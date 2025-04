Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmekből vett megoldások nem mindig működnek. ","shortLead":"A filmekből vett megoldások nem mindig működnek. ","id":"20250419_osszecsomozott-lepedo-menekules-szereto-legyott-feleseg-ravensburg-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"e595fb27-2130-4000-bd46-945619ff569c","keywords":null,"link":"/elet/20250419_osszecsomozott-lepedo-menekules-szereto-legyott-feleseg-ravensburg-rendorseg","timestamp":"2025. április. 19. 17:01","title":"Összecsomózott lepedőkön menekült a szeretőjétől egy férfi Németországban, nem lett jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e.jpg","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250319_varandossag-alatt-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 18. 19:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, mégsem szólnak előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit a rendőrök kapták el, a gyerek visszakerült az anyjához.","shortLead":"A férfit a rendőrök kapták el, a gyerek visszakerült az anyjához.","id":"20250418_gyerekrablas-pecs-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"d255a3e8-8e1a-4570-a6cc-21e4158d6953","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_gyerekrablas-pecs-budapest","timestamp":"2025. április. 18. 11:54","title":"Saját gyermekét rabolta el és akarta Pécsről Budapestre szöktetni egy apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","shortLead":"Az Eurovédnek 701 milliós tartozása van az állam felé.","id":"20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0387f52f-7639-4630-9ac6-bd22db6dfde5.jpg","index":0,"item":"716fd503-6785-4d57-976d-52971b54ba20","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_euroved-meszaros-lorinc-varkonyi-andrea","timestamp":"2025. április. 18. 09:08","title":"Volt, amikor Mészáros Lőrinc esküvőjét védte, ma a NAV feketelistáján van az őrző-védő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e724f4d-9f73-4e17-8e42-c08f078dce3d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Fetter Ádám ezzel kívánt áldott húsvétot.","shortLead":"Fetter Ádám ezzel kívánt áldott húsvétot.","id":"20250419_husvet-nagypentek-fetter-adam-pilisvorosvar-polgarmester-jezus-lator-baloldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e724f4d-9f73-4e17-8e42-c08f078dce3d.jpg","index":0,"item":"4ae5c708-b5f1-4fe2-9bf9-14054c064ffe","keywords":null,"link":"/elet/20250419_husvet-nagypentek-fetter-adam-pilisvorosvar-polgarmester-jezus-lator-baloldal","timestamp":"2025. április. 19. 16:09","title":"A Jézus balján keresztre feszített latorhoz hasonlította a baloldaliakat a pilisvörösvári polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc3964-6ed2-4d66-8f94-34ff6027a23c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Friderikusz Sándornak adott interjút a médiavállalkozó, beszélt arról is, miért távozott az úszószövetség éléről és hogy hogyan készül a börtönlétre.","shortLead":"Friderikusz Sándornak adott interjút a médiavállalkozó, beszélt arról is, miért távozott az úszószövetség éléről és...","id":"20250417_Gyarfas-Tamas-meg-volt-gyozodve-arrol-hogy-felmentik-a-Fenyo-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4dc3964-6ed2-4d66-8f94-34ff6027a23c.jpg","index":0,"item":"c92160e2-f625-49b6-b532-3c1bbb30163e","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Gyarfas-Tamas-meg-volt-gyozodve-arrol-hogy-felmentik-a-Fenyo-ugyben","timestamp":"2025. április. 17. 23:25","title":"Gyárfás Tamás meg volt győződve arról, hogy felmentik a Fenyő-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb8e8b2-2a71-47bf-ad46-cb47042cabb9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy hogyan muzsikál a gyakorlatban a Kia eddigi legkisebb és legolcsóbb elektromos SUV-ja, a meglepően tágas utasterű és hatalmas akkumulátoros EV3. Jövünk az ígéretekkel – no meg a bizonyítékokkal.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy hogyan muzsikál a gyakorlatban a Kia eddigi legkisebb és legolcsóbb elektromos SUV-ja, a meglepően...","id":"20250419_az-ev-zoldautoja-600-kilometeres-hatotav-kia-ev3-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fb8e8b2-2a71-47bf-ad46-cb47042cabb9.jpg","index":0,"item":"c9f4c05b-ba7f-4b8e-a190-1d6fa5d9b5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250419_az-ev-zoldautoja-600-kilometeres-hatotav-kia-ev3-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 19. 10:00","title":"Az Év Zöldautója: teszten a 600+ kilométeres hatótávot ígérő Kia EV3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703f43cd-020d-4c23-99f3-5a8aeb7cf922","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kísérlet új nézőpontból világítja meg a vegán táplálkozás előnyeit, és olyan eredményeket hozott, amelyek könnyen átírhatják az étrend-kiegészítőkről alkotott elképzeléseket.","shortLead":"A kísérlet új nézőpontból világítja meg a vegán táplálkozás előnyeit, és olyan eredményeket hozott, amelyek könnyen...","id":"20250419_ikerkiserlet-etrend-kiegeszitok-vegan-vagy-husalapu-vitaminok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/703f43cd-020d-4c23-99f3-5a8aeb7cf922.jpg","index":0,"item":"6e2d1815-34ba-4ee8-9751-82507a6df037","keywords":null,"link":"/elet/20250419_ikerkiserlet-etrend-kiegeszitok-vegan-vagy-husalapu-vitaminok","timestamp":"2025. április. 19. 07:30","title":"Ikerkísérletben vizsgálták az étrend-kiegészítők hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]