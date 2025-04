Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2678947b-c624-4292-b539-3cb0bfdd6b8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet szerint James Toback forgatókönyvíró-rendező rengeteg nő ellen követett el négy évtizeden át szexuális erőszakot. ","shortLead":"Az ítélet szerint James Toback forgatókönyvíró-rendező rengeteg nő ellen követett el négy évtizeden át szexuális...","id":"20250410_40-no-vadolta-meg-szexualis-zaklatassal-17-milliard-dollart-kell-fizetnie-az-Oscar-ra-jelolt-filmesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2678947b-c624-4292-b539-3cb0bfdd6b8d.jpg","index":0,"item":"babdd25e-046d-431f-ba17-80d133d606a6","keywords":null,"link":"/elet/20250410_40-no-vadolta-meg-szexualis-zaklatassal-17-milliard-dollart-kell-fizetnie-az-Oscar-ra-jelolt-filmesnek","timestamp":"2025. április. 10. 10:55","title":"40 nő vádolta meg szexuális zaklatással, 1,7 milliárd dollárt kell fizetnie az Oscar-díjra jelölt filmesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab1c38d-79da-4018-b14e-4065089e5557","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Ervin reméli, hogy Fábry Sándor élete utolsó részében kimondja, hogy ami itt zajlik, az tarthatatlan.","shortLead":"Nagy Ervin reméli, hogy Fábry Sándor élete utolsó részében kimondja, hogy ami itt zajlik, az tarthatatlan.","id":"20250410_nagy-ervin-fabry-sandorrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab1c38d-79da-4018-b14e-4065089e5557.jpg","index":0,"item":"549e5d3d-2b99-4313-a961-20d8e75a9ca9","keywords":null,"link":"/elet/20250410_nagy-ervin-fabry-sandorrol","timestamp":"2025. április. 10. 19:24","title":"Nagy Ervin szerint Fábry Sándor felismerte, hogy nem kellett volna befeküdnie a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1971d8c-b0d3-4643-9987-a6a14c5747c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OKFŐ-n belül létrehozzák a Központi Pertámogatási Rendszert a 30 millió forint perértéket meghaladó jogviták és egyes speciális perek kezelésére.","shortLead":"Az OKFŐ-n belül létrehozzák a Központi Pertámogatási Rendszert a 30 millió forint perértéket meghaladó jogviták és...","id":"20250410_okfo-kozponti-pertamogatasi-rendszer-muhiba-panasz-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1971d8c-b0d3-4643-9987-a6a14c5747c9.jpg","index":0,"item":"86753b13-6c1d-4f54-845d-1b5fc661c732","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_okfo-kozponti-pertamogatasi-rendszer-muhiba-panasz-korhaz","timestamp":"2025. április. 10. 07:07","title":"Évente milliárdokat fizetnek ki a magyar kórházak műhibák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk később felidézni. A jó hír, hogy a memória fejleszthető, egyesek szerint akár egyetlen egyszerű szabállyal is.","shortLead":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk...","id":"20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95.jpg","index":0,"item":"0ab61454-b486-4e7a-87bf-7c54794e39ff","keywords":null,"link":"/elet/20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","timestamp":"2025. április. 11. 05:30","title":"Képtelen megjegyezni a dolgokat? Ezzel a trükkel egyszerűen fejlesztheti a memóriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilvia azt állítja, a bántalmazásról felettesei is tudtak, mégsem segítettek neki.","shortLead":"Szilvia azt állítja, a bántalmazásról felettesei is tudtak, mégsem segítettek neki.","id":"20250409_Blikk-Evekig-bantalmazta-volt-ferje-a-rendorseg-arcat-megis-ellene-emelhetnek-vadat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"e50f2369-6181-4e2c-8c1a-3c5e7dfb2321","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Blikk-Evekig-bantalmazta-volt-ferje-a-rendorseg-arcat-megis-ellene-emelhetnek-vadat","timestamp":"2025. április. 09. 11:45","title":"Blikk: Évekig bántalmazta volt férje a rendőrség arcát, mégis ellene emelhetnek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Visszatérhetnek a 600 forint alatti árak.","shortLead":"Visszatérhetnek a 600 forint alatti árak.","id":"20250409_Most-megeri-varni-a-tankolassal-komoly-areses-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"c9e8108a-0dae-42f8-b908-c69feb52316e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Most-megeri-varni-a-tankolassal-komoly-areses-jon","timestamp":"2025. április. 09. 10:22","title":"Most megéri várni a tankolással, komoly áresés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy áramellátási megszakító meghibásodása okozott zárlatot, emiatt kábeleket kellett kicserélni.","shortLead":"Egy áramellátási megszakító meghibásodása okozott zárlatot, emiatt kábeleket kellett kicserélni.","id":"20250410_2es-metro-meghibasodas-kabelcsere-zarlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"5660c1e1-240d-459a-a2b4-9ec358ce39bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_2es-metro-meghibasodas-kabelcsere-zarlat","timestamp":"2025. április. 10. 05:21","title":"Elhárították a hibát, újra a teljes vonalon jár a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban. A Duma Aktuál csapata ennek örömére felidézte Tarlós István legjobb aranyköpéseit a korábban felmerült problémákról. Mond valakinek valamit a nagy fakockaszabotázs? Az összeesküvés-elméletekből pedig nincs hiány, Litkai Gergelyék elsősorban a hörcsögtulajdonosoknak és a vonatozóknak ajánlják, hogy figyeljenek. ","shortLead":"Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve...","id":"20250409_duma-aktual-bkk-metrokocsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98.jpg","index":0,"item":"8a6a5609-493a-4f3a-b10c-aaf5b3c13684","keywords":null,"link":"/360/20250409_duma-aktual-bkk-metrokocsik","timestamp":"2025. április. 09. 18:30","title":"Klímaválság és fakocka: az orosz metrókocsik története soha nem érhet véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]