20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6.jpg","index":0,"item":"b4aa2b75-1614-42ae-9e3d-e0e7c53c5783","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","timestamp":"2025. április. 05. 16:15","title":"Hosszú szériára van esélye A kriplinek a Centrál Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz, amiket kijavítva jobb és tartósabb szerkezetet lehet építeni.","shortLead":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz...","id":"20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3.jpg","index":0,"item":"e848c19b-c393-48d9-aeca-086123d955c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","timestamp":"2025. április. 05. 10:03","title":"Kína állítja, hogy miután a mérnökei ránéztek a NASA atomreaktorára, kitaláltak egy sokkal jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Csak találgatni lehet, hogy védekező üzemmódba kapcsolt vagy kiegyezett a hatalommal Matolcsy György volt MNB-elnök, miután meghazudtolta az ÁSZ büntetőügyet generáló megállapításait.","shortLead":"Csak találgatni lehet, hogy védekező üzemmódba kapcsolt vagy kiegyezett a hatalommal Matolcsy György volt MNB-elnök...","id":"20250404_hvg-matolcsy-mnb-asz-jelentes-bunbak-mbh-romlas-viragai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"616d592d-fe17-4da0-93e2-b3d88075ec8c","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-matolcsy-mnb-asz-jelentes-bunbak-mbh-romlas-viragai","timestamp":"2025. április. 04. 13:30","title":"Az ÁSZ kulcsfontosságú megjegyzése és amiről Varga Mihály mélyen hallgat – bőven vannak még kérdőjelek az MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81323c38-eb6e-404a-959e-2a41f4f0e1a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 76 éves uralkodó egy windsori fogadáson szállt be a zöldségzenekar produkciójába.","shortLead":"A 76 éves uralkodó egy windsori fogadáson szállt be a zöldségzenekar produkciójába.","id":"20250404_karoly-kiraly-repan-furulyazik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81323c38-eb6e-404a-959e-2a41f4f0e1a6.jpg","index":0,"item":"4aceef47-6305-4a87-9efe-fa37fc2cfc79","keywords":null,"link":"/elet/20250404_karoly-kiraly-repan-furulyazik","timestamp":"2025. április. 04. 12:43","title":"Nem vicc: III. Károly király tényleg egy répán furulyázik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Brutális, viszont totálisan átgondolatlan vámháborút indított az Egyesült Államok; Matolcsy György durva szakmai hibákkal vádolja az MNB gazdálkodását kritizáló ÁSZ-t; tovább terjed a száj- és körömfájás járvány. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Brutális, viszont totálisan átgondolatlan vámháborút indított az Egyesült Államok; Matolcsy György durva szakmai...","id":"20250406_Es-akkor-trump-vamhaboru-vamok-mnb-asz-arak-atm-nyaralas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1.jpg","index":0,"item":"23e7fd11-4e5b-46a2-9af7-94a7f9288613","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_Es-akkor-trump-vamhaboru-vamok-mnb-asz-arak-atm-nyaralas-jarvany","timestamp":"2025. április. 06. 07:00","title":"És akkor úgy omlik össze az eddigi világrend, hogy Trump még a pingvineket is megvámolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b004b977-df04-4887-8ff4-ff100b8fbbe0","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Csöbörből vödörbe kerültek a budapesti repülőtéren dolgozók: úgy érzik, hogy az előző években sem kényeztették el őket, de az állami tulajdonos fukarsága még a magánbefektetőén is túltesz.","shortLead":"Csöbörből vödörbe kerültek a budapesti repülőtéren dolgozók: úgy érzik, hogy az előző években sem kényeztették el őket...","id":"20250404_hvg-budapest-airport-allam-szakszervezet-ferihegy-berhelyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b004b977-df04-4887-8ff4-ff100b8fbbe0.jpg","index":0,"item":"28875794-be15-4d16-9cd2-b6d67ff83fbe","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-budapest-airport-allam-szakszervezet-ferihegy-berhelyzet","timestamp":"2025. április. 04. 09:40","title":"Amikor az állam azt mondta, hogy jobb gazdája lesz a budapesti reptérnek, nem a dolgozók bérére gondolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3216fe5a-d794-4fee-a34b-9d0ec6296034","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A politikust arra hivatkozva távolították el a pártból, hogy folyamatosan sértette a tagság és a választott tisztségviselők jó hírnevét.","shortLead":"A politikust arra hivatkozva távolították el a pártból, hogy folyamatosan sértette a tagság és a választott...","id":"20250405_Kizarta-a-bajkevero-Gyimesi-Gyorgyot-a-szlovakiai-Magyar-Szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3216fe5a-d794-4fee-a34b-9d0ec6296034.jpg","index":0,"item":"cd035973-a5e5-418a-9176-eba7caa878c5","keywords":null,"link":"/vilag/20250405_Kizarta-a-bajkevero-Gyimesi-Gyorgyot-a-szlovakiai-Magyar-Szovetseg","timestamp":"2025. április. 05. 15:10","title":"Kizárta a bajkeverő Gyimesi Györgyöt a szlovákiai Magyar Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az új amerikai vámok elsősorban a tengerentúli fogyasztókat és cégeket sújtják, de Európa rosszul teszi, ha megfontolatlanul a bosszúval próbálkozik. Ezt fejti ki elemzésében Eric Frey külpolitikai szerkesztő.","shortLead":"Az új amerikai vámok elsősorban a tengerentúli fogyasztókat és cégeket sújtják, de Európa rosszul teszi, ha...","id":"20250404_Der-Standard-figyelmeztetes-Az-amerikai-gazdasag-lesz-a-Trump-fele-kereskedelmi-haboru-elso-aldozata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d39c3c9c-d415-4b3c-be29-1cc5c467ee34.jpg","index":0,"item":"435138ad-e136-4813-ad8d-267b32c24101","keywords":null,"link":"/360/20250404_Der-Standard-figyelmeztetes-Az-amerikai-gazdasag-lesz-a-Trump-fele-kereskedelmi-haboru-elso-aldozata","timestamp":"2025. április. 04. 15:45","title":"Der Standard-elemzés: Az amerikai gazdaság lesz a Trump-féle kereskedelmi háború első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]