[{"available":true,"c_guid":"c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják az álláskeresőket a virtuális térben, a hvgallasborze.hu oldalon. Chatelhetsz a kiállítókkal, több mint ezer állásra pályázhatsz, a Jobline virtuális standjánál pedig szakértő ad tanácsot az önéletrajz-íráshoz.","shortLead":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják...","id":"20250411_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7.jpg","index":0,"item":"b56a93d1-0cdc-4cf8-a835-63f282fd54c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 11. 09:00","title":"Chatelj munkaadókkal ─ ma még tart az online állásbörze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról beszélt. ","shortLead":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról...","id":"20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"4be148cf-d112-453b-aa55-ee3931057cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","timestamp":"2025. április. 10. 17:48","title":"Orbán Viktor: Ez a magyar demokrácia sötét napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szenátusban 60 szavazat kellene ahhoz, hogy átmenjen a javaslat, a republikánusok azonban csak 53-an vannak.","shortLead":"A szenátusban 60 szavazat kellene ahhoz, hogy átmenjen a javaslat, a republikánusok azonban csak 53-an vannak.","id":"20250410_donald-trump-rendelet-szovetsegi-birak-vegzes-korlatozas-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"62c52e4d-719b-41a6-90bb-35ce19d09a57","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_donald-trump-rendelet-szovetsegi-birak-vegzes-korlatozas-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 10. 08:53","title":"Trump útjába álltak a bírák, a republikánusok meg is szavazták, hogy ne hozhassanak általános érvényű végzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21d9906-3327-49cc-9dc6-0b128cf388e8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250410_Marabu-Feknyuz-Furcsa-gazdasagi-mutatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21d9906-3327-49cc-9dc6-0b128cf388e8.jpg","index":0,"item":"40e95d0d-8373-4ebc-9323-0e8cc987ccde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Marabu-Feknyuz-Furcsa-gazdasagi-mutatok","timestamp":"2025. április. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Furcsa gazdasági mutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095579a1-ad19-4305-9ec8-4108210b4a89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész és kedvese már több mint tíz éve együtt vannak, de esküvőt továbbra sem terveznek.","shortLead":"A zenész és kedvese már több mint tíz éve együtt vannak, de esküvőt továbbra sem terveznek.","id":"20250411_Mick-Jagger-eljegyezte-43-evvel-fiatalabb-baratnojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/095579a1-ad19-4305-9ec8-4108210b4a89.jpg","index":0,"item":"88060b9b-be82-418e-8211-7fbbf9452bbf","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Mick-Jagger-eljegyezte-43-evvel-fiatalabb-baratnojet","timestamp":"2025. április. 11. 12:21","title":"Mick Jagger eljegyezte 43 évvel fiatalabb barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cb781d-c86a-4805-bda9-401ebc7efa81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Viszlát, motorszám. ","shortLead":"Viszlát, motorszám. ","id":"20250410_Modosul-egy-fontos-bejegyzes-a-magyar-forgalmikban-motorszam-motorkod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83cb781d-c86a-4805-bda9-401ebc7efa81.jpg","index":0,"item":"4cb32ef2-ecdf-4235-91b7-317458bd0bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Modosul-egy-fontos-bejegyzes-a-magyar-forgalmikban-motorszam-motorkod","timestamp":"2025. április. 10. 07:58","title":"Módosul egy fontos bejegyzés a magyar forgalmiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely arról beszélt a kormányinfón: laboratóriumi információ alapján lehetséges, hogy a száj- és körömfájás mesterségesen, egy kémcsőben jött létre. ","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely...","id":"20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d.jpg","index":0,"item":"682f144c-c234-4a73-b80b-334813751b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","timestamp":"2025. április. 10. 16:01","title":"Kemenesi Gábor szerint szinte kizárt, hogy kémcsőben rakták össze a Magyarországon terjedő száj- és körömfájásvírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem lehet csak úgy megállapodni Trumpékkal, a vámháborúban Magyarország – ha akarja, ha nem – az EU részeként funkcionál. Az ING Bank vezető elemzőjét Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Nem lehet csak úgy megállapodni Trumpékkal, a vámháborúban Magyarország – ha akarja, ha nem – az EU részeként...","id":"20250410_Fulke-podcast-Virovacz-Peter-USA-vamhaboru-kina-magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"92cb47de-041a-4b87-96ed-1ed60acc66c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Fulke-podcast-Virovacz-Peter-USA-vamhaboru-kina-magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 17:48","title":"Trump Magyarországot is kicsinálja? – Virovácz Péter a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]