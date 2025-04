Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"83cb781d-c86a-4805-bda9-401ebc7efa81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Viszlát, motorszám. ","shortLead":"Viszlát, motorszám. ","id":"20250410_Modosul-egy-fontos-bejegyzes-a-magyar-forgalmikban-motorszam-motorkod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83cb781d-c86a-4805-bda9-401ebc7efa81.jpg","index":0,"item":"4cb32ef2-ecdf-4235-91b7-317458bd0bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Modosul-egy-fontos-bejegyzes-a-magyar-forgalmikban-motorszam-motorkod","timestamp":"2025. április. 10. 07:58","title":"Módosul egy fontos bejegyzés a magyar forgalmiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0fbe6f-948c-4adf-a8d1-d5449ae00553","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egyik elkövető a földre rántotta az áldozatot, majd elszaladt a táskájával.","shortLead":"Az egyik elkövető a földre rántotta az áldozatot, majd elszaladt a táskájával.","id":"20250411_nyugati-palyaudvar-rablas-idos-ferfi-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0fbe6f-948c-4adf-a8d1-d5449ae00553.jpg","index":0,"item":"eed46713-2d81-4d35-89ab-09224f3da253","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_nyugati-palyaudvar-rablas-idos-ferfi-rendorseg-video","timestamp":"2025. április. 11. 13:13","title":"Videón, ahogy a Nyugati pályaudvaron kirabolnak egy idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781ad16e-5251-4fcc-8015-5d099d7b165a","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Négy éven át dühöngött az észak-amerikai kontinens máig legvéresebb háborúja, amelyben több amerikai vesztette életét, mint az összes utána kitört fegyveres konfliktusban, beleértve a világháborúkat is. A háború szimbolikusan 1865. április 9-én, délután ért véget a kihalófélben lévő kicsi, virginiai falu, Appomattox Court House egyik lakóházának szalonjában, ám az emlékezete máig kísérti az ország közvéleményét.","shortLead":"Négy éven át dühöngött az észak-amerikai kontinens máig legvéresebb háborúja, amelyben több amerikai vesztette életét...","id":"20250409_amerikai-polgarhaboru-vege-160-ev-appomattoxi-fegyverletetel-Lee-Grant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/781ad16e-5251-4fcc-8015-5d099d7b165a.jpg","index":0,"item":"6d2700b2-b76f-41bc-95c1-87117d10d590","keywords":null,"link":"/360/20250409_amerikai-polgarhaboru-vege-160-ev-appomattoxi-fegyverletetel-Lee-Grant","timestamp":"2025. április. 09. 20:00","title":"„Nem tehetek mást, fel kell keresnem Grant tábornokot, bár inkább halnék ezer halált” – 160 éve ért véget az amerikai polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a4bd9-e210-429a-a9b4-c45e63561296","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdasági minisztérium kész a gazdaság bármely szektorában beavatkozni, ha az „indokolatlan” áremelés veszélye felmerül. A szaktárca üdvözli a bankok „önkéntes” díjcsökkentéseit.","shortLead":"A gazdasági minisztérium kész a gazdaság bármely szektorában beavatkozni, ha az „indokolatlan” áremelés veszélye...","id":"20250410_Gyakorlatilag-feltamadt-az-Arhivatal-az-NGM-megfenyegette-az-egesz-magyar-gazdasagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e7a4bd9-e210-429a-a9b4-c45e63561296.jpg","index":0,"item":"d2a9b9ea-2978-4324-9e31-7d7d68dced54","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Gyakorlatilag-feltamadt-az-Arhivatal-az-NGM-megfenyegette-az-egesz-magyar-gazdasagot","timestamp":"2025. április. 10. 09:01","title":"Feltámadt az Árhivatal, az NGM megfenyegette az egész magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök dicsérte a kormány intézkedéseit, megígérte, hogy jön a „vámbéke” és letörik az inflációt is. Orbán Viktor ismét kikelt Ukrajna EU-tagsága ellen és szidta Brüsszelt valamint a Tisza Pártot.","shortLead":"A miniszterelnök dicsérte a kormány intézkedéseit, megígérte, hogy jön a „vámbéke” és letörik az inflációt is. Orbán...","id":"20250411_Orban-Viktor-radiointerju-Kossuth-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90.jpg","index":0,"item":"dc921ba7-4134-4143-bda2-447eefa4c6c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Orban-Viktor-radiointerju-Kossuth-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 07:39","title":"Orbán Viktor: Aki hatalomért és pénzért bármire képes, abban sosem szabad megbízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f499e6-76c4-4ec5-b668-30beb135b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtótájékoztatót tartott az autósport-szövetség, amelyen a tavaly tavaszi nyergesi tragédiáról és a versenyszervezést szabályozó új rendeletekről volt szó.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott az autósport-szövetség, amelyen a tavaly tavaszi nyergesi tragédiáról és a versenyszervezést...","id":"20250409_mnasz-esztergom-nyerges-rally-tragikus-baleset-szujo-zoltan-gyorsulasi-szovetseg-autoverseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4f499e6-76c4-4ec5-b668-30beb135b2a2.jpg","index":0,"item":"6a1b76fa-4be2-4552-9362-ff642780ea2c","keywords":null,"link":"/sport/20250409_mnasz-esztergom-nyerges-rally-tragikus-baleset-szujo-zoltan-gyorsulasi-szovetseg-autoverseny","timestamp":"2025. április. 09. 16:28","title":"„Nem lehetett volna jobban csinálni” – így reagált az autósport-szövetség, miután a sajtóhoz került az öt halálos áldozattal járó ralibaleset vizsgálati eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94417c76-9488-4e97-8838-de0abd161973","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mivel a legfelső bírói testületben egymással ellentétes döntések születtek, most a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa hozta meg a végleges és megfellebbezhetetlen döntést.","shortLead":"Mivel a legfelső bírói testületben egymással ellentétes döntések születtek, most a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa...","id":"20250411_A-Kuria-szerint-a-tavkozlesi-cegeknek-kell-bizonyitaniuk-hogy-a-mobiltelefonatjatszo-torony-nem-okoz-kart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94417c76-9488-4e97-8838-de0abd161973.jpg","index":0,"item":"3edaa64c-f9f5-4da5-ba7f-cfd40b7c4c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_A-Kuria-szerint-a-tavkozlesi-cegeknek-kell-bizonyitaniuk-hogy-a-mobiltelefonatjatszo-torony-nem-okoz-kart","timestamp":"2025. április. 11. 07:59","title":"A Kúria szerint a távközlési cégeknek kell bizonyítaniuk, hogy a mobiltelefon-átjátszó torony nem okoz kárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e87903-32da-429a-adab-d972aafad3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A posztot azóta levették, de a 24.hu azonosított két felhasznált fotót is, amelyek biztosan Karácsony hivatalba lépése előtt készültek. ","shortLead":"A posztot azóta levették, de a 24.hu azonosított két felhasznált fotót is, amelyek biztosan Karácsony hivatalba lépése...","id":"20250410_Tarlos-Istvan-fopolgarmestersege-alatt-keszult-kepekkel-akarta-bemutatni-a-fideszes-kepviselo-milyen-koszos-Karacsony-Budapestje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07e87903-32da-429a-adab-d972aafad3db.jpg","index":0,"item":"2ef02738-e658-4b88-8955-26736e404d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Tarlos-Istvan-fopolgarmestersege-alatt-keszult-kepekkel-akarta-bemutatni-a-fideszes-kepviselo-milyen-koszos-Karacsony-Budapestje","timestamp":"2025. április. 10. 19:32","title":"Tarlós István főpolgármestersége alatt készült képekkel akarta bemutatni a fideszes képviselő, milyen koszos Karácsony Budapestje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]