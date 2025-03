Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez kezd a pénzével. A lehetőségekről, a szempontokról és a veszélyekről a HVG több piaci szereplőt kérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez...","id":"20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922.jpg","index":0,"item":"8bb0932e-1f40-4cf3-a2a0-a0b52232a778","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","timestamp":"2025. március. 03. 18:30","title":"Állampapírpénzek: mit lehet tenni a Nagy Márton-i őrület idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5","c_author":"Bábel Vilmos, Földes Márton ","category":"360","description":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt a HVG-nek Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke, aki azzal került a kormánypropaganda célkeresztjébe, hogy nyíltan beállt Magyar Péter mögé.","shortLead":"Minél többeket szeretnék meggyőzni arról, hogy az én szakterületemen a Tisza Párt kínál megoldást – erről is beszélt...","id":"20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2ec280-d037-4295-b8a5-b16a4a9550d5.jpg","index":0,"item":"e862285e-a834-4c21-a72a-6eb66cf4dacb","keywords":null,"link":"/360/20250305_ruszin-szendi-romulusz-interju-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. március. 05. 06:30","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Akinek már volt vérdíj a fején, az nem ijed meg ilyen fenyegetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a frissen kinevezett USAID-kormánybiztost, László Andrást is magával vitte Marco Rubióhoz.","shortLead":"Szijjártó Péter a frissen kinevezett USAID-kormánybiztost, László Andrást is magával vitte Marco Rubióhoz.","id":"20250304_szijjarto-peter-usa-marco-rubio-rogan-antal-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee.jpg","index":0,"item":"cb4d5c4c-31d1-4132-8a1c-4a41c84f10d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_szijjarto-peter-usa-marco-rubio-rogan-antal-szankcio","timestamp":"2025. március. 04. 20:22","title":"Szijjártó szerint az amerikai külügyminiszter \"nyitottságáról biztosította\" Rogán szankciós listáról való törlésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","shortLead":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","id":"20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"02b579a5-5de8-4fcb-9f69-6e174f8fdbed","keywords":null,"link":"/360/20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","timestamp":"2025. március. 05. 07:30","title":"Gustav Gressel: Moszkva akár már jövőre ráronthat valamelyik uniós tagállamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha a boltok nem csökkentenek önként árat, akkor a kormány kész „minden eszközt” bevetni. Egy hetük van előállni az árcsökkentési terveikkel.","shortLead":"Ha a boltok nem csökkentenek önként árat, akkor a kormány kész „minden eszközt” bevetni. Egy hetük van előállni...","id":"20250305_Ketyeg-az-ora---igy-zsarolja-a-boltokat-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"e2ef1f29-6ba3-45e7-98e9-14ea20ece41e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Ketyeg-az-ora---igy-zsarolja-a-boltokat-a-kormany","timestamp":"2025. március. 05. 10:18","title":"Ketyeg az óra! – elküldte a selyemzsinórt a boltoknak Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035463a1-d70f-4498-8dc0-7aa81da2d49c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezt a négykarikás német kupét az elmúlt évtizedekben évente átlagosan alig több mint 100 kilométert használták.","shortLead":"Ezt a négykarikás német kupét az elmúlt évtizedekben évente átlagosan alig több mint 100 kilométert használták.","id":"20250305_idokapszula-szinte-ujkent-var-gazdara-ez-a-34-eves-audi-coupe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/035463a1-d70f-4498-8dc0-7aa81da2d49c.jpg","index":0,"item":"5f083ea5-9414-472c-944e-ea0705904319","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_idokapszula-szinte-ujkent-var-gazdara-ez-a-34-eves-audi-coupe","timestamp":"2025. március. 05. 06:41","title":"Időkapszula: szinte új autóként vár gazdára ez a 34 éves Audi Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","shortLead":"Vannak, akik vitatják a különleges teljesítményt.","id":"20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d30071c-9efd-49e8-8048-5a23ec8b1f2a.jpg","index":0,"item":"c58c448d-ed56-4532-9663-80a197f12e17","keywords":null,"link":"/sport/20250303_Vilagrekorder-harcsat-foghatott-a-Dunabol-egy-roman-horgasz","timestamp":"2025. március. 03. 19:49","title":"Világrekorder harcsát fogott a Dunából egy román horgász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik az ember.","shortLead":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik...","id":"20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e.jpg","index":0,"item":"98df89ab-f59b-4d47-a325-13cd1cfe0a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","timestamp":"2025. március. 04. 14:03","title":"21 561 ember rá a bizonyíték: így változik a bél egészsége a különböző étrendek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]